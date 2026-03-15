Chris Lavis et Maciek Szczerbowski remportent l'Oscar dans la catégorie Best Animated Short Film pour La jeune fille qui pleurait des perles (ONF) English
Nouvelles fournies parOffice national du film du Canada
15 mars, 2026, 19:43 ET
Un 12e Oscar pour un film de l'ONF et un premier pour le duo d'animateurs montréalais
MONTRÉAL, le 15 mars 2026 /CNW/ - Le court-métrage d'animation image par image La jeune fille qui pleurait des perles (The Girl Who Cried Pearls), de Chris Lavis et Maciek Szczerbowski, est oscarisé ! Ce film méticuleusement confectionné produit par l'Office national du film du Canada a été primé dans la catégorie Best Animated Short Film lors de la 98e cérémonie de remise des Oscars tenue le 15 mars au Dolby Theatre d'Hollywood.
Il s'agissait d'une deuxième présence sur le tapis rouge pour le célèbre duo d'animateurs montréalais : celui-ci avait déjà retenu l'attention du monde entier en 2007 avec le court métrage Madame Tutli-Putli, qui lui avait valu une mise en nomination pour l'Oscar du meilleur court métrage d'animation. Cette création a en outre marqué le début d'une formidable collaboration avec l'ONF, qui se poursuit depuis près de 20 ans.
Citations
« Ce prix est un merveilleux hommage à l'ensemble des artistes qui se sont partagé la tâche avec nous. Bien plus que des noms au générique, ce sont les membres de notre communauté dont l'art et le travail acharné ont permis la concrétisation de tout cela. Nous tenons particulièrement à remercier l'Office national du film du Canada de nous avoir soutenus constamment et de continuer de se faire le champion du court métrage d'animation. Indépendamment de la statuette, l'appui que nous avons reçu au cours des dernières semaines, tant de notre famille et de nos amies et amis que de personnes inconnues, nous a bouleversés. Les mots nous manquent pour exprimer tout ce que cela a représenté à nos yeux. À présent, nous aurons peut-être finalement droit à une bière gratuite au bar de notre quartier. » -- Chris Lavis et Maciek Szczerbowski
« À l'heure où le monde entier salue le dynamisme de notre pays, Chris Lavis et Maciek Szczerbowski ont donné aux Canadiennes et aux Canadiens un nouveau motif de fierté. Félicitations aux cinéastes, aux productrices et au producteur, ainsi qu'à la talentueuse équipe créative de La jeune fille qui pleurait des perles, une merveilleuse œuvre d'animation image par image produite et campée à Montréal. C'est pour nous un honneur d'accueillir dans nos murs des conteurs visionnaires comme Chris et Maciek, et de continuer de nous faire les champions des histoires et des talents d'exception de notre pays devant les auditoires d'ici et d'ailleurs. » -- Suzanne Guèvremont, commissaire du gouvernement à la cinématographie et présidente de l'ONF
Voir le film
Au Canada, La jeune fille qui pleurait des perles est maintenant diffusé en continu gratuitement sur onf.ca, sur YouTube et sur toutes les Applis de l'ONF ; il est aussi proposé (en anglais seulement) aux abonnés de Crave. La version française du film est également présentée sur Arte en Europe, en Afrique du Nord et sur d'autres territoires.
En bref
La jeune fille qui pleurait des perles (The Girl Who Cried Pearls), de Chris Lavis et Maciek Szczerbowski (17 min 37 s)
Production : Julie Roy, Marc Bertrand et Christine Noël
Dossier de presse : espacemedia.onf.ca/epk/la-jeune-fille-qui-pleurait-des-perles
- Hommage à la magie de l'animation image par image, La jeune fille qui pleurait des perles est une fable méticuleusement conçue à propos d'une jeune fille accablée par le chagrin, d'un garçon qui l'aime et de la cupidité, qui corrompt même les cœurs les plus purs.
- Le film réunit une équipe créative d'exception, dont Colm Feore à la voix, Patrick Watson à la musique et Brigitte Henry à la direction artistique. La conception sonore est assurée par Olivier Calvert, membre de l'équipe de Sylvain Bellemare, qui a remporté l'Oscar du meilleur montage sonore en 2017 pour le film Arrival, de Denis Villeneuve.
- Depuis ses débuts en juin 2025 au Festival international du film d'animation d'Annecy, où il a été présenté en ouverture et en compétition officielle, La jeune fille qui pleurait des perles a été projeté dans plus de 45 festivals et a remporté 14 prix et mentions.
- Cette sixième collaboration de Chris Lavis et Maciek Szczerbowski avec l'ONF s'inscrit dans un formidable parcours de deux décennies marquées par l'excellence en animation, dont il est question dans un billet de blogue.
À propos des cinéastes
- Les œuvres des scénaristes, réalisateurs et animateurs primés Chris Lavis et Maciek Szczerbowski (Clyde Henry Productions) explorent les mystères et les beautés étranges de la vie ; elles se distinguent par leurs détails surréalistes, leur humour noir et leurs éléments artistiques évocateurs.
- Au nombre des grands succès des deux cinéastes réalisés à l'ONF, outre La jeune fille qui pleurait des perles et Madame Tutli-Putli, figurent également Higglety Pigglety Pop ! ou La vie a sûrement plus à offrir (ONF/Warner Brothers, 2019), une adaptation du récit de Maurice Sendak à laquelle Meryl Streep prête sa voix ; la direction artistique du long métrage de Guy Maddin The Forbidden Room (Buffalo Gal Pictures/Phi/ONF, 2015), sélectionné aux prix Écrans canadiens ; et l'animation image par image en RV Gymnasia (Felix & Paul/ONF), gagnante du prix Écrans canadiens de la meilleure expérience immersive.
L'ONF et les Oscars
Dossier de presse : espacemedia.onf.ca/oscars
- Les productions et coproductions de l'ONF ont jusqu'à présent obtenu 12 statuettes et 79 nominations.
- En 1989, à l'occasion de son 50e anniversaire, l'ONF s'est vu décerner un Oscar honorifique récompensant l'excellence de l'organisation dans toutes les sphères de la cinématographie.
- Pour la deuxième fois seulement, une production de l'ONF remporte l'Oscar du meilleur court métrage d'animation. Le château de sable, première œuvre à obtenir le prix, est une merveille mettant en scène un petit homme de sable créé par Co Hoedeman en 1977. Voisins, emblématique produit de la « pixillation », vaut également un Oscar à Norman McLaren en 1952. Toutefois, le recours à de vrais comédiens et le puissant message d'opposition à la guerre que porte le film conduit l'Académie à le mettre en nomination dans deux catégories, soit Best Live Action (Short Subject) et Best Documentary (Short Subject) : c'est dans cette dernière catégorie qu'on lui remet le prestigieux prix.
Restez branchés
Espace de visionnage en ligne à ONF.ca
Facebook ONF | X ONF | Instagram ONF | Blogue ONF | YouTube ONF | Vimeo ONF
Perspective du conservateur | Les mots des cinéastes
SOURCE Office national du film du Canada
Relations avec les médias : Nadine Viau, Attachée de presse, ONF, C. : 514-458-9745, [email protected] | @Nadine Viau | Linkedin (https://ca.linkedin.com/in/nadineviau) | Instagram (https://www.instagram.com/nadineviau/) | Blusky (https://bsky.app/profile/nadineviau.bsky.social); Magalie Boutin, Directrice, Communications et affaires publiques, ONF, Cell. : 514-233-8646, [email protected]
Partager cet article