Un 12e Oscar pour un film de l'ONF et un premier pour le duo d'animateurs montréalais

MONTRÉAL, le 15 mars 2026 /CNW/ - Le court-métrage d'animation image par image La jeune fille qui pleurait des perles (The Girl Who Cried Pearls), de Chris Lavis et Maciek Szczerbowski, est oscarisé ! Ce film méticuleusement confectionné produit par l'Office national du film du Canada a été primé dans la catégorie Best Animated Short Film lors de la 98e cérémonie de remise des Oscars tenue le 15 mars au Dolby Theatre d'Hollywood.

image extraite du film La jeune fille qui pleurait les perles (Groupe CNW/Office national du film du Canada)

Il s'agissait d'une deuxième présence sur le tapis rouge pour le célèbre duo d'animateurs montréalais : celui-ci avait déjà retenu l'attention du monde entier en 2007 avec le court métrage Madame Tutli-Putli, qui lui avait valu une mise en nomination pour l'Oscar du meilleur court métrage d'animation. Cette création a en outre marqué le début d'une formidable collaboration avec l'ONF, qui se poursuit depuis près de 20 ans.

Citations

« Ce prix est un merveilleux hommage à l'ensemble des artistes qui se sont partagé la tâche avec nous. Bien plus que des noms au générique, ce sont les membres de notre communauté dont l'art et le travail acharné ont permis la concrétisation de tout cela. Nous tenons particulièrement à remercier l'Office national du film du Canada de nous avoir soutenus constamment et de continuer de se faire le champion du court métrage d'animation. Indépendamment de la statuette, l'appui que nous avons reçu au cours des dernières semaines, tant de notre famille et de nos amies et amis que de personnes inconnues, nous a bouleversés. Les mots nous manquent pour exprimer tout ce que cela a représenté à nos yeux. À présent, nous aurons peut-être finalement droit à une bière gratuite au bar de notre quartier. » -- Chris Lavis et Maciek Szczerbowski

« À l'heure où le monde entier salue le dynamisme de notre pays, Chris Lavis et Maciek Szczerbowski ont donné aux Canadiennes et aux Canadiens un nouveau motif de fierté. Félicitations aux cinéastes, aux productrices et au producteur, ainsi qu'à la talentueuse équipe créative de La jeune fille qui pleurait des perles, une merveilleuse œuvre d'animation image par image produite et campée à Montréal. C'est pour nous un honneur d'accueillir dans nos murs des conteurs visionnaires comme Chris et Maciek, et de continuer de nous faire les champions des histoires et des talents d'exception de notre pays devant les auditoires d'ici et d'ailleurs. » -- Suzanne Guèvremont, commissaire du gouvernement à la cinématographie et présidente de l'ONF

Voir le film

Au Canada, La jeune fille qui pleurait des perles est maintenant diffusé en continu gratuitement sur onf.ca, sur YouTube et sur toutes les Applis de l'ONF ; il est aussi proposé (en anglais seulement) aux abonnés de Crave. La version française du film est également présentée sur Arte en Europe, en Afrique du Nord et sur d'autres territoires.

En bref

La jeune fille qui pleurait des perles (The Girl Who Cried Pearls), de Chris Lavis et Maciek Szczerbowski (17 min 37 s)

Production : Julie Roy, Marc Bertrand et Christine Noël

Dossier de presse : espacemedia.onf.ca/epk/la-jeune-fille-qui-pleurait-des-perles

Hommage à la magie de l'animation image par image , La jeune fille qui pleurait des perles est une fable méticuleusement conçue à propos d'une jeune fille accablée par le chagrin, d'un garçon qui l'aime et de la cupidité , qui corrompt même les cœurs les plus purs.

, est une à propos d'une jeune fille accablée par le chagrin, d'un garçon qui l'aime et de la , même les cœurs les plus purs. Le film réunit une équipe créative d'exception , dont Colm Feore à la voix, Patrick Watson à la musique et Brigitte Henry à la direction artistique. La conception sonore est assurée par Olivier Calvert, membre de l'équipe de Sylvain Bellemare , qui a remporté l'Oscar du meilleur montage sonore en 2017 pour le film Arrival, de Denis Villeneuve.

, dont à la voix, à la musique et à la direction artistique. La conception sonore est assurée par membre de l'équipe de Sylvain Bellemare qui a remporté pour le film de Denis Villeneuve. Depuis ses débuts en juin 2025 au Festival international du film d'animation d'Annecy , où il a été présenté en ouverture et en compétition officielle, La jeune fille qui pleurait des perles a été projeté dans plus de 45 festivals et a remporté 14 prix et mentions.

, où il a été présenté en ouverture et en compétition officielle, a été projeté dans plus de et a remporté Cette sixième collaboration de Chris Lavis et Maciek Szczerbowski avec l'ONF s'inscrit dans un formidable parcours de deux décennies marquées par l'excellence en animation, dont il est question dans un billet de blogue.

À propos des cinéastes

L'ONF et les Oscars

Dossier de presse : espacemedia.onf.ca/oscars

Les productions et coproductions de l'ONF ont jusqu'à présent obtenu 12 statuettes et 79 nominations.

ont jusqu'à présent obtenu et En 1989, à l'occasion de son 50 e anniversaire, l'ONF s'est vu décerner un Oscar honorifique récompensant l'excellence de l'organisation dans toutes les sphères de la cinématographie .

anniversaire, l'ONF s'est vu décerner un récompensant . Pour la deuxième fois seulement, une production de l'ONF remporte l'Oscar du meilleur court métrage d'animation. Le château de sable, première œuvre à obtenir le prix, est une merveille mettant en scène un petit homme de sable créé par Co Hoedeman en 1977. Voisins, emblématique produit de la « pixillation », vaut également un Oscar à Norman McLaren en 1952. Toutefois, le recours à de vrais comédiens et le puissant message d'opposition à la guerre que porte le film conduit l'Académie à le mettre en nomination dans deux catégories, soit Best Live Action (Short Subject) et Best Documentary (Short Subject) : c'est dans cette dernière catégorie qu'on lui remet le prestigieux prix.

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SOURCE Office national du film du Canada

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