Chow Tai Fook inaugure une boutique réaménagée au Canada à Oakridge Park, à Vancouver

Cette étape marque un nouveau tournant dans la transformation de la marque Chow Tai Fook, dans le cadre de son expansion internationale continue et de son positionnement dans le secteur de la vente au détail de luxe

VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE, le 15 juin 2026 /CNW/ - Chow Tai Fook Jewellery, maison de joaillerie chinoise de renommée mondiale, célèbre pour son héritage, son savoir-faire et son esprit d'innovation depuis près d'un siècle, annonce l'ouverture de sa nouvelle boutique au Canada, à Oakridge Park, à Vancouver.

Vitrine du magasin Chow Tai Fook à Oakridge Park (PRNewsfoto/Chow Tai Fook Jewellery)

Cette ouverture marque une étape importante dans la transformation de la marque et l'expansion internationale du Groupe, après les récents magasins réaménagés à l'aéroport Changi de Singapour, au Siam Paragon de Bangkok en Thaïlande, au Westfield Sydney en Australie, ainsi que l'ouverture de son magasin phare sur Canton Road à Hong Kong, renforçant ainsi sa présence dans les destinations de luxe sur les marchés internationaux.

Lancement stratégique dans le nouveau lieu emblématique du luxe à Vancouver

Chow Tai Fook a choisi Oakridge Park pour implanter son nouveau magasin, conformément à sa stratégie visant à renforcer sa présence dans les destinations de luxe de premier plan. En tant que pôle de référence mondial dédié à l'art de vivre, Oakridge Park rassemble des marques de luxe internationales, des œuvres d'art et des expériences communautaires, offrant ainsi une plateforme idéale pour séduire un public international et mettre en valeur le savoir-faire et l'art chinois dans un cadre à la fois luxueux et moderne.

Une célébration de l'héritage et de l'artisanat

La nouvelle boutique d'Oakridge Park propose un concept raffiné qui met en valeur l'identité internationale de Chow Tai Fook tout en rendant hommage à son héritage artisanal et à son élégance intemporelle.

Arborant la façade emblématique « Timeless Red » de la marque, l'espace allie design contemporain et esthétique orientale raffinée. À l'intérieur, des placages en noyer foncé et de délicates touches de couleur champagne créent une ambiance chaleureuse et intime mettant les bijoux à l'honneur. Un plafond conçu sur mesure et un éclairage soigneusement orchestré accentuent la profondeur de l'espace et délimitent les zones de produits, le tout complété par un élément sculptural en forme de ruban rouge qui renforce l'identité de la marque, créant ainsi une expérience de luxe accueillante, axée sur la découverte.

Une sélection soignée de collections emblématiques et contemporaines

La boutique d'Oakridge Park présente une sélection soigneusement choisie des collections emblématiques de Chow Tai Fook ainsi que des modèles exclusifs au Canada, rendant ainsi hommage au savoir-faire de la Maison, qui sait allier tradition et innovation.

Collection DAWN - Une célébration du renouveau et de l'individualité

La collection DAWN s'inspire de la beauté délicate des fleurs qui s'épanouissent pour la première fois et de l'énergie vibrante d'un monde qui s'éveille à une nouvelle vie. S'inspirant d'un motif chinois traditionnel symbolisant la chance, cette collection se caractérise par des courbes douces et des silhouettes géométriques précises et incarne une expression de soi sans complexe.

Créations exclusives du Canada -- Un hommage au patrimoine culturel

Chow Tai Fook présente une collection exclusive au Canada, soigneusement sélectionnée, qui rend hommage au riche patrimoine naturel et aux symboles culturels du pays. La collection met en vedette des symboles nationaux emblématiques, notamment la feuille d'érable, déclinés sous forme de pendentifs, de colliers et de boucles d'oreilles finement sculptés. Ces pièces incarnent l'élégance et la force tranquille de la nature, offrant une interprétation polyvalente du luxe au quotidien.

La boutique propose également un éventail de collections emblématiques, chacune incarnant un héritage culturel, un savoir-faire d'exception et des moments inopinés, alliant tradition et élégance contemporaine pour créer des liens émotionnels qui transcendent le temps et l'espace.

Chow Tai Fook a ouvert ses portes à Oakridge Park.

Adresse : Unité 3518, Oakridge Park, 650 West 41st Avenue, Vancouver, Colombie-Britannique, Canada V5Z 0N8

Heures d'ouverture : Du lundi au samedi : de 10 h 00 à 21 h 00 | Dimanche : de 11 h 00 à 19 h 00

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2996999/image1.jpg

SOURCE Chow Tai Fook Jewellery

CONTACT : Zhao Wendy, [email protected], 13522431009