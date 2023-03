HALIFAX, NS, le 29 mars 2023 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX: CHR) a annoncé tenir une journée des investisseurs aujourd'hui, le 29 mars 2023. Les documents de présentation seront publiés sur le site Web de Chorus avant le début de l'événement. Veuillez noter qu'un enregistrement vidéo sera accessible sur le site Web peu de temps après l'événement.

« Aujourd'hui se tient la première journée des investisseurs de Chorus, et nous sommes heureux de partager notre vision pour l'entreprise », a déclaré Colin Copp, président et chef de la direction, Chorus. « Au cours de la dernière année, d'importants changements se sont opérés au sein de notre entreprise, y compris la transition de notre orientation stratégique vers un modèle de location reposant sur des actifs limités. Ces changements nous permettent de désendetter considérablement notre entreprise tout en améliorant la qualité de nos résultats. Compte tenu de produits d'exploitation contractuels futurs de 2,6 milliards de dollars1 et d'une valeur intrinsèque des capitaux propres de 700,0 millions de dollars américains2 dans le portefeuille d'appareils loués figurant au bilan de Falko, nous sommes en bonne position pour générer des flux de trésorerie appréciables pouvant être utilisés pour améliorer les rendements pour les actionnaires et réaliser des investissements relutifs dans la croissance future. Je suis impatient d'échanger davantage avec nos actionnaires et de démontrer la valeur de notre stratégie à mesure que nous livrerons les résultats attendus dans les mois et les années à venir », a conclu M. Copp.

Déroulement de la journée des investisseurs

La journée des investisseurs comprendra des présentations données par M. Copp sur la stratégie de l'entreprise et par des membres de l'équipe de direction de Chorus sur leurs filiales et leurs fonctions d'entreprise respectives :

Mot de bienvenue

Jolene Mahody , vice-présidente générale et chef de la Stratégie

, vice-présidente générale et chef de la Stratégie Introduction et faits saillants en matière d'investissement

Colin Copp , président et chef de la direction

, président et chef de la direction Jazz, exploitant exclusif des appareils d'Air Canada Express

Randolph deGooyer, président, Jazz

Randolph deGooyer, président, Jazz Falko, société de gestion d'actifs et de location d'appareils de premier plan

Jeremy Barnes , chef de la direction, Falko

, chef de la direction, Falko Voyageur, fournisseur de services spécialisés

Gary Gilbert , vice-président, Avparts

, vice-président, Avparts Performance et perspectives financières

Gary Osborne , Chef des Affaires financières

, Chef des Affaires financières Principaux points à retenir

Colin Copp , président et chef de la direction

, président et chef de la direction Questions et réponses

Contenu lié à la journée des investisseurs

Le contenu suivant sera accessible sur le site Web de Chorus :

Les documents se rapportant aux présentations de la journée des investisseurs seront publiés avant le début de l'événement

Un enregistrement vidéo de l'événement sera accessible après la journée des investisseurs

Les présentations comprennent les points de vue de la direction sur la valeur actuelle des actions ordinaires de Chorus.

Pour obtenir tous les détails concernant les prévisions et les principales hypothèses économiques pour 2023 précédemment communiquées par Chorus, se reporter au rapport de gestion daté du 15 février 2023 (le « rapport de gestion de 2022 ») qui est disponible à www.chorusaviation.com et sous le profil de Chorus sur SEDAR à www.sedar.com.

Utilisation de termes définis

Les termes clés utilisés dans le présent communiqué sans y être définis ont le sens qui leur est donné dans le rapport de gestion 2022.

Notes

Les produits d'exploitation contractuels futurs comprennent des produits tirés de la location d'appareils de 595,0 millions de dollars américains aux termes du CAC, une marge fixe à recevoir de 622,0 millions de dollars canadiens aux termes du CAC, des produits tirés de la location d'appareils de 811,7 millions de dollars américains attribuables à l'entreprise de Falko et des produits d'exploitation contractuels de 135,0 millions de dollars canadiens attribuables à l'entreprise de Voyageur. Les prévisions sont effectuées en fonction d'un taux de change de 1,00 $ US = 1,30 $ CA utilisé pour convertir en dollars canadiens les produits exprimés en dollars américains. La marge fixe à recevoir prévisionnelle est calculée en fonction du nombre estimatif d'appareils visés aux termes du CAC jusqu'à son échéance, et les produits tirés de la location d'appareils prévisionnels sont calculés en fonction i) des tarifs de location convenus dans le CAC et applicables jusqu'à la fin des baux en vigueur et ii) des estimations actuelles en ce qui concerne le loyer du marché futur pour les baux assortis de dispositions relatives à la révision des loyers et prévus par le CAC. Les produits de location de Falko sont calculés en fonction des tarifs de location convenus et applicables jusqu'à la fin des baux en vigueur. Les produits d'exploitation contractuels futurs prévisionnels de Voyageur sont calculés en fonction de taux contractuels dont il a été convenu avec des tiers et d'estimations concernant les tarifs futurs du marché pour les baux nouveaux et prolongés. La valeur intrinsèque des capitaux propres de 700,0 millions de dollars américains correspond à la différence entre la valeur comptable nette des appareils détenus en propriété de 1 590,0 millions de dollars américains et les valeurs des titres de créance liés aux appareils connexes de 856,0 millions de dollars américains et de la participation ne donnant pas le contrôle de 66,0 millions de dollars américains, annulée par des appareils comptabilisés en tant que contrats de location-financement de 32,0 millions de dollars américains au 31 décembre 2022. La valeur intrinsèque des capitaux propres exprimée en dollars canadiens a été convertie en dollars américains à l'aide du taux de change de 1,00 $ CA = 0,7383 $ US, soit le taux de clôture de la Banque du Canada au 31 décembre 2022.

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l'information prospective. L'information prospective se reconnaît à l'emploi de termes ou d'expressions comme « futur », « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « s'attendre », « avoir l'intention de », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « supposer » et autres termes semblables, ainsi qu'à des renvois à des hypothèses. Cette information peut porter sur des observations et des énoncés concernant des stratégies, des attentes, des activités planifiées ou des mesures futures. L'information prospective concerne des analyses et d'autres informations qui sont fondées sur des prévisions de résultats futurs, des estimations de montants ne pouvant être établis dans l'immédiat et d'autres événements incertains. De par sa nature même, l'information prospective repose sur des hypothèses, y compris celles mentionnées dans le présent communiqué, et est soumise à d'importants risques et à d'importantes incertitudes. Les prévisions, projections ou énoncés prospectifs ne sont donc pas fiables parce qu'ils sont tributaires, notamment, de circonstances externes, de l'évolution des conditions du marché et des incertitudes générales inhérentes au secteur. Cette information et ces énoncés mettent en jeu des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont indiqués dans l'information prospective.

Vous trouverez des exemples d'information prospective dans le présent communiqué dans les énoncés au sujet des produits d'exploitation contractuels futurs de Chorus, des plans pour abaisser le niveau d'endettement et de la capacité à monétiser la valeur intrinsèque des capitaux propres dans le portefeuille d'appareils loués de Falko pour améliorer les rendements pour les actionnaires et réaliser des investissements relutifs dans la croissance. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats évoqués par l'information prospective en raison de divers facteurs, notamment : des modifications à des contrats à long terme et/ou des violations ou des différends concernant ces contrats; l'évolution de la conjoncture économique (y compris l'inflation et les taux d'intérêt); l'émergence de nouveaux variants de la COVID-19 ou de nouvelles épidémies et pandémies; la capacité de Falko de lancer avec succès de nouveaux fonds ou de le faire selon les modalités actuellement envisagées; la capacité de Voyageur de faire croître ses entreprises liées à la défense et aux pièces; le cours et la liquidité des actions de Chorus; la capacité de Chorus de rembourser ses dettes et de continuer par ailleurs de respecter ses engagements d'emprunt; le risque de défauts croisés aux termes de conventions de prêt et d'autres contrats importants; le risque de dépréciation d'actifs et les provisions pour pertes de crédit prévues; ainsi que les facteurs de risque présentés dans la plus récente notice annuelle de Chorus et dans son dossier d'information qui sont disponibles sur SEDAR à www.sedar.com. Les lecteurs doivent savoir que la liste de facteurs et de risques qui précède n'est pas exhaustive. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué représentent les attentes de Chorus à la date du présent communiqué (ou à la date à laquelle ils ont été faits) et pourraient changer après cette date. Chorus décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de modifier ces énoncés pour tenir compte de nouveaux éléments d'information, d'événements subséquents ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

À propos de Chorus Aviation Inc.

La vision de Chorus est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Ayant son siège social à Halifax, en Nouvelle-Écosse, Chorus est un fournisseur intégré de solutions d'aviation régionale, notamment de services de gestion d'actifs. Ses principales filiales sont : Falko Regional Aircraft, la plus importante société mondiale de gestion d'actifs et de location d'appareils destinés exclusivement au secteur de l'aviation régionale; Jazz Aviation, le fournisseur exclusif de services de vols nolisés régionaux sous la marque Air Canada Express; et Voyageur Aviation, un fournisseur de services de vols nolisés spécialisés, de services de modification d'appareils et d'approvisionnement en pièces à des clients du secteur de l'aviation régionale du monde entier. Ensemble, les filiales de Chorus fournissent des services de soutien qui englobent chaque étape du cycle de vie d'un appareil régional, dont l'acquisition et la location, le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la transition, les vols à forfait, la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 31 décembre 2024, les débentures de premier rang non garanties convertibles à 6,00 % échéant le 30 juin 2026 et les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous les symboles « CHR.DB.A », « CHR.DB.B » et « CHR.DB.C », respectivement. www.chorusaviation.com

SOURCE Chorus Aviation Inc.

Renseignements: Relations avec les médias pour Chorus : [email protected]; Relations avec les investisseurs pour Chorus : [email protected]