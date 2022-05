et crée ainsi la plus importante société mondiale de location d'appareils destinés

au secteur de l'aviation régionale

HALIFAX, NS, le 3 mai 2022 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX : CHR) annonce qu'elle a réalisé l'acquisition de Falko Regional Aircraft Limited (« Falko »), tel qu'elle l'avait annoncée le 27 février 2022. Cette acquisition fait de Chorus un fournisseur de premier plan de services complets d'aviation régionale doté de capacités uniques de maximisation de la valeur à chaque étape du cycle de vie d'un appareil, et l'établit comme la plus importante société mondiale de location d'appareils destinés exclusivement au secteur de l'aviation régionale. En conséquence de l'acquisition, Chorus dispose maintenant d'un portefeuille de 348 appareils régionaux dont la valeur totalise environ 4,5 milliards de dollars américains. Des filiales de Chorus sont les propriétaires, les gestionnaires et/ou les exploitants de ces appareils. Tel qu'il est envisagé dans la convention d'acquisition, Chorus prévoit acquérir les intérêts bénéficiaires dans cinq fiducies d'appareils, sur une base reportée, avant la fin du deuxième trimestre de 2022 (sous réserve du respect des conditions applicables à ces opérations ou de la renonciation à ces conditions), ce qui portera le total à 353 appareils.

« Je suis extrêmement heureux de la clôture de cette opération et je suis très optimiste quant à nos occasions de croissance futures », a déclaré Joe Randell, président et chef de la direction de Chorus. « Cette acquisition transformatrice établit Chorus comme la plus importante société de location d'appareils destinés au secteur de l'aviation régionale et comme un fournisseur de premier plan de services complets d'aviation régionale à l'échelle mondiale. De plus, cette opération devrait avoir un effet relutif sur le résultat et le résultat par action pour 20221. L'ajout de la plateforme de gestion d'actifs de Falko nous permettra d'assurer la croissance de nos activités de location d'appareils au moyen d'un modèle reposant sur des actifs limités, d'augmenter de façon importante la génération de flux de trésorerie, d'accroître le rendement sur le capital investi et de faciliter la conclusion d'opérations importantes grâce à un accès plus efficace aux capitaux propres. La croissance obtenue grâce à des capitaux de tiers réduit l'exposition au bilan, ainsi que le risque lié à la dette et à la valeur résiduelle d'actifs, tout en augmentant la stabilité et la diversité des rentrées, grâce aux frais de gestion d'actifs. Les plateformes de location combinées procurent également une occasion d'élargissement de notre marché avec des services couvrant toutes les étapes de la durée de vie utile des appareils régionaux, allant des appareils neufs livrés à ceux de milieu ou de fin de vie. Les capacités et les compétences techniques de Chorus, notamment dans les domaines de la conversion d'appareils, du démontage en fin de vie, de la vente de pièces et de l'approvisionnement en pièces, fournissent diverses occasions de maximiser le rendement tiré d'appareils. »

Parallèlement à la clôture de l'acquisition de Falko, Chorus a procédé à la clôture du placement privé avec un membre du même groupe que Brookfield Special Investments Fund L.P. (« Brookfield ») qui avait été annoncé le 27 février 2022. En conséquence de cette opération, Brookfield est propriétaire véritable de 25 400 000 actions à droit de vote de catégorie B de Chorus, ce qui représente environ 12,5 % des actions ordinaires émises et en circulation2 de Chorus, de 300 000 actions privilégiées de série 1 de Chorus et de 18 642 772 bons de souscription d'actions ordinaires. Chorus et Brookfield ont également signé une convention de droits des actionnaires relativement à l'investissement de Brookfield. Ces nouveaux liens avec Brookfield permettent à Chorus d'avoir accès à la riche expérience de Brookfield dans les domaines de la gestion d'actifs, de la mobilisation de capitaux et des marchés financiers.

« Je suis très reconnaissant à notre équipe d'avoir procuré une valeur importante à nos employés, à nos clients et à nos actionnaires. Cette étape importante a été franchie grâce aux efforts déployés par notre équipe depuis la création de Chorus Aviation Capital, en 2017. Les compétences de Falko et celles de Chorus se complètent admirablement et nous sommes très heureux d'accueillir les employés de Falko au sein du groupe Chorus. Notre priorité immédiate est de réaliser une intégration harmonieuse de nos activités respectives et d'exploiter pleinement le potentiel d'occasions liées à cette opération. Nous sommes d'avis que cette opération est réalisée à un moment opportun, dans un contexte de reprise du trafic aérien à l'échelle mondiale et d'augmentation de la demande pour des services de location d'appareils régionaux », a conclu M. Randell.

Conformément aux modalités de la convention de droits des investisseurs intervenue entre Chorus et Brookfield, M. David Levenson, associé directeur et directeur à l'échelle mondiale de Brookfield Special Investments, et Frank Yu, associé directeur, Brookfield Special Investments, ont été nommés au conseil d'administration de Chorus. (Les notices biographiques relatives à MM. Levenson et Yu sont disponibles sur le site Web de Chorus, à www.chorusaviation.com). De plus, M. Paul Rivett a été nommé au poste de président du conseil d'administration de Chorus. M. Rivett s'est joint au conseil d'administration de Chorus en 2021. Il est président du conseil de NordStar Capital Inc., société qu'il a cofondée en 2020. Auparavant, M. Rivett a été président de Fairfax Financial Holdings Limited, société de portefeuille d'assurances et de placements axés sur la valeur d'envergure mondiale, où il a travaillé pendant près de deux décennies. L'ancien président du conseil d'administration de Chorus, M. Richard Falconer, ainsi que M. Sydney John Isaacs, qui était administrateur, ont choisi de quitter le conseil d'administration de Chorus aujourd'hui, permettant la nomination immédiate des candidats de Brookfield. L'équipe de Chorus remercie sincèrement MM. Falconer et Isaacs pour leurs services et leur dévouement.

Faits saillants de l'opération

Augmentation de la taille et de la présence :

Portefeuille de 348 appareils détenus, exploités et/ou gérés pour 32 transporteurs aériens dans 23 pays.

Augmentation du nombre et de la taille des occasions pouvant être saisies en raison du renforcement du caractère concurrentiel de l'entreprise et de sa capacité de conclure des contrats de location plus importants.

Gamme complète de services relativement à des appareils à différentes étapes de leur durée de vie utile, ce qui permet d'offrir des solutions à valeur ajoutée aux clients.

Plateforme de négociation de première qualité tirant parti d'une connaissance approfondie du secteur et des nombreux liens tissés au sein de ce dernier.

Opération financièrement relutive au cours de la première année :

Le résultat et le résultat par action obtenus en 2022 contribuent à créer un profil financier attrayant.

Modèle de gestion d'actifs qui augmente la génération de flux de trésorerie, améliore le rendement du capital investi, réduit le coût du capital et le risque lié au bilan.

Diversification des flux de rentrées et accès à des sources de capitaux plus importantes pour accélérer la croissance.

L'investissement de Brookfield réduit immédiatement l'endettement net 3 .

réduit immédiatement l'endettement net . Les diverses stratégies visant à tirer profit d'appareils à la fin de leur durée de vie utile permettent de dégager un rendement plus élevé pour les actionnaires.

Les ressources en capital importantes permettront de saisir des occasions de croissance de différentes façons.

Compétences exceptionnelles dans les domaines de la gestion d'actifs, de la mobilisation de capitaux et des marchés financiers :

Regroupement d'équipes de direction de premier plan dont les membres combinent plus de 200 années d'expérience dans le secteur de l'aviation régionale.

Brookfield devient un investisseur stratégique avec 12,5 % des actions ordinaires, et ses compétences seront mises à profit au sein du conseil d'administration de Chorus.

Des renseignements supplémentaires, notamment des projections relatives aux mesures clés pour le reste de 2022, seront fournis le 5 mai 2022 avec les résultats financiers de Chorus pour le premier trimestre de 2022.

Notes

Compte tenu d'hypothèses, notamment en ce qui concerne les produits tirés de baux en vigueur et de baux prévus, les produits tirés de la gestion d'actifs, la dotation aux amortissements, la charge d'intérêts sur la dette prise en charge dans le cadre de l'acquisition, les taux d'imposition estimatifs et le taux de change de 1 $ US = 1,27 $ CA. Les dividendes sur les actions privilégiées sont déduits aux fins du calcul du résultat par action. Désigne les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus. Le ratio d'endettement est le ratio de la dette nette pro forma par rapport aux capitaux propres.

Conseillers

Deutsche Bank Securities Inc. était le conseiller financier exclusif de Chorus. Dentons UK and Middle East LLP était le conseiller juridique de Chorus relativement à l'opération d'acquisition, tandis qu'Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. était le conseiller juridique de Chorus relativement au placement privé.

À propos de Chorus Aviation Inc.

Chorus est un fournisseur mondial de solutions d'aviation régionale intégrées. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Ayant son siège social à Halifax, en Nouvelle‑Écosse, elle est formée de Chorus Aviation Capital, une entreprise de location d'appareils régionaux de premier plan, ainsi que de Jazz Aviation et de Voyageur Aviation, deux entreprises qui exercent leurs activités de manière sûre depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle. Chorus offre une gamme complète de services de soutien liés à l'aviation régionale englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion, notamment l'acquisition et la location; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la préparation; les vols à contrat; et la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures de premier rang à 6,00 %, les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 31 décembre 2024, les débentures de premier rang non garanties convertibles à 6,00 % échéant le 30 juin 2026 et les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous les symboles « CHR.DB », « CHR.DB.A », « CHR.DB.B » et « CHR.DB.C », respectivement. www.chorusaviation.com

À propos de Falko Regional Aircraft Limited

Falko est une société de gestion d'actifs bien établie qui exerce des activités couvrant tous les aspects de la location, du financement et de la gestion d'avions commerciaux, en particulier dans le marché des appareils de transport régional. Son équipe de spécialistes gère un portefeuille d'appareils de transport régional à réaction ou à turbopropulseur qu'elle loue à des sociétés aériennes de premier plan à l'échelle mondiale. Elle mène parallèlement des activités de location et de négociation de moteurs qui sont en plein essor. Falko est bien positionnée à l'échelle mondiale pour fournir des solutions globales de gestion d'actifs au secteur de l'aviation régionale. Son expérience et ses compétences sont mises à profit dans toutes les régions du monde à partir de ses bureaux et de ses représentants en Europe, en Asie, en Amérique du Sud et en Australie.

Depuis 2011, par l'entremise de ses fonds gérés et des membres de son groupe, Falko a acquis plus de 320 appareils de transport régional, à réaction ou à turbopropulseur, dont la valeur totalise plus de 3 milliards de dollars américains. www.falko.com

À propos de Brookfield Asset Management

Brookfield est un gestionnaire d'actifs non traditionnels chef de file mondial qui dispose d'actifs sous gestion d'environ 700 milliards de dollars dans les secteurs de l'immobilier, des infrastructures, de l'énergie renouvelable et de la transition vers celle‑ci, du capital d'investissement privé et du crédit. Brookfield est propriétaire et exploitant d'actifs et d'entreprises de longue durée, dont bon nombre représentent l'épine dorsale de l'économie mondiale. Grâce à sa présence mondiale, ses importants capitaux et son expertise opérationnelle, Brookfield offre aux investisseurs du monde entier un éventail de produits de placement non traditionnels, y compris les régimes de retraite des secteurs public et privé, les fonds de dotation et les fondations, les fonds souverains, les institutions financières, les compagnies d'assurance et les investisseurs en gestion privée.

Brookfield est inscrite à la cote de la Bourse de New York sous le symbole BAM, et à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole BAM.A.

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l'information prospective et des énoncés prospectifs. Les informations prospectives et les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « s'attendre », « avoir l'intention de », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « supposer » et autres termes semblables, ainsi qu'à des renvois à des hypothèses. Toutes les informations et tous les énoncés, sauf les énoncés portant sur des faits historiques, sont de nature prospective et sont fondés sur des attentes et des hypothèses sous-jacentes qui sont assujetties à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs, connus et inconnus, pouvant donner lieu à des écarts importants entre les résultats, le rendement et les réalisations réels futurs et les résultats, le rendement et les réalisations dont il est fait mention dans ces informations prospectives et ces énoncés prospectifs. En conséquence, rien ne garantit la véracité et l'exactitude de l'information prospective et des énoncés prospectifs présentés dans le présent communiqué.

Les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dont il est fait mention dans l'information prospective et dans les énoncés prospectifs pour un certain nombre de raisons, y compris : l'incapacité de réaliser l'opération d'acquisition des intérêts bénéficiaires dans cinq fiducies d'appareils mentionnée dans le présent communiqué aux conditions actuellement envisagées; la capacité de Chorus d'intégrer les activités et les employés de Falko et de tirer les avantages prévus de l'opération d'acquisition; les répercussions éventuelles de la réalisation de l'opération d'acquisition sur les relations avec différentes parties prenantes, y compris les employés, les fournisseurs, les clients, les investisseurs et d'autres fournisseurs de capitaux; la prolongation de la pandémie de COVID‑19 (notamment en conséquence de l'émergence de nouveaux variants) et/ou la mise en œuvre de nouvelles restrictions pour en réduire les répercussions sur la santé publique; l'incidence de la pandémie de COVID‑19 sur la stabilité financière des contreparties aux contrats avec Chorus et Falko; les variations de la conjoncture du secteur de l'aviation et de la conjoncture économique; la capacité de Chorus de régler ses dettes et de respecter autrement ses engagements en matière d'emprunt; le risque de défaillances croisées aux termes de contrats d'emprunt et d'autres contrats importants; le risque de dépréciation d'actifs et le risque lié aux provisions pour pertes de crédit prévues; ainsi que les facteurs de risque présentés dans la plus récente notice annuelle de Chorus et dans son dossier d'information qui sont disponibles sous son profil à www.sedar.com. Les informations prospectives et les énoncés prospectifs présentés dans le présent communiqué représentent les attentes de Chorus à la date du présent communiqué (ou à la date à laquelle ils ont été établis) et peuvent changer après cette date. Chorus décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser ces informations ou ces énoncés pour tenir compte de nouveaux éléments d'information, d'événements subséquents ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où elle y est tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les lecteurs doivent savoir que la liste de facteurs et de risques qui précède n'est pas exhaustive.

