Chorus Aviation livre un troisième A220-300 d'Airbus à airBaltic

airBaltic a repris et étendu ses services de façon sécuritaire à la suite de la crise liée à la pandémie et relie maintenant 35 destinations européennes à sa plaque tournante de Riga. « Cette récente crise nous a poussés à appliquer notre décision de mettre en service un parc aérien composé uniquement d'appareils A220-300 d'Airbus. Cela nous permet de minimiser la complexité et de tirer parti de l'efficacité accrue de ces avions. Grâce à notre partenaire, Chorus Aviation, nous poursuivrons notre croissance et ajouterons d'autres jets ultérieurement », a déclaré Martin Gauss, chef de la direction d'airBaltic.

« Nous sommes ravis d'appuyer airBaltic pour la reprise et l'expansion de ses services à l'échelle de l'Europe, a déclaré Joe Randell, président et chef de la direction de Chorus. L'A220 est en tête de peloton des avions qui reprennent leur envol tandis que des exploitants d'un peu partout dans le monde recommencent lentement à exploiter des vols. Cet avion de pointe fabriqué au Canada offre des coûts d'exploitation et un attrait pour les passagers qui aideront les exploitants à surmonter les effets négatifs de la pandémie de COVID-19. »

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l'« information prospective ». On repérera l'information prospective à l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoit », « croit », « pourrait », « estime », « s'attend à », « a l'intention de », « peut », « planifie », « prédit », « potentiel », « projette », « devrait » et « suppose » ou de termes ou expressions similaires, y compris d'hypothèses.

Par nature, l'information prospective repose sur des hypothèses concernant des événements et des circonstances futurs, et est donc assujettie à des risques et incertitudes importants qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés dans l'information prospective. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats évoqués dans le présent communiqué du fait de divers facteurs, notamment les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur le secteur du transport aérien, les contreparties contractuelles de Chorus et ses filiales, le non-respect des conditions préalables à la réalisation des livraisons d'appareils futures mentionnées dans le présent communiqué ainsi que les facteurs de risques décrits dans le plus récent rapport de gestion de Chorus, la plus récente notice annuelle de Chorus et le dossier d'information public de Chorus disponible à www.sedar.com.

À propos d'airBaltic

airBaltic (Air Baltic Corporation AS) est l'un des transporteurs aériens les plus ponctuels au monde, reliant la région balte à plus de 60 destinations en Europe, au Moyen-Orient et dans la CEI. airBaltic est une société par actions à responsabilité illimitée fondée en 1995. Son principal actionnaire est l'État de la Lettonie, qui détient 96,14 % des actions, tandis que Lars Thuesen en détient 3,86 % par l'intermédiaire de la société Aircraft Leasing 1 SIA, dont il est l'unique propriétaire. airBaltic exploite 22 appareils A220-300 d'Airbus et a reçu de nombreux prix internationaux pour son excellence et ses services novateurs. Le transporteur a reçu le prix de la société aérienne régionale de l'année du CAPA en 2017 et le prix du leader du marché des transporteurs aériens de l'année d'ATW en 2018 et en 2019. De plus, en 2019, airBaltic a reçu le prix de leadership du secteur d'Airline Business.

À propos de Chorus Aviation Inc.

Chorus est un fournisseur mondial de solutions d'aviation régionale intégrées. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Ayant son siège à Halifax, en Nouvelle-Écosse, elle est formée de Chorus Aviation Capital, une entreprise de location d'avions régionaux de premier plan de portée internationale, ainsi que de Jazz Aviation et de Voyageur Aviation, deux sociétés qui exercent leurs activités de manière sûre depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle. Chorus offre une gamme complète de services de soutien liés à l'aviation régionale englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion, notamment l'acquisition et la location, le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la préparation, les vols à contrat, la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». www.chorusaviation.com.

