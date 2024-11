Points saillants :

Chorus a généré des flux de trésorerie disponibles 1,2 solides de 32,4 millions de dollars pour la période close le 30 septembre 2024, principalement tirés des flux de trésorerie liés à l'exploitation.

solides de 32,4 millions de dollars pour la période close le 30 septembre 2024, principalement tirés des flux de trésorerie liés à l'exploitation. Une amélioration du ratio de levier financier 1 , 2 , qui est passé à 3,0 au 30 septembre 2024, principalement grâce à des remboursements de la dette à long terme de 93,6 millions de dollars effectués depuis le 31 décembre 2023.

, qui est passé à 3,0 au 30 septembre 2024, principalement grâce à des remboursements de la dette à long terme de 93,6 millions de dollars effectués depuis le 31 décembre 2023. Un résultat net de 18,4 millions de dollars.

Un résultat net tiré des activités poursuivies 2 de 19,8 millions de dollars.

de 19,8 millions de dollars. Un bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires 1 ,2 de 11,9 millions de dollars.

de 11,9 millions de dollars. Un bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires de 0,06 $ par action ordinaire de base 1 ,2 .

. Un BAIIA ajusté 1 ,2 de 53,9 millions de dollars.

de 53,9 millions de dollars. La vente précédemment annoncée du secteur de la location d'appareils régionaux (le « secteur LAR ») de Chorus devrait améliorer considérablement l'ensemble des mesures ajustées clés de Chorus sur une base pro forma 1 , 2 ,3 , comme suit : un bénéfice ajusté pro forma attribuable aux actionnaires ordinaires par action ordinaire de base tiré des activités poursuivies de 0,08 $ et de 0,25 $ pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2024, respectivement; un ratio de levier financier pro forma de 1,5x au 30 septembre 2024; des flux de trésorerie disponibles pro forma de 36,7 millions de dollars et de 104,0 millions de dollars pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2024, respectivement.

, comme suit : Chorus a annoncé, après la fin du trimestre, le respect de toutes les conditions réglementaires à la réalisation de la vente du secteur LAR.

Aujourd'hui, Chorus a annoncé le renouvellement de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'« OPRCNA ») visant les actions ordinaires.

1 Ces expressions sont des mesures financières non conformes aux PCGR ou des ratios non conformes aux PCGR qui ne sont pas des mesures reconnues pour la présentation des états financiers selon les PCGR. En conséquence, elles n'ont pas de signification normalisée, ne peuvent pas être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs et ne peuvent pas être substituées à des résultats obtenus selon les PCGR ni considérées comme supérieures aux résultats obtenus selon les PCGR. Veuillez vous reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR » pour de plus amples renseignements. 2 Les résultats des activités abandonnées (secteur LAR) ont été exclus des chiffres de la période en cours et de la période précédente afin de se conformer à la présentation de la période en cours. Les montants présentés et examinés dans le présent communiqué sont tirés des activités poursuivies, sauf indication contraire. 3 Se reporter aux Mesures financières pro forma.

HALIFAX, NS, le 6 nov. 2024 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX : CHR) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du troisième trimestre de 2024.

« Tout au long du trimestre, les activités de Chorus ont généré des flux de trésorerie sains, ont continué à améliorer nos mesures financières clés et ont livré des résultats conformes aux attentes » a déclaré Colin Copp, président et chef de la direction, Chorus. « Nos activités de services d'aviation ont dégagé de solides bénéfices, notamment ceux provenant du contrat d'achat de capacité (CAC) auprès de Jazz conclu avec Air Canada. Voyageur a enregistré une augmentation de ses produits comparativement au trimestre précédent, ce qui témoigne d'une croissance continue de ses ventes de pièces et de ses activités spécialisées ».

« À la fin du troisième trimestre, Chorus a amélioré son ratio de levier financier, qui est passé de 3,3 au 31 décembre 2023 à 3,0, tout en générant des flux de trésorerie disponibles de 32,4 millions de dollars », a déclaré M. Copp. « En outre, après avoir annoncé l'accord de vente du secteur LAR de Chorus, nous avons pris plusieurs mesures au cours du troisième trimestre en vue de réaliser l'opération, notamment la satisfaction de toutes les conditions réglementaires. La clôture de l'opération est prévue pour la fin de l'exercice. »

« Après la clôture de l'opération, nous serons bien placés pour accélérer la création de valeur pour nos actionnaires et disposerons de la flexibilité financière nécessaire pour nous concentrer sur notre principal domaine de compétence, soit les services d'aviation », a commenté M. Copp. « Sur une base pro forma, nous nous attendons à des améliorations significatives de nos mesures financières, dont notre levier financier et nos flux de trésorerie disponibles après le remboursement de la dette. »

« Ces améliorations nous permettront de mettre en place un programme de rendement du capital pour nos actionnaires et de financer une croissance soutenue, une fois la vente réalisée », a déclaré M. Copp. « Avant cela, et conformément à l'attention que nous portons aux actionnaires, nous avons également annoncé aujourd'hui le renouvellement de notre offre publique de rachat dans le cours normal des activités (OPRCNA) visant nos actions ordinaires, ce qui reflète notre conviction que les actions de Chorus restent sous‑évaluées et qu'elles constituent un investissement et une utilisation des fonds disponibles avantageux. »

Sommaire du troisième trimestre

Au cours du troisième trimestre de 2024, Chorus a déclaré un BAIIA ajusté tiré des activités poursuivies de 53,9 millions de dollars, en baisse de 3,1 millions de dollars par rapport au troisième trimestre de 2023, principalement en raison de ce qui suit :

une diminution de 4,3 millions de dollars des produits tirés de la location d'appareils aux termes du CAC principalement attribuable à une variation des tarifs de location de certains appareils;

une augmentation des charges administratives générales attribuable à l'augmentation des activités. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par ce qui suit :

une augmentation de 10,3 millions de dollars des autres produits principalement attribuable à une augmentation des produits tirés par Voyageur des ventes de pièces, des vols à forfait et des services de MRR;

une augmentation de 2,0 millions de dollars des dépenses capitalisées au titre des travaux de maintenance et de révision importants sur des appareils dont Chorus est propriétaire.

Le résultat net ajusté tiré des activités poursuivies s'est établi à 11,9 millions de dollars pour le trimestre, en baisse de 2,3 millions de dollars comparativement au troisième trimestre de 2023, principalement en raison de ce qui suit :

la diminution susmentionnée de 3,1 millions de dollars du BAIIA ajusté;

une augmentation de 3,5 millions de dollars de la dotation aux amortissements principalement attribuable à une variation de l'amortissement prévu de certains appareils et aux dépenses d'investissement. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par ce qui suit :

une diminution de 2,5 millions de dollars de la charge d'impôts sur le résultat;

une diminution de 1,6 million de dollars de la charge d'intérêts nette;

une variation positive du résultat de change de 0,2 million de dollars.

Le résultat net tiré des activités poursuivies a diminué de 19,1 millions de dollars comparativement au troisième trimestre de 2023, principalement en raison de ce qui suit :

la diminution susmentionnée de 2,3 millions de dollars du résultat net ajusté;

les revenus de 29,9 millions de dollars au titre du régime de retraite à prestations déterminées, constatés en 2023 (Air Canada a accepté d'indemniser Jazz pour l'incidence ponctuelle de l'augmentation salariale sur le régime de retraite à prestations déterminées de Jazz);

une augmentation de 1,1 million de dollars des coûts liés au programme de départ des employés. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par ce qui suit :

une variation positive de 5,9 millions de dollars du résultat de change latent net;

une baisse de 8,4 millions de la charge d'impôts sur des éléments ajustés.

Sommaire de l'exercice à ce jour

Chorus a déclaré un BAIIA ajusté tiré des activités poursuivies de 158,9 millions de dollars pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2024, en baisse de 8,0 millions de dollars comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent, principalement en raison de ce qui suit :

une diminution de 13,3 millions de dollars des produits tirés de la location d'appareils aux termes du CAC principalement attribuable à une variation des tarifs de location de certains appareils;

une augmentation de 2,2 millions de dollars de la rémunération fondée sur des actions, attribuable à une hausse du cours des actions ordinaires, compensée par la variation de la juste valeur du swap sur rendement total;

une augmentation des charges administratives générales attribuable à l'augmentation des activités. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par ce qui suit :

une augmentation de 13,6 millions de dollars des autres produits principalement attribuable à une augmentation des produits tirés par Voyageur des ventes de pièces, des vols à forfait et des services de MRR;

une augmentation de 4,1 millions de dollars des dépenses capitalisées au titre des travaux de maintenance et de révision importants sur des appareils dont Chorus est propriétaire;

une majoration de 2,0 millions de dollars au titre de la mesure d'endiguement des coûts contrôlables.

Le résultat net ajusté tiré des activités poursuivies s'est établi à 35,7 millions de dollars, en baisse de 5,6 millions de dollars comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent, principalement en raison de ce qui suit :

la diminution susmentionnée de 8,0 millions de dollars du BAIIA ajusté;

une augmentation de 10,4 millions de dollars de la dotation aux amortissements principalement attribuable à la variation de l'amortissement prévu de certains appareils et aux dépenses d'investissement;

une variation négative de 0,3 million de dollars du résultat de change net. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par ce qui suit :

une diminution de 10,2 millions de dollars de la charge d'impôts sur le résultat;

une diminution de 2,9 millions de dollars de la charge d'intérêts nette.

Le résultat net tiré des activités poursuivies s'est établi à 33,7 millions de dollars, en baisse de 39,7 millions de dollars comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent, principalement en raison de ce qui suit :

la diminution susmentionnée de 5,6 millions de dollars du résultat net ajusté;

les revenus de 29,9 millions de dollars au titre du régime de retraite à prestations déterminées, constatés en 2023 (Air Canada a accepté d'indemniser Jazz pour l'incidence ponctuelle de l'augmentation salariale sur le régime de retraite à prestations déterminées de Jazz);

une variation négative de 12,2 millions de dollars du résultat de change net. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par ce qui suit :

une diminution de 8,1 millions de la charge d'impôts sur des éléments ajustés.

Analyse financière consolidée

La présente rubrique fournit des informations détaillées et une analyse du rendement tiré des activités poursuivies de Chorus pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2024 comparativement au trimestre et à la période de neuf mois clos le 30 septembre 2023.

(non audités) (en milliers de dollars canadiens) Trimestres clos le 30 septembre Période de neuf mois close le 30 septembre 2024 2023 Variation Variation 2024 2023 Variation Variation $ $ $ % $ $ $ %



(révisé)1)





(révisé)1)



Produits d'exploitation2) 341 987 377 898 (35 911) (9,5) 1 051 799 1 044 983 6 816 0,7 Charges d'exploitation 315 056 313 301 1 755 0,6 972 457 917 258 55 199 6,0

















Résultat d'exploitation 26 931 64 597 (37 666) (58,3) 79 342 127 725 (48 383) (37,9) Charge d'intérêts nette (8 810) (10 456) 1 646 (15,7) (26 906) (29 842) 2 936 (9,8) Profit (perte) de change 6 218 149 6 069 4 073,2 (7 842) 4 699 (12 541) (266,9) Profit lié aux immobilisations corporelles 5 3 2 66,7 20 13 7 53,8

















Résultat avant impôt sur le résultat 24 344 54 293 (29 949) (55,2) 44 614 102 595 (57 981) (56,5) Charge d'impôt sur le résultat (4 542) (15 387) 10 845 (70,5) (10 952) (29,253) 18,301 (62,6)

















Résultat net tiré des activités poursuivies 19 802 38 906 (19 104) (49,1) 33 662 73 342 (39 680) (54,1) Perte nette découlant des activités abandonnées après impôts (1 392) (21 758) 20 366 (93,6) (183 515) (3 857) (179 658) 4 658,0 Résultat net (perte nette) 18 410 17 148 1 262 7,4 (149 853) 69 485 (219 338) (315,7) Résultat net (perte nette) attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle (1 352) 553 (1 905) (344,5) 1 039 2 310 (1 271) (55,0) Résultat net (perte nette) attribuable aux actionnaires 19 762 16 595 (3 167) (19,1) (150 892) 67 175 (218 067) (324,6) Dividendes sur les actions privilégiées déclarés -- (8 799) 8 799 (100,0) (17 827) (26 486) 8 659 (32,7) Bénéfice (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires 19 762 7 796 11 966 153,5 (168 719) 40 689 (209 408) (514,7)

















BAIIA ajusté3) 53 896 57 017 (3 121) (5,5) 158 914 166 892 (7 978) (4,8) BAI ajusté3) 16 576 21 342 (4 766) (22,3) 46 923 62 682 (15 759) (25,1) Résultat net ajusté3) 11 943 14 249 (2 306) (16,2) 35 737 41 289 (5 552) (13,4)

1) Les résultats des activités abandonnées (secteur LAR) ont été exclus des chiffres de la période en cours et de la période précédente, conformément à la norme IFRS 5, afin de se conformer à la présentation de la période en cours. Les montants présentés et examinés dans le présent communiqué sont tirés des activités poursuivies, sauf indication contraire. 2) Air Canada a accepté d'indemniser Jazz pour l'incidence ponctuelle de l'augmentation salariale sur le régime de retraite à prestations déterminées de Jazz, soit 29,9 millions de dollars, qui seront remboursés en 60 versements mensuels égaux à compter du 1er décembre 2023. Conformément aux normes IFRS, l'incidence associée à la modification de l'hypothèse relative à l'échelle salariale sur le passif au titre du régime de retraite a été imputée directement aux autres éléments du résultat global. 3) Ces expressions sont des mesures financières non conformes aux PCGR qui ne sont pas des mesures reconnues pour la présentation des états financiers selon les PCGR. En conséquence, elles n'ont pas de signification normalisée, ne peuvent pas être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs et ne peuvent pas être substituées à des résultats obtenus selon les PCGR ni considérées comme supérieures aux résultats obtenus selon les PCGR.

Mesures financières non conformes aux PCGR pro forma après la vente, au 30 septembre 2024

L'information financière pro forma présentée dans la présente rubrique est fondée sur les états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités de Chorus pour les trimestres et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2024 (les « états financiers du troisième trimestre de 2024 ») et a été préparée pour illustrer rétroactivement l'incidence financière de l'opération sur Chorus si la clôture de l'opération avait eu lieu le 1er octobre 2023 pour les besoins des mesures qui sont fondées sur les 12 mois consécutifs terminés le 30 septembre 2024 et le 31 décembre 2023 pour toutes les autres mesures. Les ajustements pro forma aux états financiers du troisième trimestre 2024 sont provisoires, ne sont pas audités et sont fondés sur les estimations et les hypothèses actuelles de la direction. En outre, l'information pro forma étant fondée sur des résultats financiers historiques, elle n'est pas représentative des résultats financiers futurs et ne doit pas être considérée comme une prévision ou une projection des bénéfices, de la situation financière ou des flux de trésorerie futurs de Chorus. Par conséquent, il est recommandé de ne pas se fier indûment à l'information pro forma. (Se reporter à la rubrique « Information prospective » ci‑après.)

Après la clôture de l'opération, qui est prévue avant la fin de 2024, Chorus prévoit affecter le produit net de l'opération au remboursement ou au rachat de ses financements privés, y compris les actions privilégiées, la totalité des débentures et les sommes liées au rachat anticipé (notamment le MDCI payable au rachat des actions privilégiées) et de la facilité de crédit d'exploitation. Après la clôture de l'opération, Chorus rachètera les débentures ou présentera une offre de rachat visant les débentures (selon le cas) conformément aux modalités des actes de fiducie pertinents. La dette pro forma de Chorus suppose que tous les porteurs de débentures de série B et de débentures de série C déposent leurs débentures en réponse à l'offre de rachat de Chorus.

Grâce au rachat des actions privilégiées, à l'importante réduction de la dette et à la diminution de la charge d'intérêts et des coûts liés aux dividendes privilégiés, l'opération devrait renforcer considérablement le bilan de Chorus et améliorer les mesures financières clés.

La quasi‑totalité du solde de la dette de Chorus devrait se composer d'emprunts à terme amortissables liés aux appareils exploités par Jazz aux termes du CAC conclu avec Air Canada, qui est entièrement soutenu par des paiements effectués aux termes du CAC jusqu'en 2035, et de la facilité de crédit d'exploitation renouvelable sur laquelle il est possible d'effectuer des prélèvements à l'occasion.

Le tableau qui suit présente un sommaire de l'emploi prévu du produit net tiré de l'opération et du remboursement des financements privés.

(non audités) (en milliers de dollars canadiens)

Sommaire de l'opération

Produit net, après les frais d'opération1) 813 875 Rachat/remboursement :

Débentures2) 243 750 Facilité de crédit d'exploitation3) 60 000 Actions privilégiées1)4) 490 379

794 129



Solde de trésorerie nette 19 746

1) Le produit net, après les frais d'opération, et les actions privilégiées ont été convertis en dollars canadiens au taux de 1,3499, soit le taux de change par rapport aux dollars américains en vigueur à la clôture le 30 septembre 2024. 2) Capital des débentures. 3) Solde aux termes de la facilité de crédit d'exploitation au 30 septembre 2024. 4) Chorus devra payer un MDCI (déduction faite des dividendes en espèces versés) de 85,4 millions de dollars (63,3 millions de dollars américains) au rachat des actions privilégiées d'une valeur de 405,0 millions de dollars (300,0 millions de dollars américains).

Les mesures ajustées non conformes au PCGR pro forma suivantes reflètent les activités poursuivies et l'effet du remboursement anticipé des financements privés sur les résultats du 30 septembre 2024.

Bénéfice ajusté pro forma attribuable aux actionnaires ordinaires par action ordinaire

(non audités) (en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action) Trimestre clos le 30 septembre 2024 $ Période de neuf

mois close le 30 septembre 2024 $ Bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires tiré des

activités poursuivies1)2) 11 943 17 910 Économies au titre de la charge d'intérêts, après impôts3) 4 274 12 686 Économies au titre des dividendes sur les actions privilégiées4) -- 17 827 Bénéfice ajusté pro forma attribuable aux actionnaires ordinaires

tiré des activités poursuivies1) 16 217 48 423 Bénéfice ajusté pro forma attribuable aux actionnaires ordinaires

par action ordinaire de base tiré des activités poursuivies1) 0,08 0,25

1) Ces expressions sont des mesures financières non conformes aux PCGR qui ne sont pas des mesures reconnues pour la présentation des états financiers selon les PCGR. En conséquence, elles n'ont pas de signification normalisée, ne peuvent pas être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs et ne peuvent pas être substituées à des résultats obtenus selon les PCGR ni considérées comme supérieures aux résultats obtenus selon les PCGR. 2) Les résultats des activités abandonnées (secteur LAR) ont été exclus des chiffres de la période en cours et de la période précédente afin de se conformer à la présentation de la période en cours. Les montants présentés et examinés dans le présent communiqué sont tirés des activités poursuivies, sauf indication contraire. 3) La charge d'intérêts sur les débentures et la facilité de crédit d'exploitation pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2024 s'est établie à 5,9 millions de dollars et 17,4 millions de dollars, respectivement. Le taux d'imposition de la charge d'intérêts correspondait à 27,0 %. 4) Le MDCI comprend les dividendes sur les actions privilégiées qui auraient été déclarés pour le trimestre clos le 30 septembre 2024. Si les actions privilégiées sont rachetées avant le 3 mai 2025, la Société est tenue de payer à leurs porteurs la priorité en cas de liquidation plus un MDCI de 1,4x (moins le total de tous les dividendes versés sur les actions privilégiées en espèces).

Ratio de levier pro forma

(non audités) (en milliers de dollars canadiens) 30 septembre

2024 $ Dette à long terme et obligations locatives (y compris la tranche courante)1) 661 198 Moins :

Débentures2) (239 400) Facilité de crédit d'exploitation2) (60 000)

361 798 Moins :

Trésorerie au 30 septembre 20241) (23 666) Solde de trésorerie tirée de l'opération après les remboursements des financements privés3) (19 746) Dette nette ajustée pro forma4) 318 386 BAIIA ajusté1)4) 213 557 Ratio de levier pro forma4) 1,5

1) Les résultats des activités abandonnées (secteur LAR) ont été exclus des chiffres de la période en cours et de la période précédente afin de se conformer à la présentation de la période en cours. Les montants présentés et examinés dans le présent communiqué sont tirés des activités poursuivies, sauf indication contraire. 2) Capital des débentures et solde impayé aux termes de la facilité de crédit d'exploitation au 30 septembre 2024. 3) Chorus prévoit que le solde de trésorerie nette après la vente du secteur LAR, moins le remboursement ou le rachat de ses financements privés, y compris les actions privilégiées, la totalité des débentures et les sommes liées au rachat anticipé (notamment le multiple du capital investi payable au rachat des actions privilégiées), s'élèvera à 19,7 millions de dollars en utilisant le taux de change du dollar américain par rapport au dollar canadien du 30 septembre 2024, soit 1,3499. 4) Ces expressions sont des mesures financières non conformes aux PCGR qui ne sont pas des mesures reconnues pour la présentation des états financiers selon les PCGR. En conséquence, elles n'ont pas de signification normalisée, ne peuvent pas être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs et ne peuvent pas être substituées à des résultats obtenus selon les PCGR ni considérées comme supérieures aux résultats obtenus selon les PCGR.

Flux de trésorerie disponibles pro forma et flux de trésorerie disponibles pro forma après le remboursement des emprunts à long terme3)

(non audités) (en milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le 30 septembre

2024 $ Période de neuf

mois close le 30 septembre

2024 $ Flux de trésorerie disponibles déclarés1)2) 32 447 91 305 Économies au titre de la charge d'intérêts, après impôts3) 4 274 12 686 Flux de trésorerie disponibles pro forma1) 36 721 103 991





Remboursement des emprunts à long terme2)4) (13 875) (59 663) Flux de trésorerie disponibles pro forma après le remboursement des emprunts à long terme1)4) 22 846 44 328

1) Ces expressions sont des mesures financières non conformes aux PCGR qui ne sont pas des mesures reconnues pour la présentation des états financiers selon les PCGR. En conséquence, elles n'ont pas de signification normalisée, ne peuvent pas être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs et ne peuvent pas être substituées à des résultats obtenus selon les PCGR ni considérées comme supérieures aux résultats obtenus selon les PCGR. 2) Les résultats des activités abandonnées (secteur LAR) ont été exclus des chiffres de la période en cours et de la période précédente afin de se conformer à la présentation de la période en cours. Les montants présentés et examinés dans le présent communiqué sont tirés des activités poursuivies, sauf indication contraire. 3) La charge d'intérêts sur les débentures et la facilité de crédit d'exploitation pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2024 s'est établie à 5,9 millions de dollars et 17,4 millions de dollars, respectivement. Le taux d'imposition de la charge d'intérêts correspondait à 27,0 %. 4) Exclut le remboursement de 0 $ et de 33,9 millions de dollars sur la facilité de crédit non garantie pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2024, respectivement.

Rendement des capitaux propres ajusté pro forma

(non audités) (en milliers de dollars canadiens) 12 derniers mois

clos le 30 septembre 2024 $ Bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires déclarés1)2) 19 674 Ajouter : Économies au titre de la charge d'intérêts, après impôts3) 17 488 Ajouter : Dividendes sur les actions privilégiées déclarés 26 767 Bénéfice ajusté pro forma attribuable aux actionnaires ordinaires2) 63 929 Capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires, compte non

tenu de la trésorerie





Capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires déclarés 966 524



Ajouter (déduire) les éléments suivants pour obtenir les capitaux propres moyens

attribuables aux actionnaires ordinaires, compte non tenu de la trésorerie

Moyenne de la participation ne donnant pas le contrôle (88 478) Moyenne des actions privilégiées (187 609) Moyenne de la trésorerie (27 587) Moyenne du solde de trésorerie tirée de l'opération après les remboursements

des financements privés4) (9 873)

652 977 Rendement des capitaux propres ajusté pro forma2) 9,8 %

1) Les résultats des activités abandonnées (secteur LAR) ont été exclus des chiffres de la période en cours et de la période précédente afin de se conformer à la présentation de la période en cours. Les montants présentés et examinés dans le présent communiqué sont tirés des activités poursuivies, sauf indication contraire. 2) Ces expressions sont des mesures financières non conformes aux PCGR qui ne sont pas des mesures reconnues pour la présentation des états financiers selon les PCGR. En conséquence, elles n'ont pas de signification normalisée, ne peuvent pas être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs et ne peuvent pas être substituées à des résultats obtenus selon les PCGR ni considérées comme supérieures aux résultats obtenus selon les PCGR. 3) La charge d'intérêts sur les débentures et la facilité de crédit d'exploitation pour les douze derniers mois clos le 30 septembre 2024 s'est établie à 24,0 millions de dollars. Le taux d'imposition de la charge d'intérêts correspondait à 27,0 %. 4) Chorus prévoit que le solde de trésorerie nette après la vente du secteur LAR, moins le remboursement ou le rachat de ses financements privés, y compris les actions privilégiées, la totalité des débentures et les sommes liées au rachat anticipé (notamment le MDCI payable au rachat des actions privilégiées), s'élèvera à 19,7 millions de dollars en utilisant le taux de change du dollar américain par rapport au dollar canadien du 30 septembre 2024, soit 1,3499.

Perspectives

(Se reporter à la rubrique « Information prospective » ci‑après.)

Le texte qui suit renferme de l'information prospective. Les présentes perspectives sont présentées dans le but de fournir de l'information sur les attentes actuelles pour 2024. Des informations prévisionnelles ont également été fournies pour 2025 et 2026 en ce qui concerne Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz »). Ces informations pourraient ne pas se prêter à d'autres fins. En raison de la vente prévue de son secteur LAR, Chorus a supprimé les prévisions consolidées pour 2024. Se reporter à la rubrique 4 du rapport de gestion qui porte sur les mesures financières non conformes aux PCGR pro forma après la vente, au 30 septembre 2024 (Post Sale Pro forma non‑GAAP Financial Measures September 30, 2024 (en anglais seulement)). Les prévisions ont été modifiées en raison de la mise à jour des taux de change. Les prévisions ont été modifiées en raison de la mise à jour des taux de change, de la modification des hypothèses relatives à certains taux de location et de la prolongation des baux.

Le CAC prévoit des marges fixes pour Jazz, indépendamment du nombre d'heures de vol. En conséquence, les variations du nombre d'heures de vol ne devraient pas avoir d'incidence sur les résultats de Jazz. En outre, Jazz reçoit une contrepartie pour les appareils loués aux termes du CAC, qui génère des flux de trésorerie disponibles prévisibles. Les appareils de Jazz sont assortis d'un emprunt amortissable qui sera entièrement remboursé à la fin de la période de location initiale aux termes du CAC. À la fin de chaque bail, Jazz prolongera le bail, vendra l'appareil ou le désassemblera. Les baux relatifs aux appareils ultérieurs continueront à produire des flux de trésorerie disponibles prévisibles à des taux inférieurs, étant donné que les appareils ne seront pas grevés.



Prévisions annuelles1) (non audités) (en milliers de dollars canadiens) 2024 $ 2025 $ 20262) $ Marge fixe3) 60 900 59 600 43 900 Location d'appareils aux termes du CAC





Produit4) 132 000 116 000 100 000 Paiement de la dette à long terme et des intérêts 96 000 77 000 67 000 Total de la marge fixe et de la location d'appareils aux termes du CAC,

déduction faite du paiement de la dette à long terme et des intérêts 96 900 98 600 76 900 Appareils détenus en propriété exclusive loués aux termes du CAC (fin de

la période)4) 48 45 39 Appareils détenus en propriété exclusive loués aux termes du CAC disponibles

pour une nouvelle location (fin de la période)4) néant 3 9

1) Les prévisions sont établies en fonction d'un taux de change de 1,00 $ US = 1,3500 $ CA (auparavant, 1,3400) pour 2024, de 1,00 $ US = 1,3200 $ CA (auparavant, 1,2700) pour 2025 et de 1,00 $ US = 1,2900 $ CA (auparavant, 1,2700) pour 2026 utilisé pour convertir les dollars américains en dollars canadiens. 2) Comprend des estimations des tarifs de location futurs du marché pour 12 appareils Q400 en 2026, dont les baux sont prolongés jusqu'en 2030. 3) La marge fixe diminuera pour atteindre au moins 60,7 millions de dollars en 2024, au moins 59,6 millions de dollars en 2025 et au moins 43,9 millions de dollars en 2026, sans autre changement par la suite. 4) Le bail de six appareils Dash 8‑400 a été prolongé jusqu'à la mi‑2026.

Appareils visés

Les appareils visés prévus aux termes du CAC pour les exercices 2024 à 2026 sont les suivants :







Variation

Variation



Prévus pour

2024 2025 Prévus pour

2025 2026 Prévus pour

2026













Dash 8‑400 Appareils visés loués aux termes du CAC 34 (3) 31 (6) 25

Autres appareils visés 5 (5) -- -- --



39 (8) 31 (6) 25













CRJ900 Appareils visés loués aux termes du CAC 14 -- 14 -- 14

Autres appareils visés 21 -- 21 (5) 16



35 -- 35 (5) 30













CRJ200 Appareils visés loués aux termes du CAC -- -- -- -- --

Autres appareils visés1) 15 -- 15 (15) --



15 -- 15 (15) --













E175 Appareils visés loués aux termes du CAC -- -- -- -- --

Autres appareils visés 25 -- 25 -- 25



25 -- 25 -- 25













Total Appareils visés loués aux termes du CAC2)3) 48 (3) 45 (6) 39

Autres appareils visés1) 66 (5) 61 (20) 41



114 (8) 106 (26) 80

1) À l'heure actuelle, les 15 appareils CRJ200 sont non opérationnels aux termes du CAC. 2) Après 2026, les 39 appareils dont Chorus est propriétaire loués aux termes du CAC ont des dates d'expiration de 2027 à 2033. Air Canada déterminera la composition de la flotte d'appareils visés à la condition que celle‑ci soit constituée d'au moins 80 appareils de 75 à 78 sièges. Au fur et à mesure que les baux des appareils appartenant à Air Canada arriveront à échéance, la flotte d'au moins 80 appareils visés sera composée d'appareils appartenant à Air Canada dont le bail aura été prolongé et/ou d'autres appareils visés provenant d'Air Canada. 3) Les dates d'expiration des baux pour les appareils en propriété sont les suivantes : Dash 8‑400 : six échéances en 2027; sept échéances en 2028 et 12 échéances en 2030; et pour les CRJ900 : cinq en 2028; huit en 2032 et une en 2033.

Dépenses d'investissement

En 2024, les dépenses d'investissement devraient s'établir comme suit :











(non audités) (en milliers de dollars canadiens) Prévisions annuelles pour 2024 $



Dépenses d'investissement, compte non tenu des achats d'appareils 12 000 à 17 000

Travaux de maintenance et de révision importants inscrits à l'actif1) 14 000 à 19 000

Achats d'appareils et améliorations 18 500 à 23 500



44 500 à 59 500



1) Les montants prévus pour 2024 tiennent compte de dépenses comprises entre 11,0 millions de dollars et 15,0 millions de dollars qui devraient être incluses dans les coûts contrôlables et récupérés par le biais de ceux‑ci.

Utilisation de termes définis

Les termes clés utilisés dans le présent communiqué sans y être définis ont le sens qui leur est donné dans le rapport de gestion qui porte la même date que les présentes et qui peut être consulté sur le site Web de Chorus ( www.chorusaviation.com ) et sous le profil de Chorus sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca). Dans le présent communiqué, le terme « actionnaires » désigne uniquement les porteurs d'actions ordinaires.

Conférence téléphonique et diffusion Web audio à l'intention des investisseurs

Chorus tiendra une conférence téléphonique à 9 h, heure de l'Est, le jeudi 7 novembre 2024, afin d'analyser les résultats financiers du troisième trimestre de 2024. Il sera possible de participer à la conférence en composant le 1 888 510‑2154. La conférence sera diffusée simultanément sur le Web, en mode audio à l'adresse : https://app.webinar.net/D8kXBR91bQ6

Il s'agit d'une diffusion Web en mode audio seulement.

La conférence téléphonique diffusée sur le Web sera archivée sur le site Web de Chorus, à l'adresse www.chorusaviation.com , sous Investors > Reports (en anglais seulement). Il sera également possible de l'écouter en différé jusqu'à minuit, heure de l'Est, le 14 novembre 2024, en composant le 1 888 390‑0541(sans frais), et en entrant le code d'accès 76863 #.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

Le présent communiqué présente plusieurs mesures financières et ratios non conformes aux PCGR qui complètent l'analyse des résultats de Chorus. Chorus utilise ces mesures non conformes aux PCGR pour évaluer le rendement. Ces mesures non conformes aux PCGR sont en général des mesures numériques du rendement financier, de la situation financière ou des flux de trésorerie de Chorus qui incluent ou excluent des sommes de la mesure conforme aux PCGR pouvant le mieux servir de comparaison. En tant que telles, ces mesures ne sont pas reconnues aux termes des PCGR pour la présentation des états financiers, leur signification n'est pas normalisée et, par conséquent, elles ne sont probablement pas comparables à des mesures similaires présentées par d'autres entités ouvertes. Pour de plus amples renseignements sur les mesures non conformes aux PCGR utilisées dans le présent communiqué, se reporter à la rubrique 18 qui porte sur les mesures financières non conformes aux PCGR (Non-GAAP Financial Measures (en anglais seulement)) du rapport de gestion qui porte la même date que les présentes et qui peut être consulté sur le site Web de Chorus (www.chorusaviation.com) et sous le profil de Chorus sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca). Un rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures conformes aux PCGR qui s'y rapprochent le plus est présenté ci‑après.

Résultat net ajusté, BAI ajusté, BAIIA ajusté

(non audités) (en milliers de dollars canadiens) Trimestres clos le 30 septembre Période de neuf mois close le

30 septembre 2024 $ 2023 $ Variation $ 2024 $ 2023 $ Variation $



(révisé)1)



(révisé)1)

Résultat net (perte nette) 18 410 17 148 1 262 (149 853) 69 485 (219 338) Moins : Perte nette découlant des activités abandonnées, après impôts (1 392) (21 758) 20 366 (183 515) (3 857) (179 658) Résultat net tiré des activités poursuivies 19 802 38 906 (19 104) 33 662 73 342 (39 680) Ajouter (déduire) les éléments pour obtenir le résultat net ajusté











Programme de départ des employés2) 337 (803) 1 140 867 804 63 Revenus au titre du régime de retraite à prestations déterminées3) -- (29 916) 29 916 -- (29 916) 29 916 Perte (profit) de change latent (8 105) (2 232) (5 873) 1 442 (10 801) 12 243 Charge (du recouvrement) d'impôt sur les éléments ajustés (91) 8 294 (8 385) (234) 7 860 (8 094)

(7 859) (24 657) 16 798 2 075 (32 053) 34 128 Résultat net ajusté 11 943 14 249 (2 306) 35 737 41 289 (5 552) Ajouter (déduire) les éléments suivants pour obtenir le BAI ajusté











Charge d'impôt sur le résultat 4 542 15 387 (10 845) 10 952 29 253 (18 301) Charge (du recouvrement) d'impôt sur les éléments ajustés 91 (8 294) 8 385 234 (7 860) 8 094 BAI ajusté 16 576 21 342 (4 766) 46 923 62 682 (15 759) Ajouter (déduire) les éléments suivants pour obtenir le BAIIA ajusté











Charge d'intérêts nette 8 810 10 456 (1 646) 26 906 29 842 (2 936) Dotations aux amortissements, sauf la dépréciation 26 628 23 139 3 489 78 705 68 279 10 426 Perte de change 1 887 2 083 (196) 6 400 6 102 298 Profit à la cession d'immobilisations corporelles (5) (3) (2) (20) (13) (7)

37 320 35 675 1 645 111 991 104 210 7 781 BAIIA ajusté 53 896 57 017 (3 121) 158 914 166 892 (7 978)

1) Les résultats des activités abandonnées (secteur LAR) ont été exclus des chiffres de la période en cours et de la période précédente afin de se conformer à la présentation de la période en cours. Les montants présentés et examinés dans le présent communiqué sont tirés des activités poursuivies, sauf indication contraire. 2) Comprend les charges d'exploitation. 3) Air Canada a accepté d'indemniser Jazz pour l'incidence ponctuelle de l'augmentation salariale sur le régime de retraite à prestations déterminées de Jazz, soit 29,9 millions de dollars, qui seront remboursés en 60 versements mensuels égaux à compter du 1er décembre 2023. Conformément aux normes IFRS, l'incidence associée à la modification de l'hypothèse relative à l'échelle salariale sur le passif au titre du régime de retraite a été imputée directement aux autres éléments du résultat global.

Bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires par action ordinaire

Le bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires par action ordinaire est utilisé par Chorus pour évaluer le rendement et est calculé en déduisant la participation ne donnant pas le contrôle et les dividendes déclarés sur les actions privilégiées du résultat net ajusté.

Le bénéfice ajusté pro forma attribuable aux actionnaires ordinaires par action ordinaire est calculé en ajoutant les économies au titre de la charge d'intérêts anticipées sur le remboursement des financements privés et des dividendes déclarés sur les actions privilégiées au bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires.

(non audités) (en milliers de dollars canadiens, à l'exception des montants par action) Trimestres clos le 30 septembre Période de neuf mois close le

30 septembre 2024 $ 2023 $ Variation $ 2024 $ 2023 $ Variation $



(révisé)1)



(révisé)1)

Résultat net ajusté tiré des activités poursuivies 11 943 14 249 (2 306) 35 737 41 289 (5 552) Ajouter (déduire) les éléments suivants pour obtenir le bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires











Dividendes sur les actions privilégiées déclarés -- (8 799) 8 799 (17 827) (26 486) 8 659 Bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires ‑ activités poursuivies 11 943 5 450 6 493 17 910 14 803 3 107 Bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires par action ordinaire de base ‑ activités poursuivies 0,06 0,03 0,03 0,09 0,08 0,01

1) Les résultats des activités abandonnées (secteur LAR) ont été exclus des chiffres de la période en cours et de la période précédente afin de se conformer à la présentation de la période en cours. Les montants présentés et examinés dans le présent communiqué sont tirés des activités poursuivies, sauf indication contraire.

Ratio de levier financier

Le ratio de levier financier est utilisé par Chorus pour mesurer son levier financier. Le ratio de levier financier correspond à la dette nette divisée par le BAIIA ajusté des 12 derniers mois. La direction estime que le ratio de levier financier est un ratio utile dans la surveillance et la gestion des niveaux d'endettement. En outre, comme le levier financier est une mesure fréquemment analysée dans le cas des sociétés ouvertes, Chorus calcule cette donnée afin d'aider les lecteurs dans leur analyse. Le ratio de levier financier ne doit pas être interprété comme une mesure des flux de trésorerie. La dette nette est une composante clé de la gestion du capital pour Chorus et constitue une mesure dont la direction prend acte.

Le ratio de levier financier pro forma correspond à la dette nette, ajustée pour éliminer le remboursement anticipé des financements privés et la trésorerie nette restante après l'opération, divisée par le BAIIA ajusté des 12 derniers mois.

(non audités) (en milliers de dollars canadiens) 30 septembre 2024 31 décembre 2023 Variation $ $ $



(révisé)1)

Dette à long terme et obligations locatives

(y compris la tranche courante)2)3) 661 198 1 755 580 (1 094 382) Moins :





Dette à long terme et obligations locatives

(y compris la tranche courante) liées aux

activités abandonnées2) -- (986 921) 986 921 Trésorerie1) (23 666) (85 985) 62 319 Trésorerie liée aux activités abandonnées1)2) -- 55 432 (55 432) Dette nette ajustée 637 532 738 106 (100 574) BAIIA ajusté 213 557 221 535 (7 978) Ratio de levier financier 3,0 3,3 (0,3)

1) Les résultats des activités abandonnées (secteur LAR) ont été exclus des chiffres de la période en cours et de la période précédente afin de se conformer à la présentation de la période en cours. Les montants présentés et examinés dans le présent communiqué sont tirés des activités poursuivies, sauf indication contraire. 2) Le solde au 30 septembre 2024 ne comprend pas les actions privilégiées. 3) La dette à long terme et les obligations locatives liées aux activités abandonnées, d'un montant de 986,9 millions de dollars, et la trésorerie, d'un montant de 55,4 millions de dollars, ont été retirées à compter du 31 décembre 2023 aux fins de comparaison.

Flux de trésorerie disponibles

Les flux de trésorerie disponibles, mesure non conforme aux PCGR, sont utilisés comme un indicateur de solidité et de rendement financier. Chorus estime que cette mesure est utile en tant qu'indicateur de sa capacité à assurer le service de sa dette, à remplir d'autres obligations courantes, à réinvestir dans la Société et à restituer du capital aux actionnaires ordinaires. Les lecteurs doivent savoir que les flux de trésorerie disponibles ne représentent pas les flux de trésorerie résiduels disponibles pour des dépenses discrétionnaires.

Les flux de trésorerie disponibles s'entendent des entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation, déduction faite des variations nettes des soldes hors trésorerie liés aux activités d'exploitation, des dépenses d'investissement compte non tenu des achats d'appareils et des améliorations, plus le produit net provenant des ventes d'actifs (le produit tiré de la cession d'immobilisations corporelles moins les remboursements de dettes connexes pour les actifs vendus).

Les flux de trésorerie disponibles pro forma s'entendent des flux de trésorerie disponibles, plus les économies au titre de la charge d'intérêts anticipées sur le remboursement des financements privés.

Les flux de trésorerie disponibles pro forma après le remboursement des emprunts à long terme s'entendent des flux de trésorerie disponibles, plus les économies au titre de la charge d'intérêts anticipées sur le remboursement des financements privés, déduction faite du remboursement des emprunts à long terme.

Le tableau suivant présente un rapprochement entre les flux de trésorerie disponibles et les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, qui constituent la mesure financière la plus comparable calculée et présentée conformément aux PCGR.

(non audités) (en milliers de dollars canadiens) Trimestres clos le 30 septembre Période de neuf mois close le

30 septembre 2024 2023 Variation 2024 2023 Variation $ $ $ $ $ $



(révisé)1)



(révisé)1)

Flux de trésorerie provenant des activités poursuivies2) 27 657 136 449 (108 792) 151 707 199 172 (47 465) Ajouter (déduire)











Variation nette des soldes hors trésorerie liés à l'exploitation 12 725 (63 981) 76 706 (37 887) (43 144) 5 257 Dépenses d'investissement, compte non tenu des achats d'appareils (3 769) (2 980) (789) (9 303) (9 897) 594 Travaux de maintenance et de révision importants inscrits à l'actif (4 166) (2 386) (1 780) (13 212) (9 696) (3 516) Flux de trésorerie disponibles 32 447 67 102 (34 655) 91 305 136 435 (45 130)

1) Les résultats des activités abandonnées (secteur LAR) ont été exclus des chiffres de la période en cours et de la période précédente afin de se conformer à la présentation de la période en cours. Les montants présentés et examinés dans le présent communiqué sont tirés des activités poursuivies, sauf indication contraire. 2) Air Canada a accepté d'indemniser Jazz pour l'incidence ponctuelle de l'augmentation salariale sur le régime de retraite à prestations déterminées de Jazz, soit 29,9 millions de dollars, qui seront remboursés en 60 versements mensuels égaux à compter du 1er décembre 2023. Conformément aux normes IFRS, l'incidence associée à la modification de l'hypothèse relative à l'échelle salariale sur le passif au titre du régime de retraite a été imputée directement aux autres éléments du résultat global.

Rendement des capitaux propres ajusté

Le rendement des capitaux propres ajusté est une mesure financière non conforme aux PCGR utilisée pour évaluer la rentabilité d'une entreprise et son efficacité à générer des profits. Le rendement des capitaux propres ajusté est calculé en déduisant la participation ne donnant pas le contrôle et les dividendes déclarés sur les actions privilégiées du résultat net ajusté de Chorus, divisé par les capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires, compte non tenu de la participation ne donnant pas le contrôle, les actions privilégiées et la trésorerie.

Le rendement des capitaux propres ajusté pro forma est calculé en ajoutant les économies au titre de la charge d'intérêts anticipées sur le remboursement des financements privés et des dividendes déclarés sur les actions privilégiées au bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires, divisé par les capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires, compte non tenu de la participation ne donnant pas le contrôle, les actions privilégiées, la trésorerie et la trésorerie nette restante anticipée après l'opération.

(non audités) (en milliers de dollars canadiens) 12 derniers mois clos le 30 septembre 31 décembre

2024 2023 Variation $ $ $



(révisé)1)









Résultat net ajusté tiré des activités poursuivies1) 46 441 51 993 (5 552) Ajouter (déduire) les éléments suivants pour obtenir le bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires





Dividendes sur les actions privilégiées déclarés (26 767) (35 426) 8 659 Bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires 19 674 16 567 3 107















Moyenne des capitaux propres attribuable aux actionnaires ordinaires, compte non tenu de la trésorerie





Capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires 966 524 1 274 446 (307 922) Ajouter (déduire) les éléments suivants pour obtenir les capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires, compte non tenu de la trésorerie





Moyenne de la participation ne donnant pas le contrôle (88 478) (87 718) (760) Moyenne des actions privilégiées (187 609) (375 217) 187 608 Trésorerie moyenne1) (27 587) (24 926) (2 661)

662 850 786 585 (123 735) Rendement des capitaux propres ajusté1) 3,0 % 2,1 % 0,9 %

1) Les résultats des activités abandonnées (secteur LAR) ont été exclus des chiffres de la période en cours et de la période précédente afin de se conformer à la présentation de la période en cours. Les montants présentés et examinés dans le présent communiqué sont tirés des activités poursuivies, sauf indication contraire.

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l'information prospective et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (collectivement, l'« information prospective »). L'information prospective se reconnaît à l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « s'attendre », « avoir l'intention de », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « supposer » et autres termes semblables, y compris leur forme négative. Toutes les informations et tous les énoncés, sauf les énoncés portant sur des faits historiques, sont de nature prospective, sont fondés sur diverses attentes et hypothèses sous‑jacentes et sont assujettis à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs, connus et inconnus, pouvant donner lieu à des écarts importants entre les résultats, le rendement et les réalisations réels futurs et ceux dont il est fait mention dans l'information prospective. En conséquence, rien ne garantit la véracité et l'exactitude de l'information prospective présentée dans le présent communiqué.

Vous trouverez des exemples d'information prospective dans le présent communiqué à la rubrique « Perspectives », ainsi que dans les énoncés et les attentes concernant l'opération, notamment les avantages prévus découlant de l'opération, et dans les énoncés et les attentes concernant le rendement futur de Chorus. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans l'information prospective pour un certain nombre de raisons, y compris la satisfaction ou non des conditions préalables restantes à la réalisation de l'opération; un retard dans la réalisation de l'opération ou la non‑réalisation de celle‑ci; la capacité de Chorus de tirer les avantages prévus de l'opération, y compris la mise en œuvre d'un programme de rendement du capital pour les actionnaires; le produit net qu'on prévoit tirer de l'opération; l'emploi prévu du produit tiré de l'opération; les répercussions éventuelles de l'annonce ou de la réalisation de l'opération sur les relations avec différentes parties prenantes, y compris les employés, les fournisseurs, les clients, les investisseurs et d'autres fournisseurs de capitaux; les variations de la conjoncture du secteur de l'aviation et de la conjoncture économique; l'émergence de litiges relativement au CAC; une détérioration de la situation financière d'Air Canada; tout défaut par Chorus à ses clauses restrictives; la dépréciation des actifs; les modifications apportées aux lois, ainsi que les facteurs de risque présentés dans le rapport de gestion qui porte la même date que les présentes, la plus récente notice annuelle de Chorus et dans son dossier d'information, qui peuvent être consultés sous son profil SEDAR+, à www.sedarplus.ca.

L'information prospective présentée dans le présent communiqué représente les attentes de Chorus à la date du présent communiqué (ou à la date à laquelle elle est autrement déclarée avoir été établie) et peut changer après cette date. Chorus décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l'information prospective pour tenir compte de nouveaux éléments d'information, d'événements subséquents ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où elle y est tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les lecteurs doivent savoir que la liste de facteurs et de risques qui précède n'est pas exhaustive.

À propos de Chorus Aviation Inc.

Chorus est un fournisseur de solutions d'aviation et un gestionnaire d'actifs d'envergure internationale axé sur le transport aérien régional. Ses principales filiales sont : Falko Regional Aircraft, une société de premier rang de gestion d'actifs et de location d'appareils se concentrant uniquement sur les avions régionaux, qui gère des investissements pour le compte d'investisseurs de fonds tiers; Jazz Aviation, l'exploitant régional le plus important au Canada et le fournisseur de services aériens régionaux sous la marque Air Canada Express; Voyageur Aviation, un chef de file en matière de services de vols nolisés spécialisés, de modification d'avions, d'approvisionnement en pièces et de soutien en service; et Cygnet Aviation Academy, une académie accréditée à l'avant‑garde de l'industrie, qui prépare les pilotes à accéder à des postes au sein des sociétés aériennes. Ensemble, les filiales de Chorus offrent des services englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion régional, notamment : l'acquisition et la location; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la transition; les vols à forfait; la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces, en plus d'assurer la formation de pilotes.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 31 décembre 2024, les débentures de premier rang non garanties convertibles à 6,00 % échéant le 30 juin 2026 et les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous les symboles « CHR.DB.A », « CHR.DB.B » et « CHR.DB.C », respectivement. www.chorusaviation.com.

