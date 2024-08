Points saillants du deuxième trimestre de 2024 :

Création d'importants flux de trésorerie disponibles 1,2 de 28,8 millions de dollars pour la période close le 30 juin 2024, principalement tirés des flux de trésorerie liés à l'exploitation.

de 28,8 millions de dollars pour la période close le 30 juin 2024, principalement tirés des flux de trésorerie liés à l'exploitation. Amélioration du ratio de levier financier 1,2 , qui est passé à 3,0 au 30 juin 2024, principalement grâce à des remboursements de la dette à long terme de 79,7 millions de dollars faits depuis le 31 décembre 2023.

, qui est passé à 3,0 au 30 juin 2024, principalement grâce à des remboursements de la dette à long terme de 79,7 millions de dollars faits depuis le 31 décembre 2023. Achat et annulation de 1,4 million d'actions ordinaires aux termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'« OPRCNA ») durant le trimestre, selon un cours moyen pondéré de 2,15 $ par action ordinaire.

Annonce d'une entente visant la vente du secteur de la location d'appareils régionaux (« LAR ») (l'« opération »), dont la clôture devrait avoir lieu d'ici la fin de l'année, sous réserve de l'approbation des actionnaires, de l'approbation des autorités de réglementation et des autres conditions usuelles de clôture.

Perte nette de 180,6 millions de dollars pour la période close le 30 juin 2024, qui comprend une dépréciation au titre des activités abandonnées antérieurement déclarée de 187 millions de dollars.

Revenu net de 8,5 millions de dollars tiré des activités maintenues pour la période close le 30 juin 2024.

L'opération visant le secteur LAR effacera un financement de 1,7 milliard de dollars 4 , y compris l'ensemble des emprunts liés au secteur LAR, la quasi‑totalité de la dette privée de Chorus et 300,0 millions de dollars américains sous forme d'actions privilégiées de série 1 (les « actions privilégiées »).

, y compris l'ensemble des emprunts liés au secteur LAR, la quasi‑totalité de la dette privée de Chorus et 300,0 millions de dollars américains sous forme d'actions privilégiées de série 1 (les « actions privilégiées »). Après la clôture, l'opération devrait améliorer considérablement l'ensemble des principaux résultats ajustés de Chorus sur une base pro forma 1,2,3 , comme suit : le résultat net ajusté pro forma attribuable aux porteurs d'actions ordinaires par action ordinaire, de base, des activités maintenues 1,2,3 s'établit à 0,08 $ et à 0,17 $ pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2024, respectivement; Ratio de levier financier pro forma 1,2,3 de 1,5x au 30 juin 2024; Flux de trésorerie disponibles pro forma 1,2,3 de 32,4 millions de dollars et de 67,3 millions de dollars pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2024, respectivement.

, comme suit :

1 Ces expressions sont des mesures financières non conformes aux PCGR ou des ratios non conformes aux PCGR qui ne sont pas des mesures reconnues pour la présentation des états financiers selon les PCGR. En conséquence, elles n'ont pas de signification normalisée, ne peuvent pas être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs et ne peuvent pas être substituées à des résultats obtenus selon les PCGR ni considérées comme supérieures aux résultats obtenus selon les PCGR. Se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR » pour obtenir de plus amples renseignements. 2 Les résultats des activités abandonnées (secteur LAR) ont été exclus des résultats pour les périodes actuelle et antérieures afin de rendre ceux‑ci conformes à la présentation adoptée pour la période en cours. Sauf indication contraire, tous les montants présentés et analysés dans le présent communiqué proviennent des activités maintenues. 3 Se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR pro forma postérieures à la vente au 30 juin 2024 ». 4 Le montant de 1,7 milliard de dollars est un montant pro forma au 31 décembre 2023, comme il est exposé dans la présentation aux investisseurs de Chorus datée du 30 juillet 2024 relative à l'opération.

HALIFAX, NS, le 13 août 2024 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX : CHR) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2024.

« Les résultats du deuxième trimestre de Chorus font état de flux de trésorerie réguliers provenant de nos entreprises de services et d'une amélioration constante de notre ratio de levier financier, ce qui confirme la solidité de nos principaux résultats », a déclaré Colin Copp, vice‑président et chef de la direction de Chorus. « Chorus a généré des flux de trésorerie disponibles de 28,2 millions de dollars et a fait passer son ratio de levier financier1 à 3,0 au 30 juin 2024 ».

« Nous avons continué à mettre l'accent sur la création de valeur pour les actionnaires tout au long du trimestre, par le rachat de 1,4 million de nos actions ordinaires dans le cadre de l'OPRCNA. Nos entreprises de services d'aviation ont continué de générer de flux de trésorerie élevés et réguliers, poussant Voyageur à accroître son produit d'exploitation de 4,8 millions de dollars au cours du deuxième trimestre de 2023, a commenté M. Copp ».

« Fait important, à la fin de juillet, nous avons fait une annonce importante concernant la vente de notre secteur LAR qui, lorsqu'elle sera complétée, ouvrira la voie à une croissance stable et durable de Chorus », a déclaré M. Copp. « Après la clôture de l'opération, ces mêmes résultats sur une base pro forma1 connaîtront une amélioration impressionnante, y compris le bénéfice ajusté par action, le ratio de levier financier et les flux de trésorerie disponibles après le remboursement des emprunts à long terme ».

Pour conclure, M. Copp a précisé que, « malgré un progrès constant et stable au cours des nombreux trimestres antérieurs qui a permis de renforcer notre bilan, le désinvestissement dans le secteur LAR créera une valeur intrinsèque des capitaux propres dans notre entreprise et agira comme catalyseur en vue de nous permettre d'investir dans la croissance future et la mise en place d'un programme de rendement du capital durable pour nos actionnaires ».

Sommaire du deuxième trimestre

Le 30 juillet 2024, Chorus a annoncé qu'elle avait conclu une entente visant la vente de son secteur LAR. Par suite de cette opération, le secteur de la location d'appareils régionaux a été reclassé en tant qu'activité abandonnée. Le secteur STAR ainsi que l'entreprise de Chorus sont ainsi désignés comme les « activités maintenues » dans les présentes. À la clôture de l'opération, Chorus comptera un secteur en exploitation à présenter et ne sera plus tenue de déclarer ses résultats par secteur.

Au deuxième trimestre de 2024, Chorus a déclaré un BAIIA ajusté1 lié aux activités maintenues de 51,0 millions de dollars, en baisse de 2,4 millions de dollars comparativement au deuxième trimestre de 2023, principalement en raison de ce qui suit :

une diminution de 4,6 millions de dollars des produits tirés de la location d'appareils aux termes du CAC, principalement attribuable à une variation des tarifs de location de certains appareils;

une augmentation des frais administratifs généraux attribuable à l'augmentation des activités;

une augmentation de 1,0 million de dollars de la rémunération fondée sur des actions attribuables à une augmentation du cours des actions ordinaires, compensée par la variation de la juste valeur du swap sur rendement total, principalement annulée par :

une augmentation de 4,9 millions de dollars des autres produits d'exploitation principalement attribuable à une augmentation des produits que Voyageur tire des ventes de pièces, des vols à forfaits et des services de MRR.

Un résultat net ajusté des activités maintenues1 de 11,2 millions de dollars pour le trimestre, en baisse de 0,4 million de dollars comparativement au deuxième trimestre de 2023, principalement en raison de ce qui suit :

la diminution susmentionnée de 2,4 millions de dollars du BAIIA ajusté;

une augmentation de 3,3 millions de dollars de la dotation aux amortissements, principalement attribuable à la variation de l'amortissement prévu de certains appareils et aux dépenses d'investissement. Ces éléments ont été partiellement compensés par ce qui suit :

une diminution de 3,5 millions de dollars de la charge d'impôt sur le résultat;

une diminution de 1,0 million de dollars de la charge d'intérêts nette;

une variation positive du résultat du change de 0,9 million de dollars.

Un résultat net des activités maintenues en baisse de 7,2 millions de dollars comparativement au deuxième trimestre de 2023, principalement en raison de ce qui suit :

la diminution susmentionnée de 0,4 million de dollars du résultat net ajusté;

une variation négative de 7,4 millions de dollars du résultat du change latent net;

une baisse de 0,2 million de dollars au titre de la récupération des charges d'impôts sur des éléments ajustés, partiellement annulée par ce qui suit :

une diminution de 0,8 million de dollars des coûts liés au programme de départ des employés.

1 Se reporter à la rubrique du présent communiqué intitulée « Mesures financières non conformes aux PCGR pro forma postérieures à la vente au 30 juin 2024 ».2

Sommaire de l'exercice à ce jour

Chorus a déclaré un BAIIA ajusté tiré des activités maintenues de 105,0 millions de dollars pour le semestre clos le 30 juin 2024, en baisse de 4,9 millions de dollars comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent, principalement en raison de ce qui suit :

une diminution de 9,0 millions de dollars des produits tirés de la location d'appareils aux termes du CAC, principalement attribuable à une variation des tarifs de location de certains appareils;

une augmentation de 2,3 millions de dollars de la rémunération fondée sur des actions, attribuable à une hausse du cours des actions ordinaires, compensée par la variation de la juste valeur du swap sur rendement total;

une augmentation des frais administratifs généraux attribuable à l'augmentation des activités, partiellement compensée par ce qui suit :

une augmentation de 3,3 millions de dollars des autres produits, principalement attribuable à une augmentation des produits que Voyageur tire des ventes de pièces, des vols à forfait et des services de MRR;

une augmentation de 2,1 millions de dollars des dépenses capitalisées au titre des travaux de maintenance et de révision importants sur des appareils dont Chorus est propriétaire;

une majoration de 2,0 millions de dollars au titre de la mesure d'endiguement des coûts contrôlables.

Un résultat net ajusté des activités maintenues1 de 23,8 millions de dollars, en baisse de 3,2 millions de dollars comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent, principalement en raison de ce qui suit :

la diminution susmentionnée de 4,9 millions de dollars du BAIIA ajusté;

une augmentation de 6,9 millions de dollars de la dotation aux amortissements, principalement attribuable à la variation de l'amortissement prévu de certains appareils et aux dépenses d'investissement;

une variation négative de 0,5 million de dollars du résultat de change net, partiellement compensée par ce qui suit :

une diminution de 7,7 millions de dollars de la charge d'impôt sur le résultat;

une diminution de 1,3 million de dollars de la charge d'intérêts nette.

Un résultat net des activités maintenues de 13,9 millions de dollars, en baisse de 20,6 millions de dollars comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent, principalement en raison de ce qui suit :

la diminution susmentionnée de 3,2 millions de dollars du résultat net ajusté;

une variation négative de 18,1 millions de dollars du résultat de change net;

une diminution de 0,3 million de dollars du produit d'impôt sur les éléments ajustés, principalement compensée par ce qui suit :

une diminution de 1,1 million de dollars des coûts liés au programme de départ des employés.

1 Ces expressions sont des mesures financières non conformes aux PCGR ou des ratios non conformes aux PCGR qui ne sont pas des mesures reconnues pour la présentation des états financiers selon les PCGR. En conséquence, elles n'ont pas de signification normalisée, ne peuvent pas être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs et ne peuvent pas être substituées à des résultats obtenus selon les PCGR ni considérées comme supérieures aux résultats obtenus selon les PCGR. Se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR » pour obtenir de plus amples renseignements.

Analyse financière consolidée

La présente rubrique fournit des informations détaillées sur le rendement des activités maintenues de Chorus pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2024 comparativement au trimestre et au semestre clos le 30 juin 2023.

(non audités) (en milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le 30 juin Semestre clos le 30 juin 2024 2023 Variation Variation 2024 2023 Variation Variation $ $ $ % $ $ $ %



(révisé)1)





(révisé)1)



Produits d'exploitation 351 218 327 454 23 764 7,3 709 812 667 085 42 727 6,4 Charges d'exploitation 326 769 298 052 28 717 9,6 657 401 603 957 53 444 8,8

















Résultat d'exploitation 24 449 29 402 (4 953) (16,8) 52 411 63 128 (10 717) (17,0) Charge d'intérêts nette (8 805) (9 785) 980 (10,0) (18 096) (19 386) 1 290 (6,7) Profit (perte) de change (4 510) 2 001 (6 511) (325,4) (14 060) 4 550 (18 610) (409,0) Profit sur les immobilisations corporelles 15 10 5 50,0 15 10 5 50,0

















Résultat avant impôt sur le résultat 11 149 21 628 (10 479) (48,5) 20 270 48 302 (28 032) (58,0) Charge d'impôt sur le résultat (2 699) (5 949) 3 250 (54,6) (6 410) (13 866) 7 456 (53,8) Résultat net des activités maintenues 8 450 15 679 (7 229) (46,1) 13 860 34 436 (20 576) (59,8) Résultat net des activités abandonnées (189 023) 4 639 (193 662) (4 174,6) (182 123) 17 901 (200 024) (1 117,4) Résultat net (180 573) 20 318 (200 891) (988,7) (168 263) 52 337 (220 600) (421,5) Résultat net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle (1 100) 1 267 (2 367) (186,8) 2 391 1 757 634 36,1 Résultat net attribuable aux actionnaires (179 473) 19 051 198 524 1 042,1 (170 654) 50 580 (221 234) (437,4) Dividendes sur les actions privilégiées déclarés (8 979) (8 816) (163) 1,8 (17 827) (17 687) (140) 0,8 Bénéfice (perte) attribuable aux porteurs d'actions ordinaires (188 452) 10 235 (198 687) (1 941,3) (188 481) 32 893 (221 374) (673,0) BAIIA ajusté2) 50 998 53 414 (2 416) (4,5) 105 018 109 875 (4 857) (4,4) BAI ajusté2) 14 061 17 963 (3 902) (21,7) 30 347 41 340 (10 993) (26,6) Résultat net ajusté2) 11 222 11 659 (437) (3,7) 23 794 27 040 (3 246) (12,0)

1) Les résultats des activités abandonnées (secteur LAR) ont été exclus des résultats pour les périodes actuelle et antérieures afin de rendre ceux‑ci conformes à la présentation adoptée pour la période en cours. Sauf indication contraire, tous les montants présentés et analysés dans le présent communiqué proviennent des activités maintenues. 2) Ces expressions sont des mesures financières non conformes aux PCGR qui ne sont pas des mesures reconnues pour la présentation des états financiers selon les PCGR. En conséquence, elles n'ont pas de signification normalisée, ne peuvent pas être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs et ne peuvent pas être substituées à des résultats obtenus selon les PCGR ni considérées comme supérieures aux résultats obtenus selon les PCGR. Se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR » pour obtenir de plus amples renseignements.

Mesures financières non conformes aux IFRS pro forma postérieures à la vente au 30 juin 2024

L'information pro forma figurant dans la présente rubrique se fonde sur les états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités de Chorus pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2024 (les « états financiers du T2 2024 ») et est présentée pour démontrer rétroactivement l'incidence financière qu'aurait eu l'opération sur Chorus si la clôture de l'opération avait eu lieu le 1er juillet 2023 aux fins des résultats qui se fondent sur la période de 12 mois en cours close le 30 juin 2024 et le 31 décembre 2023 pour tous les autres résultats. Les ajustements pro forma apportés aux états financiers du T2 2024 sont préliminaires, n'ont pas été audités et s'appuient sur les estimations et les hypothèses actuelles de la direction. De plus, puisqu'elle se fonde sur des résultats financiers antérieurs, l'information pro forma ne constitue pas une indication des résultats financiers futurs et ne devrait pas être considérée comme une prévision ou une perspective quant aux bénéfices, à la situation financière ou aux flux de trésorerie futurs de Chorus. Par conséquent, il ne faudrait pas s'y fier indûment. (Se reporter à la rubrique « Information prospective » ci après.)

Après la clôture de l'opération, Chorus prévoit affecter le produit net tiré de l'opération au remboursement partiel ou total de son financement privé, y compris les actions privilégiées, l'ensemble des débentures et des sommes liées au rachat anticipé (notamment le multiple sur le capital investi payable au rachat des actions privilégiées) et la facilité de crédit d'exploitation. Après la clôture de l'opération, Chorus rachètera ou déposera une offre pour racheter (selon le cas) les débentures conformément aux modalités des actes de fiducie pertinents.

Fait important, après la clôture de l'opération et l'affectation du produit net qui en est tiré, la quasi‑totalité de l'encours de la dette de Chorus devrait se composer d'emprunts amortissables liés aux appareils exploités par Jazz Aviation aux termes du CAC conclu avec Air Canada, qui est entièrement soutenu par des paiements effectués aux termes du CAC jusqu'en 2035, et de la facilité de crédit d'exploitation sur laquelle il est possible d'effectuer des prélèvements à l'occasion. La dette pro forma de Chorus présume que tous les porteurs de débentures de série B et de série C ont déposé leurs titres en réponse à l'offre de rachat de Chorus.

Par suite du rachat des actions privilégiées, de l'importante réduction de la dette et de la réduction des charges d'intérêt et des coûts des dividendes versés sur les actions privilégiées, l'opération devrait améliorer considérablement le bilan de Chorus et améliorer ses principaux résultats financiers.

Le tableau qui suit présente un sommaire de l'affectation prévue du produit net tiré de l'opération et du remboursement du financement privé :

(non audités) (en milliers de dollars canadiens)

Sommaire de l'opération

Produit net, déduction faite des frais d'opération1) 825 210 Rachat/Remboursement :

Débentures2) 243 750 Facilité de crédit d'exploitation3) 60 000 Actions privilégiées1)4) 497 209

800 959



Solde net de trésorerie 24 251

1) Le produit net, déduction faite des frais d'opération, et les actions privilégiées ont été convertis du dollar américain au dollar canadien selon un taux de 1,3687, soit le taux de change en vigueur à la clôture le 30 juin 2024. 2) Capital des débentures. 3) Solde de la facilité de crédit d'exploitation au 30 juin 2024. 4) Chorus devra payer une prime de 63,3 millions de dollars américains au moment du rachat des actions privilégiées d'une valeur de 300,0 millions de dollars américains.

Les mesures ajustées non conformes aux PCGR pro forma tiennent compte des activités maintenues et de l'incidence du remboursement prévu du financement privé sur les résultats au 30 juin 2024.

Bénéfice ajusté pro forma attribuable aux porteurs d'actions ordinaires par action ordinaire

(non audités) (en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action) Trimestre clos le

30 juin 2024 $ Semestre clos le

30 juin 2024 $ Résultat net ajusté attribuable aux porteurs d'actions ordinaires

déclaré à partir des activités maintenues1)2) 2 243 5 967 Économies au titre des charges d'intérêt, déduction faite des taxes

et impôts3) 4 251 8 412 Économies au titre des dividendes sur les actions privilégiées 8 979 17 827 Résultat net ajusté pro forma des activités maintenues

attribuable aux porteurs d'actions ordinaires 15 473 32 206 Bénéfice ajusté des activités maintenues attribuable aux

porteurs d'actions ordinaires par action ordinaire, de base 0,08 0,17

1) Ces expressions sont des mesures financières non conformes aux PCGR qui ne sont pas des mesures reconnues pour la présentation des états financiers selon les PCGR. En conséquence, elles n'ont pas de signification normalisée, ne peuvent pas être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs et ne peuvent pas être substituées à des résultats obtenus selon les PCGR ni considérées comme supérieures aux résultats obtenus selon les PCGR. Se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR » pour obtenir de plus amples renseignements. 2) Les résultats des activités abandonnées (secteur LAR) ont été exclus des résultats pour les périodes actuelle et antérieures afin de rendre ceux‑ci conformes à la présentation adoptée pour la période en cours. Sauf indication contraire, tous les montants présentés et analysés dans le présent communiqué proviennent des activités maintenues. 3) Les charges d'intérêt sur les débentures et la facilité de crédit d'exploitation pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2024 s'établissaient à 5,8 millions de dollars et 11,5 millions de dollars, respectivement. La charge d'intérêts était assujettie à un taux d'imposition de 27,0 %.

Ratio de levier financier pro forma

(non audités) (en milliers de dollars canadiens) 30 juin 2024 $ Dette nette déclarée1) 676 278 Moins :

Débentures2) (238 732) Facilité de crédit d'exploitation2) (60 000) Dette nette pro forma 377 546 Moins :

Trésorerie au 30 juin 20241) (29 307) Trésorerie restante tirée de l'opération, après le remboursement du financement privé3) (24 251) Dette nette ajustée pro forma 323 988 BAIIA ajusté1)4) 216 677 Ratio de levier financier 1,5

1) Les résultats des activités abandonnées (secteur LAR) ont été exclus des résultats pour les périodes actuelle et antérieures afin de rendre ceux‑ci conformes à la présentation adoptée pour la période en cours. Sauf indication contraire, tous les montants présentés et analysés dans le présent communiqué proviennent des activités maintenues. 2) Capital des débentures et solde de la facilité de crédit d'exploitation au 30 juin 2024. 3) Chorus prévoit que le solde de l'encaisse nette après la vente du secteur LAR, déduction faite du remboursement partiel ou total de son financement privé, y compris les actions privilégiées et l'ensemble des débentures et des sommes liées au rachat anticipé (notamment le multiple sur le capital investi payable au rachat des actions privilégiées) s'élèvera à 24,3 millions de dollars, en fonction du taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien au 30 juin 2024, soit 1,3687. 4) Ces expressions sont des mesures financières non conformes aux PCGR qui ne sont pas des mesures reconnues pour la présentation des états financiers selon les PCGR. En conséquence, elles n'ont pas de signification normalisée, ne peuvent pas être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs et ne peuvent pas être substituées à des résultats obtenus selon les PCGR ni considérées comme supérieures aux résultats obtenus selon les PCGR. Se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR » pour obtenir de plus amples renseignements.

Flux de trésorerie disponibles pro forma et flux de trésorerie disponibles pro forma après le remboursement de la dette à long terme3)

(non audités) (en milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le

30 juin 2024 $ Semestre clos le

30 juin 2024 $ Flux de trésorerie déclarés1)2) 28 169 58 858 Économies au titre de l'intérêt, déduction faite des taxes et impôts3) 4 251 8 412 Flux de trésorerie disponibles pro forma 32 420 67 270





Remboursement des emprunts à long terme2)4) (22 231) (45 788) Flux de trésorerie disponibles pro forma après le remboursement de la

dette à long terme4) 10 189 21 482

1) Ces expressions sont des mesures financières non conformes aux PCGR qui ne sont pas des mesures reconnues pour la présentation des états financiers selon les PCGR. En conséquence, elles n'ont pas de signification normalisée, ne peuvent pas être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs et ne peuvent pas être substituées à des résultats obtenus selon les PCGR ni considérées comme supérieures aux résultats obtenus selon les PCGR. Se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR » pour obtenir de plus amples renseignements. 2) Les résultats des activités abandonnées (secteur LAR) ont été exclus des résultats pour les périodes actuelle et antérieures afin de rendre ceux‑ci conformes à la présentation adoptée pour la période en cours. Sauf indication contraire, tous les montants présentés et analysés dans le présent communiqué proviennent des activités maintenues. 3) Les charges d'intérêt sur les débentures et la facilité de crédit d'exploitation pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2024 s'établissaient à 5,8 millions de dollars et 11,5 millions de dollars, respectivement. La charge d'intérêts était assujettie à un taux d'imposition de 27,0 %. 4) Compte non tenu du remboursement de 17,1 millions de dollars et de 33,9 millions de dollars de la facilité de crédit non garantie pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2024, respectivement.

Rendement des capitaux propres ajusté pro forma

(non audités) (en milliers de dollars canadiens) Période de 12 mois

en cours close le

30 juin 2024 $ Résultat net ajusté attribuable aux porteurs d'actions ordinaires déclaré1) 13 181 Plus : Économies au titre de l'intérêt, déduction faite des taxes et impôts2) 17 492 Plus : dividendes déclarés sur les actions privilégiées 35 566 Résultat net ajusté pro forma attribuable aux porteurs d'actions ordinaires 66 239

(non audités) (en milliers de dollars canadiens)

Moyenne des capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires,

exception faite de la trésorerie





Moyenne déclarée des capitaux propres attribuables aux actionnaires 1 204 186



Plus (moins) les éléments pour établir la moyenne des capitaux propres attribuables aux

porteurs d'actions ordinaires, exception faite de la trésorerie

Moyenne de la participation ne donnant pas le contrôle (90 087) Moyenne des actions privilégiées pro forma (375 217) Moyenne de la prime et du taux de change des actions privilégiées3) (60 996) Moyenne de la trésorerie (26 680) Moyenne du solde des liquidités tiré de l'opération après le remboursement du

financement privé4) (12 126)

639 080 Rendement des capitaux propres ajustés pro forma5) 10,2 %

1) Les résultats des activités abandonnées (secteur LAR) ont été exclus des résultats pour les périodes actuelle et antérieures afin de rendre ceux‑ci conformes à la présentation adoptée pour la période en cours. Sauf indication contraire, tous les montants présentés et analysés dans le présent communiqué proviennent des activités maintenues. 2) La charge d'intérêts sur les débentures et la facilité de crédit d'exploitation pour la période de 12 mois en cours close le 30 juin 2024 s'établissait à 24,0 millions de dollars. La charge d'intérêts était assujettie à un taux d'imposition de 27,0 %. 3) Chorus devra payer une prime de 63,3 millions de dollars américains au moment du rachat des actions privilégiées d'une valeur de 300,0 millions de dollars américains. La prime liée aux actions privilégiées a été convertie du dollar américain au dollar canadien selon un taux de 1,3687, soit le taux de change en vigueur à la clôture le 30 juin 2024. 4) Chorus prévoit que le solde de l'encaisse nette après la vente du secteur LAR, déduction faite du remboursement partiel ou total de son financement privé, y compris les actions privilégiées et l'ensemble des débentures et des sommes liées au rachat anticipé (notamment le multiple sur le capital investi payable au rachat des actions privilégiées) s'élèvera à 24,3 millions de dollars, en fonction du taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien au 30 juin 2024, soit 1,3687. 5) Ces expressions sont des mesures financières non conformes aux PCGR qui ne sont pas des mesures reconnues pour la présentation des états financiers selon les PCGR. En conséquence, elles n'ont pas de signification normalisée, ne peuvent pas être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs et ne peuvent pas être substituées à des résultats obtenus selon les PCGR ni considérées comme supérieures aux résultats obtenus selon les PCGR. Se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR » pour obtenir de plus amples renseignements.

Perspectives

(Se reporter à la rubrique « Information prospective » ci‑après.)

Le texte qui suit renferme de l'information prospective. Les présentes perspectives sont présentées dans le but de fournir de l'information sur les attentes actuelles pour 2024. Des informations prévisionnelles ont également été fournies pour 2025 et 2026 en ce qui concerne Jazz Aviation LP (« Jazz »). Ces renseignements pourraient ne pas se prêter à d'autres fins. En raison de la vente prévue de son secteur LAR, Chorus a retiré les prévisions consolidées pour 2024. Veuillez vous reporter à la rubrique 4 du rapport de gestion pour consulter les mesures financières non conformes aux PCGR pro forma postérieures à la vente au 30 juin 2024. Les prévisions de Chorus en ce qui concerne Jazz sont inchangées.

Le CAC prévoit des marges fixes pour Jazz, indépendamment du nombre d'heures de vol. En conséquence, les variations du nombre d'heures de vol ne devraient pas avoir d'incidence sur les résultats de Jazz. En outre, Jazz reçoit une contrepartie pour les appareils loués aux termes du CAC, qui génère des flux de trésorerie disponibles prévisibles. Les appareils de Jazz sont assortis d'un emprunt amortissable qui sera entièrement remboursé à la fin de la période de location initiale aux termes du CAC. À la fin de chaque bail, Jazz prolongera le bail, vendra l'appareil ou le désassemblera. Les baux relatifs aux appareils ultérieurs continueront à produire des flux de trésorerie disponibles prévisibles à des taux inférieurs, étant donné que les appareils ne seront pas grevés.



Prévisions annuelles1) (non audités) (en milliers de dollars canadiens) 2024 $ 2025 $ 20262) $ Marge fixe 60 900 59 600 43 900 Location d'appareils aux termes du CAC





Produits 130 000 113 000 93 000 Paiement de la dette à long terme et des intérêts 95 000 74 000 66 000 Total de la marge fixe et de la location d'appareils

aux termes du CAC, déduction faite du paiement de

la dette à long terme et des intérêts 95 900 98 600 70 900 Appareils détenus en propriété exclusive loués aux termes

du CAC (fin de la période) 48 39 39 Appareils détenus en propriété exclusive loués aux termes

du CAC disponibles pour une nouvelle location (fin de la

période) néant 9 9

1) Les prévisions sont effectuées en fonction d'un taux de change de 1,00 $ US = 1,3400 $ CA pour 2024 et de 1,2700 $ CA pour 2025 et 2026 utilisé pour convertir les dollars américains en dollars canadiens. 2) Comprend des estimations des tarifs de location futurs du marché pour 12 appareils Q400 en 2026.

Dépenses d'investissement

En 2024, les dépenses d'investissement devraient s'établir ainsi :











(non audités) (en milliers de dollars canadiens) Prévisions annuelles pour 2024 $



Dépenses d'investissement, compte non tenu des achats d'appareils 12 000 à 17 000

Travaux de maintenance et de révision importants inscrits à l'actif1) 11 000 à 16 000

Achats d'appareils et améliorations 17 500 à 22 500



40 500 à 55 500



1) Les montants prévus pour 2024 tiennent compte de dépenses comprises entre 9,0 millions de dollars et 13,0 millions de dollars qui devraient être incluses dans les coûts contrôlables.

Utilisation de termes définis

Les termes clés utilisés dans le présent communiqué sans y être définis ont le sens qui leur est donné dans le rapport de gestion qui porte la même date que les présentes et qui est disponible sur le site Web de Chorus ( www.chorusaviation.com ) et sous le profil de Chorus sur SEDAR+ ( www.sedarplus.ca ).

Conférence téléphonique et diffusion Web audio à l'intention des investisseurs

Chorus tiendra une conférence téléphonique à 9 h, heure de l'Est, le mercredi 14 août 2024, afin d'analyser les résultats financiers du deuxième trimestre de 2024. Il sera possible de participer à la conférence en composant le 1 888 664‑6392. La conférence sera diffusée simultanément sur le Web, en mode audio à l'adresse : https://app.webinar.net/xJlrg5z4VAP.

Il s'agit d'une diffusion Web en mode audio seulement.

La conférence téléphonique diffusée sur le Web sera archivée sur le site Web de Chorus, à l'adresse www.chorusaviation.com , sous Investisseurs > Rapports. Il sera également possible de l'écouter en différé jusqu'à minuit, heure de l'Est, le 21 août 2024, en composant le 1 888 390‑0541(sans frais), et en entrant le code d'accès 012206 # (touche dièse).

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

Le présent communiqué présente plusieurs mesures financières et ratios non conformes aux PCGR qui complètent l'analyse des résultats de Chorus. Chorus utilise ces mesures non conformes aux PCGR pour évaluer le rendement. Ces mesures non conformes aux PCGR sont en général des mesures numériques du rendement financier, de la situation financière ou des flux de trésorerie de Chorus qui incluent ou excluent des sommes de la mesure conforme aux PCGR pouvant le mieux servir de comparaison. En tant que telles, ces mesures ne sont pas reconnues aux termes des PCGR pour la présentation des états financiers, leur signification n'est pas normalisée et, par conséquent, elles ne sont probablement pas comparables à des mesures similaires présentées par d'autres entités ouvertes. Pour de plus amples renseignements sur les mesures non conformes aux PCGR utilisées dans le présent communiqué, se reporter à la rubrique 18 (Mesures financières non conformes aux PCGR) du rapport de gestion qui porte la même date que les présentes et qui est disponible sur le site Web de Chorus (www.chorusaviation.com) et sous le profil de Chorus sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca). Un rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures conformes aux PCGR qui s'y rapprochent le plus est présenté ci‑après.

Résultat net ajusté, BAI ajusté, BAIIA ajusté

(non audités) (en milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le 30 juin Semestre clos le 30 juin 2024 $ 2023 $ Variation

$ 2024 $ 2023 $ Variation

$



(révisé)1)



(révisé)1)

Résultat net (180 573) 20 318 (200 891) (168 263) 52 337 (220 600) Moins : résultat net des activités

abandonnées, déduction faite des

taxes et impôts (189 023) 4 639 (193 662) (182 123) 17 901 (200 024) Résultat net des activités maintenues 8 450 15 679 (7 229) 13 860 34 436 (20 576) Ajouter (déduire) les éléments pour

obtenir le résultat net ajusté











Programme de départ des

employés2) 523 1 317 (794) 530 1 607 (1 077) Perte (profit) de change latente 2 389 (4 982) 7 371 9 547 (8 569) 18 116 Produit d'impôt sur les éléments

ajustés (140) (355) 215 (143) (434) 291

2 772 (4 020) 6 792 9 934 (7 396) 17 330 Résultat net ajusté 11 222 11 659 (437) 23 794 27 040 (3 246) Ajouter (déduire) les éléments pour

obtenir le BAI ajusté











Charge d'impôt sur le résultat 2 699 5 949 (3 250) 6 410 13 866 (7 456) Produit d'impôt sur les éléments

ajustés 140 355 (215) 143 434 (291) BAI ajusté 14 061 17 963 (3 902) 30 347 41 340 (10 993) Ajouter (déduire) les éléments

pour obtenir le BAIIA ajusté











Charge d'intérêts nette 8 805 9 785 (980) 18 096 19 386 (1 290) Dotations aux amortissements,

sauf la dépréciation 26 026 22 695 3 331 52 077 45 140 6 937 Perte de change 2 121 2 981 (860) 4 513 4 019 494 Profit sur la disposition des

immobilisations corporelles (15) (10) (5) (15) (10) (5)

36 937 35 451 1 486 74 671 68 535 6 136 BAIIA ajusté 50 998 53 414 (2 416) 105 018 109 875 (4 857)

1) Les résultats tirés des activités abandonnées (secteur LAR) ont été exclus des résultats pour les périodes actuelle et antérieures afin d'être conformes à la présentation pour la période en cours. Tous les montants présentés et analysés dans le communiqué désignent les activités maintenues, sauf indication contraire. 2) Comprend les charges d'exploitation.

Bénéfice ajusté attribuable aux porteurs d'actions ordinaires par action ordinaire

Le bénéfice ajusté attribuable aux porteurs d'actions ordinaires par action ordinaire est utilisé par Chorus pour évaluer le rendement et est calculé en déduisant la participation ne donnant pas le contrôle et les dividendes déclarés sur les actions privilégiées du résultat net ajusté.

(non audités) (en milliers de dollars canadiens, à

l'exception des montants par action) Trimestre clos le 30 juin Semestre clos le 30 juin 2024 $ 2023 $ Variation

$ 2024 $ 2023 $ Variation

$



(révisé)1)



(révisé)1)

Résultat net ajusté des activités maintenues 11 222 11 659 (437) 23 794 27 040 (3 246) Ajouter (déduire) les éléments

pour obtenir le bénéfice ajusté

attribuable aux porteurs

d'actions ordinaires











Dividendes déclarés sur les actions privilégiées (8 979) (8 816) (163) (17 827) (17 687) (140) Bénéfice ajusté attribuable aux

porteurs d'actions ordinaires -

activités maintenues 2 243 2 843 (600) 5 967 9 353 (3 386) Bénéfice ajusté attribuable aux

porteurs d'actions ordinaires

par action ordinaire, de base -

activités maintenues 0,01 0,01 -- 0,03 0,05 (0,02)

1) Les résultats des activités abandonnées (secteur LAR) ont été exclus des résultats pour les périodes actuelle et antérieures afin de rendre ceux‑ci conformes à la présentation adoptée pour la période courante. Sauf indication contraire, tous les montants présentés et analysés dans le présent communiqué proviennent des activités maintenues.

Ratio de levier financier

Chorus utilise le ratio de levier financier pour mesurer son levier financier. Le ratio de levier financier correspond à la dette nette divisée par le BAIIA ajusté des 12 derniers mois. La direction estime que le ratio de levier financier est un ratio utile dans la surveillance et la gestion des niveaux d'endettement. En outre, comme le levier financier est une mesure fréquemment analysée dans le cas des sociétés ouvertes, Chorus calcule cette donnée afin d'aider les lecteurs dans leur analyse. Le ratio de levier financier ne doit pas être interprété comme une mesure des flux de trésorerie. La dette nette est une composante clé de la gestion du capital pour Chorus et constitue une mesure dont la direction prend acte.

(non audités) (en milliers de dollars canadiens) 30 juin 2024 31 décembre 2023 Variation $ $ $



(révisé)1)

Dette à long terme et obligations locatives

(y compris la tranche courante)2) 676 278 1 755 580 (1 079 302) Moins :





Dette à long terme et obligations locatives

(y compris la tranche courante) liées

aux activités abandonnées2) -- (986 921) 986 921 Trésorerie1) (29 307) (85 985) 56 678 Trésorerie liée aux activités

abandonnées1)2) -- 55 432 (55 432) Dette nette ajustée 646 971 738 106 (91 135) BAIIA ajusté 216 677 221 535 (4 858) Ratio de levier financier 3,0 3,3 (0,3)

1) Les résultats des activités abandonnées (secteur LAR) ont été exclus des résultats pour les périodes actuelle et antérieures afin de rendre ceux‑ci conformes à la présentation adoptée pour la période en cours. Sauf indication contraire, tous les montants présentés et analysés dans le présent communiqué proviennent des activités maintenues. 2) La dette à long terme et les obligations locatives liées aux activités maintenues de 986,9 millions de dollars et des liquidités de 55,4 millions de dollars sont retirées des comparaisons depuis le 31 décembre 2023.

Flux de trésorerie disponibles

Les flux de trésorerie disponibles, mesure non conforme aux PCGR, sont utilisés comme un indicateur de solidité et de rendement financier. Chorus estime que cette mesure est utile en tant qu'indicateur de sa capacité à assurer le service de sa dette, à remplir d'autres obligations courantes, à réinvestir dans la Société et à restituer du capital aux porteurs d'actions ordinaires. Les lecteurs doivent savoir que les flux de trésorerie disponibles ne représentent pas les flux de trésorerie résiduels disponibles pour des dépenses discrétionnaires.

Les flux de trésorerie disponibles désignent les entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation, déduction faite de la variation nette des soldes hors trésorerie liés à l'exploitation, des dépenses d'investissement compte non tenu des achats d'avions et des améliorations, plus le produit net provenant des ventes d'actifs (le produit tiré de la cession d'immobilisations corporelles moins les remboursements de dettes connexes pour les actifs vendus).

Le tableau suivant présente un rapprochement entre les flux de trésorerie disponibles et les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, qui constituent la mesure financière la plus comparable calculée et présentée conformément aux PCGR.



Trimestre clos le 30 juin Semestre clos le 30 juin (non audités) 2024 2023 Variation 2024 2023 Variation (en milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ $ $ Entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation

(révisé)1)



(révisé)1)

Ajouter (déduire) 55 834 22 770 33 064 124 050 62 723 61 327 Variation nette des soldes hors

trésorerie liés à l'exploitation (20 890) 15 992 (36 882) (50 612) 20 837 (71 449) Dépenses d'investissement,

compte non tenu des achats

d'avions (2 497) (3 756) 1 259 (5 534) (6 917) 1 383 Travaux de maintenance et de

révision importants inscrits à l'actif (4 278) (3 711) (567) (9 046) (7 310) (1 736) Flux de trésorerie disponibles 28 169 31 295 (3 126) 58 858 69 333 (10 475)

1) Les résultats des activités abandonnées (secteur LAR) ont été exclus des résultats pour les périodes actuelle et antérieures afin de rendre ceux‑ci conformes à la présentation adoptée pour la période en cours. Sauf indication contraire, tous les montants présentés et analysés dans le présent communiqué proviennent des activités maintenues.

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l'information prospective et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (collectivement, l'« information prospective »). L'information prospective se reconnaît à l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « s'attendre », « avoir l'intention de », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « supposer » et autres termes semblables, y compris leur forme négative. L'ensemble des informations et des énoncés, hormis les énoncés portant sur des faits historiques, sont de nature prospective et sont fondés sur des attentes et des hypothèses sous‑jacentes qui sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs pouvant donner lieu à des écarts importants entre les résultats, le rendement et les réalisations futurs réels et ceux dont il est fait mention dans l'information prospective. En conséquence, rien ne garantit que l'information prospective présentée dans le présent communiqué se révélera exacte.

Vous trouverez des exemples d'information prospective dans le présent communiqué à la rubrique « Perspectives », ainsi que des énoncés et des attentes à l'égard de l'opération, y compris les avantages prévus qui devraient découler de l'opération, et des énoncés et des attentes à l'égard du rendement futur de Chorus. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans l'information prospective pour un certain nombre de raisons, y compris l'approbation de l'opération par les actionnaires de Chorus; le respect de toutes les conditions préalables à l'opération, y compris l'obtention de l'ensemble des approbations par les autorités de réglementation; la capacité de Chorus de tirer les avantages prévus de l'opération, y compris la mise en œuvre d'un programme de rendement du capital pour les actionnaires; le produit net prévu tiré de l'opération; l'emploi prévu du produit tiré de l'opération; les répercussions éventuelles de l'annonce ou de la réalisation de l'opération sur les relations avec différentes parties prenantes, y compris les employés, les fournisseurs, les clients, les investisseurs et d'autres fournisseurs de capitaux; les variations de la situation dans le secteur de l'aviation et de la conjoncture économique; l'émergence de litiges relativement au CAC; une détérioration de la situation financière d'Air Canada; la défaillance de Chorus à l'égard des clauses restrictives; la dépréciation des actifs; des modifications de la loi; ainsi que les facteurs de risque présentés dans le rapport de gestion portant la date des présentes et dans la plus récente notice annuelle de Chorus et dans son dossier d'information, qui sont disponibles sous son profil SEDAR+, à www.sedarplus.ca.

L'information prospective présentée dans le présent communiqué représente les attentes de Chorus à la date du présent communiqué (ou à la date à laquelle elle est déclarée avoir été établie) et peut changer après cette date. Chorus décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l'information prospective pour tenir compte de nouveaux éléments d'information, d'événements subséquents ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où elle y est tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les lecteurs doivent savoir que la liste de facteurs et de risques qui précède n'est pas exhaustive.

À propos de Chorus Aviation Inc.

Chorus est un fournisseur de solutions d'aviation et un gestionnaire d'actifs d'envergure internationale axé sur le transport aérien régional. Ses principales filiales sont : Falko Regional Aircraft, une société de premier rang de gestion d'actifs et de location d'appareils se concentrant uniquement sur les avions régionaux, qui gère des investissements pour le compte d'investisseurs de fonds tiers; Jazz Aviation, l'exploitant régional le plus important au Canada et le fournisseur de services aériens régionaux sous la marque Air Canada Express; Voyageur Aviation, un chef de file en matière de services de vols nolisés spécialisés, de modification d'avions, d'approvisionnement en pièces et de soutien en service; et Cygnet Aviation Academy, une académie accréditée à l'avant‑garde de l'industrie, qui prépare les pilotes à accéder à des postes au sein des sociétés aériennes. Ensemble, les filiales de Chorus offrent des services englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion régional, notamment : l'acquisition et la location; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la transition; les vols à forfait; la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces, en plus d'assurer la formation de pilotes.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 31 décembre 2024, les débentures de premier rang non garanties convertibles à 6,00 % échéant le 30 juin 2026 et les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous les symboles « CHR.DB.A », « CHR.DB.B » et « CHR.DB.C », respectivement. www.chorusaviation.com .

