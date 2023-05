HALIFAX, le 9 mai 2023 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX : CHR) annonce les résultats du vote visant l'élection des administrateurs et administratrices tenu lors de son assemblée annuelle des actionnaires qui s'est déroulée de façon virtuelle le 9 mai 2023.

Le nombre d'actions des actionnaires présent(e)s en ligne ou représenté(e)s par procuration lors de l'assemblée totalisait 69,774,028, soit 35.32 % des actions émises et en circulation de Chorus avec droit de vote. Les détenteurs et détentrices du nombre requis d'actions ont voté en faveur de toutes les questions à l'ordre du jour. Dix candidat(e)s au conseil d'administration figuraient dans la circulaire de sollicitation de procurations de Chorus. Les résultats détaillés du scrutin se trouvent ci-dessous.

Candidat(e) Votes en faveur

% en faveur Votes contre % contre Colin Copp 69,139,738 99.09 % 634,290 0.91 % Karen Cramm 69,067,778 98.99 % 706,250 1.01 % Gail Hamilton 69,072,741 98.99 % 701,287 1.01 % R Stephen Hannahs 68,912,695 98.77 % 861,333 1.23 % Alan Jenkins 69,029,240 98.93 % 744,788 1.07 % Amos Kazzaz 69,165,432 99.13 % 608,596 0.87 % David Levenson 69,155,112 99.11 % 618,866 0.89 % Marie-Lucie Morin 66,226,323 94.92 % 3,547,705 5.08 % Paul Rivett 69,285,896 99.30 % 488,132 0.70 % Frank Yu 68,953,027 98.82 % 821,001 1.18 %



Chorus est un fournisseur de solutions d'aviation et un gestionnaire d'actifs de premier plan d'envergure internationale axé sur le transport aérien régional. Ses principales filiales sont : Falko Regional Aircraft, une société de premier rang de gestion d'actifs et de location d'appareils se concentrant uniquement sur les avions régionaux, qui gère des investissements pour le compte d'investisseurs de fonds tiers; Jazz Aviation, l'exploitant régional le plus important au Canada et le fournisseur exclusif de services aériens régionaux sous la marque Air Canada Express; Voyageur Aviation, un chef de file en matière de services de vols nolisés spécialisés, de modification d'avions, d'approvisionnement en pièces et de soutien en service; et Cygnet Aviation Academy, une académie accréditée à l'avant-garde de l'industrie, qui prépare les pilotes à accéder à des postes au sein des sociétés aériennes. Ensemble, les filiales de Chorus offrent des services englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion régional, notamment : l'acquisition et la location; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la transition; les vols à contrats; la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces, en plus d'assurer la formation de pilotes.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 31 décembre 2024, les débentures de premier rang non garanties convertibles à 6,00 % échéant le 30 juin 2026 et les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous les symboles « CHR.DB.A », « CHR.DB.B » et « CHR.DB.C », respectivement. www.chorusaviation.com

