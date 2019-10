Chorus Aviation fait croître son portefeuille de location grâce à l'ajout de deux ATR 72-600 loués à Malindo Air

Offrir l'aviation régionale au monde entier

HALIFAX, le 7 oct. 2019 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX: CHR) a annoncé aujourd'hui que Chorus Aviation Capital a acquis deux ATR 72-600 (numéros de série du fabricant : 1147 et 1154) loués à Malindo Air, un exploitant malaysien faisant partie de Lion Air Group. Plus tôt cette année, Chorus Aviation Capital a livré deux ATR 72-600 neufs (numéros de série du fabricant : 1577 et 1579) aux fins de location à Malindo Air, portant à cinq le nombre total d'avions loués par Chorus Aviation Capital à Lion Air Group. En tenant compte de ces acquisitions, Chorus Aviation Capital a annoncé, à ce jour, 581 engagements liés à ses activités de location d'avions régionaux.

« Nous sommes ravis d'étendre notre relation avec Malindo Air et Lion Air Group dans le marché de l'Asie du Sud-Est, qui connaît une croissance rapide et qui devient de plus en plus important, a déclaré Steve Ridolfi, président de Chorus Aviation Capital. Jusqu'à maintenant cette année, nous avons obtenu des engagements de location visant 24 avions et nous continuons d'évaluer plusieurs possibilités supplémentaires. À ce jour, nous avons fait passer la valeur de notre portefeuille de location à environ 1,1 milliard de dollars américains devant générer des produits de location contractuels de 815,0 millions de dollars américains. »

« Cette trajectoire de croissance vigoureuse a mené à la création d'un portefeuille très solide composé de sociétés régionales diversifiées quant aux types d'avions et à la géographie. Depuis le lancement de l'entreprise, nous avons fait croître le secteur de la location d'appareils régionaux d'environ 20 appareils par année, en moyenne. À court terme, nous avons la capacité de maintenir un rythme de croissance similaire grâce à des dettes additionnelles et aux flux de trésorerie générés à l'interne aux fins du financement de la tranche capitaux propres des acquisitions d'appareils », a déclaré Joe Randell, président et chef de la direction de Chorus.

À la clôture de cette opération, et à la livraison de quatre autres avions à d'autres clients, le portefeuille de Chorus Aviation Capital comprendra 46 turbopropulseurs et 12 jets régionaux. Lorsqu'on ajoute les avions générant des produits de location aux termes du contrat d'achat de capacité à ceux du portefeuille de Chorus Aviation Capital, le portefeuille d'avions loués de Chorus totalise 124 avions évalués à environ 2,0 milliards de dollars américains.1

À propos de Chorus Aviation Capital

Fondée en 2017, Chorus Aviation Capital entretient actuellement des liens avec quinze sociétés aériennes régionales établies dans quinze pays. Elle vise à bâtir un portefeuille d'avions régionaux neufs et en milieu de vie, tout en tirant parti des synergies inhérentes à ses sociétés affiliées dans le but d'offrir une gamme complète de services d'aviation régionale.

À propos de Chorus

Chorus, dont le siège social est établi à Halifax, en Nouvelle-Écosse, a été constituée en société le 27 septembre 2010. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Depuis 2011, Chorus loue ses avions régionaux en vue de leur exploitation par Jazz sous la marque Air Canada Express. Elle a constitué Chorus Aviation Capital, entreprise destinée à devenir l'un des fournisseurs de contrats de location d'appareils régionaux les plus importants du monde entier. Chorus est aussi propriétaire de Jazz Aviation S.E.C. et de Voyageur Aviation Corp., sociétés qui exercent leurs activités de manière sûre et dynamique depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle dans le domaine des vols à contrat, de l'ingénierie, de la gestion des parcs aériens et des activités de maintenance, de réparation et de révision d'appareils. Ensemble, les entreprises du groupe Chorus peuvent offrir une gamme complète de services de soutien liés à l'aviation régionale. Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». www.chorusaviation.com

À propos de Malindo Air

Malindo Air est une société aérienne malaysienne haut de gamme dont le siège social est situé à Petaling Jaya, dans l'état de Selangor, en Malaisie. Malindo Air exploite des vols à l'Aéroport international de Kuala Lumpur (KLIA) et à l'Aéroport Sultan Abdul Aziz Shah (aussi connu sous le nom de Subang Airport, Subang SkyPark ou LTSAAS) à Subang, dans l'état de Selangor, en Malaisie. Elle exploite des vols intérieurs et internationaux grâce à son jeune parc de Boeing 737-900ER, 737-800 et d'ATR 72-600.

Le transporteur offre des services réguliers de transport de passagers à l'échelle de la Malaisie et assure également des vols vers des destinations régionales en Indonésie, en Thaïlande, au Bangladesh, en Inde, à Singapour, au Népal, au Sri Lanka, en Australie et au Pakistan grâce à un vaste réseau de près de 68 routes. Malindo Air est fière de proposer à ses clients des tarifs attrayants, des vols ponctuels et un excellent service à la clientèle, tant au sol qu'en vol. Les services de connectivité Malindo WiFi et Malindo Mobile ont été lancés en juin 2015 à titre d'améliorations à bord des B737-900ER. À l'heure actuelle, Malindo Air assure 1 500 vols par semaine vers plus de 58 destinations.

Information prospective

Le présent communiqué peut renfermer de l'« information prospective ». On repérera l'information prospective à l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoit », « croit », « pourrait », « estime », « s'attend à », « a l'intention de », « peut », « planifie », « prédit », « potentiel », « en attente », « projette », « devrait », « suppose » et de termes ou expressions similaires. L'information prospective met en jeu des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont indiqués. Les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats indiqués dans l'information prospective pour un certain nombre de raisons, notamment la non-réalisation des opérations mentionnées dans le présent communiqué selon les modalités actuellement envisagées par Chorus, ou l'absence de clôture des opérations, ainsi que les facteurs de risque indiqués dans la notice annuelle de Chorus datée du 21 février 2019 et dans les documents d'information de Chorus disponibles à l'adresse www.sedar.com. Les énoncés contenant de l'information prospective figurant dans le présent communiqué représentent les attentes de Chorus en date du communiqué (ou à la date à laquelle ils ont été faits) et ils sont susceptibles de changer par la suite. Chorus décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de modifier de tels énoncés à la lumière de nouveaux éléments d'information, d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

_________________________ 1 Il y a actuellement quatre opérations de location d'avions en voie de clôture dans le secteur de la location d'avions régionaux. Les engagements futurs en matière de location du secteur des services d'aviation régionale comprennent neuf CRJ900 devant être reçus en 2020 et dix PEP devant être réalisés entre 2019 et 2022. Pour obtenir une description des secteurs d'exploitation de Chorus, consulter les états financiers et le rapport de gestion du trimestre clos le 30 juin 2019. Le calcul des estimations est fondé sur un taux de change de 1,2600 $ (établi en fonction du taux historique moyen à long terme).

SOURCE Chorus Aviation Inc.

Renseignements: Relations avec les médias pour Chorus : Teri Udle, Halifax (Nouvelle-Écosse), 902 873-5047, teri.udle@chorusaviation.com; Debra Williams, Toronto (Ontario), 905 671-7769, debra.williams@chorusaviation.com; Relations avec les analystes : Nathalie Megann, Halifax (Nouvelle-Écosse), 902 873-5094, nathalie.megann@chorusaviation.com

Related Links

www.chorusaviation.ca