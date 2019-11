Chorus Aviation fait croître son portefeuille de location grâce à l'ajout d'un nouveau type d'avions et d'une nouvelle cliente

Entente de cession-bail avec airBaltic visant des Airbus A220-300

HALIFAX, le 20 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX: CHR) a annoncé aujourd'hui que Chorus Aviation Capital a conclu une entente de cession-bail avec airBaltic de la Lettonie visant l'acquisition de cinq nouveaux Airbus A220-300, ajoutant ainsi un nouveau type d'avions à la gamme de produits de Chorus Aviation Capital.

Grâce à cette opération, la clientèle de Chorus Aviation Capital totalise quinze sociétés aériennes réparties sur six continents. Deux livraisons sont prévues au quatrième trimestre de 2019 et les livraisons restantes seront effectuées d'ici la fin du troisième trimestre de 2020.

« Nous sommes ravis d'accueillir le transporteur national de la Lettonie, airBaltic, au sein de notre famille de sociétés aériennes et d'ajouter l'Airbus A220 à notre gamme de produits, a déclaré Steve Ridolfi, président de Chorus Aviation Capital. À ce jour, nous avons fait passer notre portefeuille de location à 601 avions évalués à environ 1,3 milliard de dollars américains devant générer des produits de location contractuels de 925,0 millions de dollars américains. Les occasions qui s'offrent à nous demeurent nombreuses. »

« Nous poursuivons sur notre lancée pour ce qui est de la croissance de nos activités de location. Les paramètres économiques de l'A220 ainsi que le confort qu'il offre aux passagers cadrent parfaitement avec notre stratégie de services d'aviation intégrés et nous sommes emballés d'ajouter Airbus à notre liste de fabricants d'avions de classe mondiale, a commenté Joe Randell, président et chef de la direction de Chorus. Nous exécutons des travaux de révision générale sur des Dash 8-400 exploités par airBaltic et je suis ravi que notre relation se soit élargie et comprenne dorénavant la location d'avions. Cela montre clairement l'étendue des services que nous pouvons offrir aux sociétés aériennes du monde entier. Je félicite l'équipe de Chorus pour l'atteinte de cet autre jalon et d'avoir adopté notre vision, qui consiste à devenir un fournisseur mondial de services d'aviation régionale intégrés. »

« Nous sommes très heureux de compter Chorus Aviation Capital parmi les précieux partenaires appuyant la modernisation de notre parc d'Airbus A220-300. Il s'agit d'une autre opération de cession-bail d'A220-300 réussie, grâce au soutien remarquable de Skytech-AIC », a déclaré Vitolds Jakovlevs, chef des Affaires financières d'airBaltic.

À la clôture de cette opération, et à la livraison d'un autre avion à d'autres clientes, le portefeuille de Chorus Aviation Capital comprendra 43 turbopropulseurs et 17 jets régionaux. Lorsqu'on ajoute ces avions aux appareils loués prévus aux termes du contrat d'achat de capacité conclu avec Air Canada, le parc d'avions loués de Chorus totalise 131 appareils évalués à environ 2,2 milliards de dollars américains.

1Le nombre total d'avions faisant partie du parc de Chorus Aviation Capital tient compte de la vente de trois Dash 8‑400 en octobre 2019.

À propos de Chorus Aviation Capital

Fondée en 2017, Chorus Aviation Capital entretient actuellement des liens avec quinze sociétés aériennes établies dans quatorze pays. Elle vise à bâtir un portefeuille d'avions régionaux neufs et en milieu de vie, tout en tirant parti des synergies inhérentes à ses sociétés affiliées dans le but d'offrir une gamme complète de services d'aviation régionale.

À propos de Chorus

Chorus est un fournisseur mondial de solutions d'aviation régionale intégrées. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Ayant son siège à Halifax, en Nouvelle-Écosse, elle est formée de Chorus Aviation Capital, une entreprise de location d'avions régionaux de premier plan de portée internationale, ainsi que de Jazz Aviation et de Voyageur Aviation, deux sociétés qui exercent leurs activités de manière sûre et dynamique depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle. Chorus offre une gamme complète de services de soutien liés à l'aviation régionale englobant toutes les étapes de vie utile d'un avion, qu'il s'agisse de son acquisition, de sa conversion et de sa préparation, ou de la gestion de parcs aériens, des vols à contrats, de l'ingénierie, de la maintenance des avions et des composants ou de la location, du démontage, de l'approvisionnement de pièces et de la logistique afférente. Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». www.chorusaviation.com

À propos d'airBaltic (AIR BALTIC CORPORATION)

airBaltic (AIR BALTIC CORPORATION) est le transporteur aérien le plus ponctuel d'Europe, reliant la région balte à plus de 70 destinations en Europe, au Moyen-Orient et dans la CEI. airBaltic est une société par actions à responsabilité illimitée fondée en 1995. Son principal actionnaire est l'État de la Lettonie, qui détient 80,05 pour cent des actions, tandis que Lars Thuesen en détient environ 20 pour cent par l'intermédiaire de la société Aircraft Leasing 1 SIA, dont il est l'unique propriétaire. Le parc aérien d'airBaltic comprend 37 avions, soit 20 Airbus A220-300, 5 Boeing 737 et 12 Q400 NextGen de Bombardier. airBaltic a reçu de nombreux prix internationaux pour son excellence et ses services novateurs. Le transporteur a reçu le prix de la société aérienne régionale de l'année du CAPA en 2017 et le prix du leader du marché des transporteurs aériens de l'année d'ATW en 2018. En 2019, airBaltic a reçu le prix de leadership du secteur d'Airline Business. De plus, airBaltic s'est classée au premier rang des sociétés aériennes dans le monde pour la ponctualité en 2014, 2015, 2016 et 2017.

Information prospective

Le présent communiqué peut renfermer de l'« information prospective ». On repérera l'information prospective à l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoit », « croit », « pourrait », « estime », « s'attend à », « a l'intention de », « peut », « planifie », « prédit », « potentiel », « en attente », « projette », « devrait », « suppose » et de termes ou expressions similaires. L'information prospective met en jeu des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont indiqués. Les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats indiqués dans l'information prospective pour un certain nombre de raisons, notamment la non-réalisation des opérations mentionnées dans le présent communiqué selon les modalités actuellement envisagées par Chorus, ou l'absence de clôture des opérations, ainsi que les facteurs de risque indiqués dans la notice annuelle de Chorus datée du 21 février 2019 et dans les documents d'information de Chorus disponibles à l'adresse www.sedar.com. Les énoncés contenant de l'information prospective figurant dans le présent communiqué représentent les attentes de Chorus en date du communiqué (ou à la date à laquelle ils ont été faits) et ils sont susceptibles de changer par la suite. Chorus décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de modifier de tels énoncés à la lumière de nouveaux éléments d'information, d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

Renseignements: Relations avec les médias pour Chorus : Manon Stuart, Halifax (Nouvelle-Écosse), 902 873-5054, manon.stuart@chorusaviation.com; Debra Williams, Toronto (Ontario), 905 671-7769, debra.williams@chorusaviation.com; Relations avec les analystes : Nathalie Megann, Halifax (Nouvelle-Écosse), 902 873-5094, nathalie.megann@chorusaviation.com

