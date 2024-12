HALIFAX, NS, le 12 déc. 2024 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX: CHR) a l'intention de convoquer une assemblée extraordinaire des actionnaires exclusivement en mode virtuel le 4 février 2025 à 11 h (heure de l'Est) (l'« assemblée ») pour demander aux actionnaires d'approuver une résolution spéciale visant un regroupement proposé des actions à droit de vote variable de catégorie A et des actions à droit de vote de catégorie B de Chorus (collectivement, les « actions », et le regroupement proposé, le « regroupement »).

Le regroupement, s'il est approuvé et mis en application, serait réalisé selon un ratio tombant dans la fourchette de une (1) action après regroupement pour chaque cinq (5) à dix (10) actions avant regroupement, le ratio exact devant être déterminé par le conseil d'administration de Chorus (le « conseil »). En outre, le regroupement est assujetti à l'approbation de la Bourse de Toronto (la « TSX »).

Chorus demande l'autorisation de mettre en œuvre le regroupement parce qui celui-ci devrait permettre de faire augmenter le cours des actions, ce qui aurait pour effet, de l'avis de la direction, de rendre les actions plus attrayantes pour un bassin d'investisseurs plus large. Les motifs du regroupement, y compris les incidences qui en découlent ainsi que les éventuels facteurs de risque, seront présentés dans la circulaire de sollicitation de procurations (la « circulaire ») relative à l'assemblée.

« Le regroupement d'actions proposé, combiné à nos efforts de désendettement et de simplification du bilan de Chorus, est une autre étape qui nous aidera à maximiser la pleine valeur de notre entreprise », a affirmé Colin Copp, président et chef de la direction de Chorus.

Les porteurs inscrits d'actions à la fermeture des bureaux le 23 décembre 2024 auront le droit de voter sur la résolution spéciale visant le groupement. Pour être approuvée, la résolution spéciale requiert l'approbation d'au moins les deux tiers (66⅔ %) des voix exprimées par les actionnaires à l'assemblée. En cas d'approbation de la résolution spéciale, le conseil aura le pouvoir discrétionnaire, pour une période d'un an suivant l'assemblée, de déterminer le ratio de regroupement et le moment exacts du regroupement, y compris de décider de ne pas réaliser le regroupement.

Les précisions sur l'assemblée et la façon dont les actionnaires ou leurs fondés de pouvoir dûment nommés peuvent assister et participer à l'assemblée figureront dans la circulaire dont la publication est prévue pour le 3 janvier 2025 ou vers cette date. Chorus suit de près la grève chez Postes Canada. Si cette grève a une incidence sur la capacité de Chorus de faire parvenir la circulaire et les documents relatifs à l'assemblée connexes aux actionnaires d'ici la date de l'assemblée, Chorus publiera une autre mise à jour par communiqué de presse. Les actionnaires sont invités à examiner attentivement la circulaire, lorsqu'elle est disponible, laquelle sera affichée sur le site Web de Chorus (www.chorusaviation.com) sous l'onglet « Investors - Reports » (en anglais seulement) et sous le profil de Chorus dans SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l'information prospective et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (collectivement, l'« information prospective »). Des exemples d'information prospective dans le présent communiqué comprennent des déclarations et des attentes quant aux éventuels bénéfices que peuvent tirer Chorus et ses parties prenantes du regroupement. L'information prospective met en jeu des incertitudes et des risques importants qui sont susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont anticipés, notamment l'approbation ou non par les actionnaires de la résolution spéciale qui autorise le regroupement, la décision du conseil de donner suite au regroupement après avoir obtenu l'approbation des actionnaires et le ratio de regroupement que choisira le conseil s'il décide d'aller de l'avant avec le regroupement. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont décrits dans l'information prospective en raison de risques connus et inconnus, notamment les facteurs de risque décrits dans le dossier d'information publique de Chorus qui est disponible sous son profil dans SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

L'information prospective présentée dans le présent communiqué représente les attentes de Chorus à la date du présent communiqué (ou à la date à laquelle elle est déclarée avoir été établie) et peut changer après cette date. Chorus décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l'information prospective pour tenir compte de nouveaux éléments d'information, d'événements subséquents ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où elle y est tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les lecteurs doivent savoir que la liste de facteurs et de risques qui précède n'est pas exhaustive.

À propos de Chorus Aviation Inc.

Chorus est une société canadienne axée sur les activités liées aux services d'aviation. Ses filiales en exploitation sont : Jazz Aviation, l'exploitant régional le plus important au Canada et fournisseur de services aériens régionaux sous la marque Air Canada Express; Voyageur Aviation, un chef de file en matière de services de vols nolisés spécialisés, de modification d'avions, d'approvisionnement en pièces et de soutien en service; et Cygnet Aviation Academy, une académie accréditée à l'avant-garde de l'industrie, qui prépare les pilotes à accéder à des postes au sein des sociétés aériennes. Ensemble, les filiales de Chorus offrent des services englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion, notamment : l'acquisition et la location; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la transition; les vols à forfait; la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces, en plus d'assurer la formation de pilotes.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 31 décembre 2024, les débentures de premier rang non garanties convertibles à 6,00 % échéant le 30 juin 2026 et les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous les symboles « CHR.DB.A », « CHR.DB.B » et « CHR.DB.C », respectivement. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Chorus, veuillez vous rendre à l'adresse www.chorusaviation.com.

SOURCE Chorus Aviation Inc.

Relations avec les médias pour Chorus : [email protected]; Relations avec les analystes pour Chorus : [email protected]