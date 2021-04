Offrir l'aviation régionale au monde entier

HALIFAX, NS, le 12 avril 2021 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX: CHR) a annoncé aujourd'hui que Chorus Aviation Capital a conclu des ententes visant la location de deux Dash 8-400 à Sky Alps de Bolzano, en Italie. Chorus Aviation Capital prévoit livrer les appareils (numéros de série du fabricant : 4230 et 4237) en avril et en mai 2021.

« Nous sommes ravis d'accueillir Sky Alps à titre de nouvelle cliente et nous nous réjouissons à l'idée de soutenir sa réussite, a commenté Steven Ridolfi, président de Chorus Aviation Capital. Nous sommes très impressionnés par l'esprit entrepreneurial et la vision d'affaires de l'équipe de direction de Sky Alps, notamment en ce qui concerne le lancement d'un lien régional vers le marché du nord-est de l'Italie, et nous sommes emballés par le potentiel de croissance de ce marché. »

« Sky Alps est ravie d'avoir choisi Chorus Aviation Capital comme fournisseur d'avions - deux Dash 8-400 en location à long terme - pour le lancement de nos services au départ de notre base du Tyrol du Sud, à Bolzano. Pendant toute notre collaboration, Chorus Aviation Capital a démontré son expertise en aviation régionale et son engagement à l'égard des activités de Sky Alps. Les Dash 8-400 joueront un rôle clé dans le développement des voyages d'agrément et d'affaires dans notre région », a ajouté Josef Gostner, président de Sky Alps.

« L'expérience passée montre que, lors de ralentissements touchant le secteur du transport aérien, le marché régional est le plus résilient. Sky Alps est un exemple fantastique : voilà un exploitant qui saisit l'occasion de lancer un nouveau service tandis que les voyages aériens régionaux prennent la tête du mouvement de reprise à l'échelle mondiale, a déclaré Joe Randell, président et chef de la direction de Chorus. La remise en marché réussie de ces avions, dont Chorus Aviation Capital a repris possession en 2020 et qui ont fait l'objet de travaux exhaustifs de reconfiguration et de remise en service par Voyageur et les Services techniques Jazz, témoigne de la grande capacité de Chorus à chercher des occasions et à mettre en application des solutions globales pour remettre en marché nos avions pendant l'une des périodes les plus difficiles de l'histoire de l'aviation », a conclu M. Randell.

Sky Alps est une filiale de Fri-El Green Power S.p.A., l'une des principales sociétés du domaine des énergies renouvelables en Italie. Elle occupe aussi une position importante dans la gestion et le développement des progrès à venir à l'aéroport de Bolzano.

Ayant son siège à Bolzano, en Italie, Sky Alps commencera à assurer des services intérieurs réguliers dans la région des Alpes à l'été 2021 au moyen d'un parc de Dash 8-400.

Chorus est un fournisseur mondial de solutions d'aviation régionale intégrées. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Ayant son siège à Halifax, en Nouvelle-Écosse, elle est formée de Chorus Aviation Capital - une entreprise de location d'avions régionaux de premier plan de portée internationale - ainsi que de Jazz Aviation et de Voyageur Aviation, deux sociétés qui exercent leurs activités de manière sûre depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle. Chorus offre une gamme complète de services de soutien liés à l'aviation régionale englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion, notamment l'acquisition et la location ; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la préparation ; les vols à contrat ; ainsi que la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». www.chorusaviation.com

