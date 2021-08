Fournisseur mondial de solutions d'aviation régionale intégrées

HALIFAX, NS, le 23 août 2021 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. ('Chorus') (TSX: CHR) a annoncé aujourd'hui que Chorus Aviation Capital a conclu des ententes visant la location de six ATR72-600 à Emerald Airlines, de Dublin, en Irlande. Chorus Aviation Capital prévoit livrer le premier appareil en août 2021 et les autres au cours des douze prochains mois.

« Nous sommes ravis d'accueillir Emerald Airlines au sein de notre famille de clients. L'équipe de direction d'Emerald possède une vaste expérience en aviation régionale, et nous avons hâte de voir ce transporteur connaître un franc succès à titre de fournisseur de services aériens pour Aer Lingus. Nous sommes honorés d'être le premier choix d'Emerald à titre de locateur d'appareils », a déclaré Steven Ridolfi, président de Chorus Aviation Capital.

« Nous sommes extrêmement heureux de notre partenariat avec Chorus Aviation Capital et avons hâte de recevoir nos six premiers ATR72-600. L'ATR72 constitue un élément essentiel de notre stratégie visant à offrir un service de transport aérien à grande fréquence, pratique et abordable en Irlande et au Royaume-Uni, a déclaré Conor McCarthy, fondateur et chef de la direction d'Emerald Airlines. L'ATR a fait ses preuves dans les environnements difficiles et offre un rendement inégalé, un confort de premier plan et une fiabilité hors pair. Ces appareils conviennent parfaitement à nos passagers et à notre transporteur et constitueront un atout majeur pour notre entreprise. »

« Cette transaction confirme encore une fois notre confiance envers la résilience du secteur de l'aviation régionale, a déclaré Joe Randell, président et chef de la direction de Chorus. Grâce à cette transaction, nous avons maintenant réussi à remettre sur le marché onze des treize appareils repris depuis le début de la pandémie de COVID-19. »

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l'« information prospective ». On repérera l'information prospective à l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoit », « croit », « pourrait », « estime », « s'attend à », « a l'intention de », « peut », « planifie », « prédit », « potentiel », « projette », « devrait » et « suppose » ou de termes ou expressions similaires, y compris d'hypothèses.

Par nature, l'information prospective repose sur des hypothèses concernant des événements et des circonstances futurs, et est donc assujettie à des risques et incertitudes importants qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés dans l'information prospective. Les résultats réels peuvent aussi différer sensiblement des résultats évoqués dans le présent communiqué du fait de divers facteurs, notamment les facteurs de risques décrits dans la plus récente notice annuelle de Chorus, le plus récent rapport de gestion de Chorus, et le dossier d'information public de Chorus disponibles à www.sedar.com.

À propos de Chorus Aviation Inc.

Chorus est un fournisseur mondial de solutions d'aviation régionale intégrées. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Ayant son siège à Halifax, en Nouvelle-Écosse, elle est formée de Chorus Aviation Capital, une entreprise de location d'avions régionaux de premier plan de portée internationale, ainsi que de Jazz Aviation et de Voyageur Aviation, deux sociétés qui exercent leurs activités de manière sûre depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle. Chorus offre une gamme complète de services de soutien liés à l'aviation régionale englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion, notamment l'acquisition et la location, le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la préparation, les vols à contrat, la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures de premier rang à 6,00 %, les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % et les débentures de premier rang non garanties convertibles à 6,00 % de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous les symboles « CHR.DB », « CHR.DB.A » et « CHR.DB.B », respectivement.

Emerald Airlines

Ayant son siège à Dublin, Emerald Airlines est le tout nouveau transporteur aérien régional de l'Irlande. Grâce à son éventail de solutions, notamment ses services de franchise, de location avec équipage et de nolisement privé, l'équipe dévouée d'experts techniques et de spécialistes de l'industrie d'Emerald Airlines offrira à ses clients des solutions personnalisées en matière de parc aérien.

Son équipe de gestion est composée de professionnels de l'aviation ayant une expérience approfondie du secteur à l'échelle mondiale. Son équipe s'engage résolument à offrir un service de grande qualité axé sur les clients et à fournir une valeur inestimable à ses clients.

Guidée par un ensemble de valeurs centrales, la mission d'Emerald Airlines consiste à faire croître la durabilité de l'entreprise grâce à l'innovation, l'expertise et l'engagement à dépasser les attentes de ses clients et partenaires aériens.

