Chorus Aviation annonce un placement public par prise ferme de 100 millions de dollars et un placement privé simultané de 30 millions de dollars auprès de AIMCo et de NordStar Capital

HALIFAX, NS, le 16 mars 2021 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus » ou la « Société ») (TSX : CHR) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu une entente avec un syndicat de preneurs fermes dirigé par RBC Marchés des Capitaux, à titre de teneur de livres, aux termes de laquelle les preneurs fermes se sont engagés à souscrire auprès de Chorus et de revendre au public pour 50 millions de dollars d'unités (les « unités ») au prix de 4.60 $ par unité (le « prix unitaire ») et pour 50 millions de dollars de capital global de débentures non garanties de premier rang convertibles au prix de 1 000 $ par débenture, portant intérêt au taux annuel de 6 %, payable semestriellement le dernier jour de juin et de décembre, à compter du 31 décembre 2021, et arrivant à échéance le 30 juin 2026 (les « débentures »), pour un produit brut total de 100 millions de dollars pour Chorus (le « placement »). Si l'option de surallocation, telle que définie ci-après, est exercée intégralement, Chorus réalisera un produit brut de 115 millions de dollars.

Simultanément, Chorus a conclu des conventions avec Alberta Investment Management Corporation (« AIMCo »), pour le compte de certains de ses clients, et avec NordStar Capital, en vertu desquelles ces dernières souscriront auprès de Chorus pour un montant total de 15 millions de dollars d'unités au prix unitaire et pour un montant total de 15 millions de dollars de capital global de débentures au prix de 1 000 $ par débenture (le « placement privé »).

Le produit net du placement et du placement privé simultané sera utilisé pour financer les initiatives de croissance de Chorus (y compris l'achat d'avions additionnels afin d'élargir les activités régionales de location d'avions de la Société et ses activités de vol à contrat), pour fournir une flexibilité supplémentaire au bilan, pour rembourser la dette (y compris l'utilisation d'un maximum de 35 % du produit du placement des débentures pour rembourser une partie de l'encours de la facilité de crédit renouvelable de la Société de 100 millions de dollars américains), ainsi que pour les besoins généraux de l'entreprise.

« Nous sommes très heureux de lancer cette levée de fonds qui nous permet de renforcer notre bilan et de relancer prudemment nos initiatives de croissance », a déclaré Joe Randell, président et chef de la direction de Chorus. « L'année a été difficile, mais je suis fier de la façon dont nous avons géré l'entreprise durant cette pandémie. Avec la finalisation de l'accord révisé d'achat de capacité et ce financement, nous sommes maintenant prêts à nous tourner vers l'avenir. Notre secteur connaît désormais des élans positifs et, avec le retour de la demande des voyageurs, plus particulièrement dans les marchés régionaux et les courts trajets, Chorus est bien positionnée pour saisir les opportunités de vente et de cession-bail d'avions avec des compagnies aériennes de grande qualité. » Joe a ajouté : « Nous sommes ravis que deux investisseurs institutionnels sophistiqués tels que AIMCo et NordStar Capital participent à cette opération, ce qui démontre leur confiance dans notre stratégie de croissance. »

« Nous sommes impressionnés par l'excellence opérationnelle de Chorus de classe internationale et nous pensons que ce financement positionne avantageusement l'entreprise pour réaliser un certain nombre d'initiatives de croissance », a déclaré David Tiley, Directeur, Marchés Publics, AIMCo. « Chorus Aviation représente un ajout important au portefeuille de marchés boursiers de nos clients et concorde bien avec notre stratégie axée sur la performance et la création de valeur à long terme. Nous sommes enthousiastes quant à notre relation avec Chorus, alors que l'entreprise continue à poursuivre ses ambitions stratégiques. »

Chaque unité sera composée d'une action ordinaire (les « actions ordinaires ») de la Société, ce qui, pour plus de certitude, signifie que les investisseurs canadiens participant au placement obtiendront des actions à droit de vote de catégorie B de Chorus, et que les investisseurs non canadiens participant au placement obtiendront des actions à droit de vote variable de catégorie A de Chorus, ainsi que la moitié d'un bon de souscription d'action ordinaire de la Société. Chaque bon de souscription entier permettra à son détenteur d'acheter une action ordinaire au prix d'exercice de 6.20 $ à tout moment pendant une période de 12 mois suivant la clôture du placement.

Les débentures seront convertibles au gré du porteur en actions ordinaires au prix de conversion de 6.35 $ par action ordinaire (le « prix de conversion »), sous réserve d'ajustement dans certaines circonstances. Les débentures ne pourront pas être rachetées par la Société avant le 30 juin 2024. À compter du 30 juin 2024, mais avant le 30 juin 2025, les débentures pourront être rachetées en totalité ou en partie à tout moment par la Société, à un prix de rachat égal à leur capital majoré de l'intérêt couru et impayé, le cas échéant, jusqu'à la date de rachat, exclusivement, à condition que la moyenne arithmétique du cours moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires à la Bourse de Toronto (la « TSX ») pendant les 20 jours de bourse consécutifs se terminant cinq jours de bourse avant la date à laquelle l'avis de rachat est donné correspond à au moins 125 % du prix de conversion. À compter du 30 juin 2025, les débentures seront rachetables au gré de la Société, en totalité ou en partie à tout moment, à un prix de rachat égal à leur capital majoré de l'intérêt couru et impayé.

Chorus a également consenti aux preneurs fermes une option, leur permettant d'acheter jusqu'à 7,5 millions de dollars d'unités et jusqu'à 7,5 millions de dollars de capital global de débentures supplémentaires, qui peut être exercée en totalité ou en partie pour couvrir les surallocations, le cas échéant, et à des fins de stabilisation du marché, pendant une période de 30 jours suivant la clôture du placement (l'« option de surallocation »).

La clôture devrait avoir lieu le 6 avril 2021 ou vers cette date et est conditionnelle à la réception de toutes les approbations réglementaires requises, dont celle de la TSX.

Les unités et les débentures seront offertes au moyen d'un prospectus simplifié dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada ainsi que par voie de placement privé au Canada et elles pourraient aussi être offertes par voie de placement privé aux États-Unis. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres dans une province, un État ou un territoire dans lequel l'offre, la sollicitation ou la vente serait illégale, et ces titres ne pourront faire l'objet d'une offre, d'une sollicitation ou d'une vente dans une telle province ou un tel État ou territoire. Les unités et les débentures n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, avec ses modifications successives, et ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis sans être inscrites ou sans faire l'objet d'une dispense des exigences d'inscription en vertu de cette loi et des autres lois en valeurs mobilières applicables.

Ceci conclut les discussions à propos d'un investissement potentiel mentionnées dans le communiqué de presse de Chorus du 18 février 2021.

À propos de Chorus

Chorus est un fournisseur mondial de solutions d'aviation régionale intégrées. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Ayant son siège social à Halifax, en Nouvelle-Écosse, elle est formée de Chorus Aviation Capital, une entreprise de location d'appareils régionaux de premier plan d'envergure internationale, ainsi que de Jazz Aviation et de Voyageur Aviation, deux entreprises qui exercent leurs activités de manière sûre depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle. Chorus offre une gamme complète de services de soutien liés à l'aviation régionale englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion, notamment l'acquisition et la location, le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la préparation, les vols à contrat, la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces. Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». www.chorusaviation.com

À propos d'AIMCo

AIMCo est l'un des gestionnaires de placement institutionnel les plus importants et les plus diversifiés au Canada, gérant un actif de plus de 120 milliards de dollars canadiens. Créée le 1er janvier 2008, AIMCo a pour mandat d'offrir à ses clients des rendements à long terme supérieurs. AIMCo exerce ses activités sans lien de dépendance avec le gouvernement de l'Alberta et investit à l'échelle mondiale pour le compte de 33 caisses de retraite, fonds de dotations et fonds gouvernementaux de la province de l'Alberta. Le siège social de AIMCo est situé à Edmonton, en Alberta, et elle possède des bureaux à Toronto, Londres et au Luxembourg. Pour de plus amples renseignements sur AIMCo, se reporter à son site Internet à l'adresse www.aimco.ca.

À propos de NordStar Capital

NordStar Capital est une société canadienne dirigée par Jordan Bitove et Paul Rivett, et est la propriété exclusive des familles Bitove et Rivett. NordStar Capital est une société de financement et de conseil innovante, axée sur le long terme et fondée sur les relations.

Informations prospectives

Le présent communiqué renferme de l'« information prospective » au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable. On repérera l'information prospective à l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoit », « croit », « pourrait », « estime », « s'attend à », « a l'intention de », « peut », « planifie », « prédit », « éventuel » et « projette » ou des termes ou expressions similaires, y compris des hypothèses, ainsi que par l'utilisation du conditionnel et du futur. Cette information comporte des risques, des incertitudes et d'autres facteurs, connus et inconnus, susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés dans l'information prospective. Par exemple, l'information prospective qui figure dans le présent communiqué comprend la clôture prévue et la date à laquelle la clôture du placement et du placement privé devrait avoir lieu ainsi que l'emploi prévu du produit. Les résultats indiqués dans l'information prospective pourraient différer sensiblement des résultats réels pour un certain nombre de raisons, notamment le défaut de clore les opérations dont il est question dans le présent communiqué selon les modalités et conditions actuellement envisagées par Chorus, si tant est que la clôture ait lieu, ainsi que celles décrites dans la plus récente notice annuelle de Chorus et dans le plus récent rapport de gestion daté. Les énoncés qui contiennent de l'information prospective dans le présent communiqué sont faits à la date du présent communiqué, et Chorus ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ces énoncés pour tenir compte notamment de nouveaux renseignements ou d'événements subséquents, sauf si les lois en valeurs mobilières applicables l'y obligent.

