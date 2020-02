Chorus Aviation annonce ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2019

Une année de réalisations exceptionnelles

Points saillants financiers et réalisations au quatrième trimestre de 2019

Résultat net de 36,6 millions de dollars, soit 0,23 $ par action de base, une hausse de 34,4 millions de dollars d'une période à l'autre.

Résultat net ajusté 1) de 23,3 millions de dollars, soit 0,15 $ par action de base, une baisse de 12,0 millions de dollars attribuable aux réductions prévues découlant des modifications apportées au contrat d'achat de capacité (le « CAC ») en 2019 (les « modifications apportées au CAC en 2019 ») qui ont été compensées par la croissance du secteur de la location d'appareils régionaux.

de 23,3 millions de dollars, soit 0,15 $ par action de base, une baisse de 12,0 millions de dollars attribuable aux réductions prévues découlant des modifications apportées au contrat d'achat de capacité (le « CAC ») en 2019 (les « modifications apportées au CAC en 2019 ») qui ont été compensées par la croissance du secteur de la location d'appareils régionaux. BAIIA ajusté 1) de 88,6 millions de dollars, un recul de 3,4 millions de dollars.

de 88,6 millions de dollars, un recul de 3,4 millions de dollars. Hausse du nombre d'appareils loués visés par des engagements, qui s'élève maintenant à 64, ce qui représente une croissance de 60 % d'un exercice à l'autre.

Ajout d'un nouveau type d'appareils dans le cadre d'une opération de cession-bail avec airBaltic portant sur cinq nouveaux appareils Airbus A220-300.

Ajout de Croatia Airlines, à titre de nouvelle cliente, au portefeuille de location.

Prolongation de trois contrats de location d'appareils avec Aeromexico Connect et conclusion d'une opération de cession-bail additionnelle avec IndiGo visant deux nouveaux appareils.

Exécution du programme d'entretien prolongé (« PEP ») sur trois appareils Dash 8‑300 additionnels, portant à 13 le nombre total d'appareils visés par le PEP qui génèrent des produits de location aux termes du CAC.

Mise sur pied d'un dépôt de pièces pour appareils régionaux à Dubaï, aux EAU, rehaussant la capacité de Chorus de mettre en marché ses services d'approvisionnement et de vente de pièces à l'échelle internationale.

Points saillants financiers et réalisations pour l'exercice 2019

Résultat net de 133,2 millions de dollars, soit 0,85 $ par action de base, une hausse de 65,7 millions de dollars d'un exercice à l'autre.

Résultat net ajusté 1) de 96,2 millions de dollars, soit 0,61 $ par action de base, une baisse de 26,1 millions de dollars attribuable aux réductions prévues découlant des modifications apportées au CAC en 2019 qui ont été compensées par la croissance du secteur de la location d'appareils régionaux.

de 96,2 millions de dollars, soit 0,61 $ par action de base, une baisse de 26,1 millions de dollars attribuable aux réductions prévues découlant des modifications apportées au CAC en 2019 qui ont été compensées par la croissance du secteur de la location d'appareils régionaux. BAIIA ajusté 1) de 341,7 millions de dollars, une hausse de 1,2 million de dollars.

de 341,7 millions de dollars, une hausse de 1,2 million de dollars. Hausse du BAI ajusté 1) du secteur de la location d'appareils régionaux qui représente maintenant 22 % du BAI ajusté total.

du secteur de la location d'appareils régionaux qui représente maintenant 22 % du BAI ajusté total. Modification et prolongation du CAC conclu avec Air Canada jusqu'au 31 décembre 2035.

Ratification de la convention collective par les pilotes de Jazz avec interdiction de faire une grève ou un lockout pendant la durée prolongée du CAC.

Réalisation de l'investissement d'Air Canada pour un produit brut de 97,26 millions de dollars et réalisation d'un produit brut de 86,3 millions de dollars dans le cadre d'un appel public à l'épargne visant des débentures non garanties de 5,75 % pour appuyer la croissance de Chorus.

Signature d'un contrat d'achat visant neuf appareils CRJ900 qui procureront des revenus de location aux termes du CAC à compter de 2020.

Conclusion de la première vente de trois appareils Dash 8-400 loués, générant un produit net, après le remboursement de la dette, de 25,0 millions de dollars américains aux fins de réinvestissement dans le secteur de la location d'appareils régionaux.

Obtention de nombreux prix à titre de société figurant parmi les meilleurs employeurs au Canada et de l'or dans la catégorie des transports à la remise des prix Sécurité au travail au Canada en 2019.

HALIFAX, le 12 févr. 2020 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX: CHR) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice clos de 2019.

« L'année 2019 a été une année de transformation pour Chorus au cours de laquelle nous avons rehaussé de façon importante la valeur du placement de nos parties prenantes. Nos produits qui ont totalisé 1,4 milliard de dollars nous ont permis de générer un BAIIA ajusté de 341,7 millions de dollars.

Nous avons consolidé et renforcé notre partenariat avec Air Canada grâce à la modification et à la prolongation du CAC d'une période additionnelle de 17 ans devant générer des produits prévus au contrat d'au moins 2,5 milliards de dollars, voire davantage. Il s'agit d'une réalisation exceptionnelle puisqu'elle a jeté les fondations solides et à long terme sur lesquelles nous continuerons de bâtir et de diversifier notre entreprise. L'investissement de 97,26 millions de dollars d'Air Canada dans les capitaux propres de Chorus, qui comprenait une période de détention de cinq ans, aligne davantage les intérêts de nos organisations et apporte un appui solide à notre stratégie de croissance et de diversification.

Notre groupe de sociétés a obtenu un très bon rendement, et ce, tout en préservant la sécurité et l'intégrité opérationnelle. Nous avons transporté près de 11 millions de passagers sous la marque Air Canada Express, obtenu de nouvelles missions de vol à contrat sur plusieurs marchés internationaux et mis sur pied un dépôt de pièces d'appareils à Dubaï.

Nous avons fait des progrès significatifs en ce qui concerne l'évolution de notre entreprise en un fournisseur mondial de solutions d'aviation régionale. Nous avons recueilli 183,5 millions en capitaux et avons conclu une facilité de crédit de 300 millions de dollars américains pour soutenir notre expansion dans le secteur de la location d'appareils régionaux. À l'heure actuelle, notre portefeuille compte 64 appareils visés par des engagements, ce qui représente une hausse de 60 % par rapport à 2018 ; ces appareils sont loués à 16 clientes. Nous sommes heureux des rendements que nous générons dans le cadre de nos activités de location, qui procurent des marges importantes et constantes. Compte tenu des appareils que nous avons loués aux termes du CAC, notre portefeuille visé par des engagements comprend 1352),3) appareils générant des produits de location futurs aux termes de contrats d'environ 2,1 milliards de dollars américains2),3),4), ce qui fait de Chorus une des entreprises de location d'appareils régionaux les plus importantes au monde.

Nous sommes convaincus que nous pouvons accroître notre portefeuille de location en y ajoutant jusqu'à 20 appareils par année grâce à des emprunts et aux flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation. La fréquence de ces opérations futures ne sera pas constante. Toutefois, nous prévoyons effectuer la majorité d'entre elles au cours du deuxième semestre du présent exercice. La croissance prévue des activités de location devrait plus que compenser la réduction prévue des frais fixes du CAC en 2020 et au cours des exercices ultérieurs.

J'aimerais exprimer ma reconnaissance et mes remerciements à l'équipe de Chorus qui a réussi à faire de 2019 une année exceptionnelle dans notre histoire et je suis impatient de franchir avec elle les prochaines étapes qui s'annoncent nombreuses et emballantes », a déclaré Joe Randell, président et chef de la direction de Chorus.

1) Se reporter à la note 1 - Mesures non conformes aux PCGR. 2) Au 12 février 2020, le secteur des activités de location d'appareils régionaux comptait 64 appareils visés par des engagements, dont quatre faisaient l'objet d'opérations en cours de négociation. Ces opérations et les engagements de location sont assujettis au respect des conditions habituelles préalables à la clôture. 3) Les engagements du secteur des services d'aviation régionale comprennent : neuf appareils CRJ900 à recevoir en 2020, cinq appareils Dash 8-300 sur lesquels des PEP sont planifiés entre 2020 et 2022 et cinq appareils de 75 à 78 sièges devant être livrés en 2025 qui généreront des revenus de location aux termes du CAC. Les acquisitions en cours de négociation et les engagements de location sont assujettis au respect des conditions habituelles préalables à la clôture. 4) Les estimations sont fondées sur les tarifs de location convenus dans le CAC et sur certaines hypothèses et estimations concernant les tarifs de location futurs du marché pour les baux nouveaux et prolongés aux termes du CAC au 1er janvier 2019. Un taux de change de 1,3000 $ (en fonction du taux antérieur moyen à long terme qui est renouvelé et ajusté annuellement) a été utilisé pour le calcul des estimations. Les estimations du secteur de la location d'appareils régionaux sont fondées sur les tarifs de location convenus et supposent que les locataires ne manqueront pas à leurs obligations.

Sommaire du quatrième trimestre

Au quatrième trimestre de 2019, Chorus a déclaré un BAIIA ajusté de 88,6 millions de dollars, une baisse de 3,4 millions de dollars ou de 3,7 % comparativement au quatrième trimestre de 2018.

Le BAIIA ajusté du secteur de la location d'appareils régionaux a augmenté de 12,3 millions de dollars principalement en raison de la croissance du nombre d'appareils générant des produits de location. La vente de trois appareils Dash 8-400 a donné lieu à un produit net au comptant de 25,0 millions de dollars américains. La disposition a aussi donné lieu à une perte comptable en conséquence de la liquidation des entités ad hoc qui a fait baisser le BAIIA ajusté et le résultat net ajusté de 3,4 millions de dollars et de 1,3 million de dollars, respectivement.

Conformément à nos attentes, le BAIIA ajusté du secteur des services d'aviation régionale a diminué de 15,8 millions de dollars. La diminution reflète les modifications apportées au CAC en 2019 qui ont réduit les marges fixes et les incitatifs liés au rendement lorsque Chorus est passée à des tarifs de rémunération fondés sur le marché. Outre les changements liés aux modifications apportées au CAC en 2019, les résultats du quatrième trimestre ont été touchés par ce qui suit :

une hausse de 6,0 millions de dollars de la rémunération fondée sur des actions en conséquence de la variation du cours des actions, y compris la baisse liée à la variation de la juste valeur du swap sur rendement total survenue au cours du quatrième trimestre de 2019; ce qui a été annulé par :

une diminution de la capitalisation d'importants travaux de maintenance et de révision de 1,2 million de dollars sur les appareils visés par le CAC détenus en propriété comparativement à la période précédente.

Le résultat net ajusté s'est établi à 23,3 millions de dollars pour le trimestre, ce qui représente une baisse de 12,0 millions de dollars, en raison de ce qui suit :

la baisse de 3,4 millions de dollars du BAIIA ajusté décrite précédemment;

une augmentation de 6,6 millions de dollars au titre de la dépréciation, principalement liée aux appareils additionnels du secteur de la location d'appareils régionaux;

une hausse de la charge d'intérêts nette de 5,3 millions de dollars principalement attribuable aux titres de créance liés aux appareils additionnels du secteur de la location d'appareils régionaux;

une hausse de 2,5 millions de dollars des coûts non opérationnels principalement attribuable à la perte subie à la disposition d'un moteur de 1,2 million de dollars et de la variation de la perte de change de 0,8 million de dollars; ce qui a été annulé par :

une baisse de 5,7 millions de dollars de la charge d'impôt sur le résultat découlant d'un BAI ajusté inférieur.

Le résultat net s'est amélioré de 34,3 millions de dollars principalement en raison de la variation du profit de change latent net de 46,2 millions de dollars sur la dette à long terme, ce qui a été annulé par la réduction du résultat net ajusté de 12,0 millions de dollars déjà mentionnée.

Sommaire de l'exercice

Chorus a déclaré un BAIIA ajusté de 341,7 millions de dollars en 2019, soit une hausse de 1,2 million de dollars comparativement à 2018.

Le BAIIA ajusté du secteur de la location d'appareils régionaux a augmenté de 42,4 millions de dollars en raison surtout de la croissance du nombre d'appareils générant des produits de location.

Conformément à nos attentes, le BAIIA ajusté du secteur des services d'aviation régionale a reculé de 41,3 millions de dollars. La diminution reflète les modifications apportées au CAC en 2019 qui ont réduit les marges fixes et les incitatifs liés au rendement lorsque Chorus est passée à des tarifs de rémunération fondés sur le marché. Ces réductions ont été en partie annulées par la mise en place de mesures d'endiguement des coûts contrôlables qui ont atténué l'insuffisance de la marge au titre du CAC prévue causée par les frais réduits. Outre les changements liés aux modifications apportées au CAC en 2019, les résultats de 2019 ont été touchés par ce qui suit :

une hausse de 15,0 millions de dollars de la rémunération fondée sur des actions en conséquence de la variation du cours des actions, y compris la baisse liée à la variation de la juste valeur du swap sur rendement total survenue au cours du quatrième trimestre de 2019;

une diminution de la capitalisation d'importants travaux de maintenance et de révision de 1,9 million de dollars sur les appareils visés par le CAC détenus en propriété comparativement à la période précédente; ce qui a été annulé par :

une augmentation de la location d'appareils aux termes du CAC.

Le résultat net ajusté s'est établi à 96,2 millions de dollars, ce qui représente un recul de 26,1 millions de dollars par rapport à 2018, en raison de ce qui suit :

une augmentation de 18,5 millions de dollars au titre de la dépréciation découlant principalement des appareils additionnels du secteur de la location d'appareils régionaux;

une hausse de la charge d'intérêts nette de 15,5 millions de dollars principalement attribuable aux titres de créance liés aux appareils additionnels du secteur de la location d'appareils régionaux;

une hausse des coûts non opérationnels de 5,6 millions de dollars principalement attribuable à la perte sur change de 4,2 millions de dollars en sus d'une perte de 0,5 million de dollars subie à la disposition d'immobilisations; ce qui a été annulé en partie par :

une hausse de 1,2 million de dollars du BAIIA ajusté décrite précédemment;

une baisse de 12,2 millions de dollars de la charge d'impôt sur le résultat en raison d'un BAI ajusté inférieur.

Le résultat net a augmenté de 65,7 millions de dollars par rapport à 2018 en raison de la variation de 90,8 millions de dollars du profit de change latent net sur la dette à long terme et de la baisse de 3,1 millions de dollars des coûts liés au programme de départ des employés, augmentation qui a été annulée par la baisse déjà mentionnée de 26,1 millions de dollars du résultat net ajusté et la hausse des primes à la signature de 2,0 millions de dollars liées à la convention collective des pilotes de Jazz.



Analyse financière consolidée



(exprimés en milliers de dollars canadiens) Trimestres clos le 31 décembre Exercice clos le 31 décembre 2019 20181) Variation Variation 2019 20181) Variation Variation $ $ $ % $ $ $ %

















Produits d'exploitation 338 606 333 724 4 882 1,5 1 366 447 1 353 287 13 160 1,0 Charges d'exploitation 287 173 272 463 14 710 5,4 1 165 984 1 136 578 29 406 2,6

















Résultat d'exploitation 51 433 61 261 (9 828) (16,0) 200 463 216 709 (16 246) (7,5) Charge d'intérêts nette (19 730) (14 447) (5 283) (36,6) (71 768) (56 285) (15 483) (27,5) Profit (perte) sur change 11 901 (33 504) 45 405 135,5 30 613 (55 986) 86 599 154,7 Autre gain (perte)2) (1 665) 22 (1 687) (7 668,2) (1 048) 336 (1 384) (411,9)

















Bénéfice avant impôt sur le résultat 41 939 13 332 28 607 214,6 158 260 104 774 53 486 51,0 Charge d'impôt sur le résultat (5 362) (11 095) 5 733 51,7 (25 100) (37 344) 12 244 32,8

















Résultat net 36 577 2 237 34 340 1 535,1 133 160 67 430 65 730 97,5

















BAIIA ajusté3) 88 636 92 056 (3 420) (3,7) 341 719 340 560 1 159 0,3 BAI ajusté3) 28 646 46 418 (17 772) (38,3) 121 263 159 620 (38 357) (24,0) Résultat net ajusté3) 23 284 35 323 (12 039) (34,1) 96 163 122 276 (26 113) (21,4)

1) Le 1er janvier 2019, Chorus a adopté la mesure IFRS 16 afin d'appliquer l'approche de transition rétrospective avec le retraitement des informations correspondantes par rapport aux exercices antérieurs. 2) Ce poste comprend les gains/pertes à la disposition d'immobilisations. 3) Il s'agit de mesures financières non conformes aux PCGR.

Perspectives

(Se reporter à la mise en garde concernant l'information prospective ci‑après.)

Les modifications apportées au CAC en 2019 ont pris effet rétroactivement au 1er janvier 2019. Les déclarations de changement important de Chorus datées du 24 janvier 2019 et du 13 février 2019, disponibles sur SEDAR à www.sedar.com, renferment d'autres renseignements sur ces modifications et sur l'investissement d'Air Canada. Les modifications apportées au CAC en 2019 ont eu pour effet de réduire les frais fixes à compter du 1er janvier 2019 comme Chorus passait à des tarifs fondés sur le marché aux termes du CAC. La réduction a été mise en œuvre au moyen de la suppression des frais relatifs aux infrastructures par appareil visé et de la marge fixe par appareil visé (au sens attribué aux termes Infrastructure Fee per Covered Aircraft et Fixed Margin per Covered Aircraft dans le CAC) et de leur remplacement par une marge fixe (Fixed Margin) unique. Par conséquent, les produits tirés des frais fixes en 2019 et en 2020 devraient totaliser 75,2 millions de dollars par année, comparativement à 111,3 millions de dollars en 2018. En outre, les incitatifs liés au rendement offerts maximums passeront de 23,4 millions de dollars en 2019 et en 2020 à un montant offert maximum moyen de 3,4 millions de dollars par année pour toute la durée du CAC. Les réductions à court terme sont plus que compensées sur la durée du CAC grâce à l'augmentation des produits prévus au contrat qui sont garantis par la prolongation du contrat, y compris les frais fixes et les produits tirés de la location d'appareils.

Les produits tirés de la location d'appareils aux termes du CAC, qui font partie du secteur des services d'aviation régionale, devraient croître grâce à la livraison de neuf appareils CRJ900 visés par des engagements en 2020, à trois PEP devant être réalisés en 2020 et à deux PEP devant être réalisés d'ici 2022. Les produits à tirer du secteur de la location d'appareils régionaux devraient croître en 2020 et Chorus réalisera au cours de l'année des produits à partir de l'équivalent d'au moins 60 appareils par rapport à 43 en 2019.

En ajoutant les produits tirés du secteur de la location d'appareils régionaux aux produits tirés de la location d'appareils aux termes du CAC, les produits de location contractuels futurs de Chorus sont estimés à environ 2,1 milliards de dollars américains4). Si l'on ajoute les marges fixes à recevoir aux termes du CAC de 0,6 milliard de dollars américains au total des produits contractuels futurs, les produits futurs de Chorus s'élèvent à environ 2,7 milliards de dollars américains4). (Se reporter à la note 4 du tableau ci-après.)

Les dépenses en immobilisations en 2020, y compris les importants travaux de maintenance et de révision capitalisés, mais à l'exclusion des dépenses liées à l'acquisition d'appareils et au PEP, devraient se situer entre 38,0 millions de dollars et 44,0 millions de dollars. En 2020, les dépenses en immobilisations affectées aux acquisitions d'appareils et au PEP devraient se situer entre 442,0 millions de dollars et 452,0 millions de dollars.

Les termes importants utilisés mais non définis à la rubrique « Perspectives » ont le sens qui leur est donné dans le rapport de gestion (le « rapport de gestion ») daté du 12 février 2020 qui est disponible sur le site Web de Chorus (www.chorusaviation.com) et sur SEDAR (www.sedar.com).

Le tableau suivant fait état du nombre d'opérations réalisées et en cours de négociation qui ont été annoncées jusqu'à maintenant :





















(exprimés en millions de dollars américains, sauf le nombre d'appareils) Opérations réalisées Opérations en cours de négociation1) Opérations visées par un engagement Client 2016 -

T3 2019 T4 2019 Total T1 2020

T2 2020 et par la

suite 2016 -

T3 2019 Hausse Total 2016 -

20192)



















Aeromexico 3

3





3

3 Air Nostrum 4

4





4

4 airBaltic -- 2 2



3 -- 5 5 Azul Airlines 5

5





5

5 CityJet 2

2





2

2 Croatia Airlines -- 2 2





-- 2 2 Ethiopian Airlines 5

5





5

5 Falcon 3 (3) --





--

-- Flybe 8 -- 8





8

8 Indigo 4 4 8





6 2 8 Jambojet 3 1 4





4

4 KLM Cityhopper 1

1





1

1 Malindo Air3) 2 2 4





4

4 Philippine Airlines 3

3





3

3 SpiceJet 5 -- 5





5

5 Virgin Australia 3

3





3

3 Wings Air3) 1

1



1 2

2



















Total du secteur de la location d'appareils régionaux 52 8 60 --

4 55 9 64 Valeur en dollars américains

1 200,0 $



135,0 $



1 335,0 $

Produits de location futurs en dollars américains4)

825,0 $



135,0 $



960,0 $





















Total du secteur des services d'aviation régionale 49 3 52 --

19 71 -- 71 Produits de location futurs en dollars américains4)5)

725,0 $



455,0 $



1 180,0 $





















Total des appareils de Chorus 101 11 112 --

23 126 9 135 Produits de location futurs en dollars américains4)

1 550,0 $



590,0 $



2 140,0 $























1) Au 12 février 2020, le secteur de la location d'appareils régionaux comptait 64 appareils visés par des engagements, dont quatre faisaient l'objet d'opérations en cours de négociation. Ces opérations et les engagements de location sont assujettis au respect des conditions habituelles préalables à la clôture. 2) Ensemble des opérations annoncées en date du 12 février 2020. 3) Un membre du groupe Lion Air. 4) Les estimations sont fondées sur les tarifs de location convenus dans le CAC et sur certaines hypothèses et estimations concernant les tarifs de location futurs du marché pour les baux nouveaux et prolongés aux termes du CAC à compter du 1er janvier 2019. Un taux de change de 1,3000 $ (en fonction du taux antérieur moyen à long terme qui est renouvelé et ajusté annuellement) a été utilisé pour le calcul des estimations. Les estimations du secteur de la location d'appareils régionaux sont fondées sur les tarifs de location convenus et supposent que les locataires ne manqueront pas à leurs obligations. 5) Les engagements du secteur des services d'aviation régionale comprennent : neuf appareils CRJ900 à recevoir en 2020, cinq appareils Dash 8-300 sur lesquels des PEP sont planifiés entre 2020 et 2022 et cinq appareils de 75 à 78 sièges qui seront livrés en 2025 devant générer des revenus de location aux termes du CAC. Les acquisitions en cours de négociation et les engagements de location sont assujettis au respect des conditions habituelles préalables à la clôture.

Conférence téléphonique et diffusion Web audio à l'intention des investisseurs

Chorus tiendra une conférence téléphonique à 9 h, heure de l'Est, le jeudi 13 février 2020, afin d'analyser les résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2019. On peut participer à la conférence en composant le 1 888 231‑8191. La conférence sera diffusée simultanément sur le Web, en mode audio à l'adresse : https://event.on24.com/wcc/r/2165189/D351F934627B026FBA6A5358608652A8

Il s'agit d'une diffusion Web en mode audio seulement. Le lecteur Media Player ou Real Player est nécessaire pour écouter la diffusion audio; veuillez donc le télécharger bien avant la conférence.

La conférence téléphonique diffusée sur le Web sera archivée sur le site Web de Chorus, à l'adresse www.chorusaviation.ca, sous Investors > Reports > Executive Management Presentations. On pourra également l'écouter en différé jusqu'à minuit, heure de l'Est, le 20 février 2020, en composant le 1 855 859‑2056 (sans frais), et en entrant le code d'accès 8883625#.

1)MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

Le présent communiqué présente plusieurs mesures financières non conformes aux PCGR qui complètent l'analyse des résultats de Chorus. Chorus utilise certaines mesures financières non conformes aux PCGR décrites ci-après pour évaluer le rendement. Ces mesures non conformes aux PCGR sont en général des mesures numériques du rendement financier, de la situation financière ou des flux de trésorerie d'une entreprise qui incluent ou excluent des sommes de la mesure conforme aux PCGR pouvant le mieux servir de comparaison. En tant que telles, ces mesures ne sont pas reconnues aux termes des PCGR pour la présentation des états financiers, leur signification n'est pas normalisée et, par conséquent, elles ne sont probablement pas comparables à des mesures similaires présentées par d'autres entités ouvertes.

Un rapprochement de ces mesures non conformes aux PCGR et des mesures conformes aux PCGR qui s'y rapprochent le plus est présenté dans le rapport de gestion daté du 12 février 2020.

Le résultat net ajusté et le résultat net ajusté par action sont utilisés par Chorus pour évaluer le rendement sans les effets des profits ou pertes de change latents sur la dette à long terme et du passif locatif lié aux appareils, des primes de signature, des coûts liés au programme de départ des employés et des frais de consultation stratégique. Chorus gère son exposition au risque de change lié aux titres de créance à long terme par la facturation des paiements de location connexes prévus par le CAC dans la monnaie sous-jacente (dollar américain) qui se rapporte aux titres de créance liés aux appareils. Ces éléments sont exclus puisqu'ils ont une incidence sur la comparaison possible entre les résultats financiers de Chorus, d'une période à l'autre, et pourraient déformer l'analyse des tendances dans le rendement de l'entreprise. L'exclusion de ces éléments ne suppose pas qu'ils ne soient pas récurrents en raison de la fluctuation permanente du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain.

Le BAI désigne le bénéfice avant impôt sur le résultat. Le BAI ajusté (le BAI avant les primes de signature, les coûts liés au programme de départ des employés, les frais de consultation stratégique et d'autres éléments, comme les profits et les pertes de change) est une mesure financière non conforme aux PCGR qui est utilisée par Chorus en guise de mesure financière supplémentaire du rendement de ses activités d'exploitation. La direction est d'avis que le BAI ajusté aide les investisseurs à comparer les résultats de Chorus, car il exclut des éléments qui, selon elle, ne sont pas récurrents à long terme (comme les primes de signature, les coûts liés au programme de départ des employés et les frais de consultation stratégique) et qui, de par leur nature, sont des éléments hors trésorerie, comme les profits et les pertes de change.

Le BAIIA désigne le bénéfice avant charge d'intérêts nette, impôt et amortissement. Il s'agit d'une mesure financière non conforme aux PCGR qui est couramment utilisée par des sociétés du secteur de l'aviation en guise de mesure du rendement. Le BAIIA ajusté (le BAIIA avant les primes de signature, les coûts liés au programme de départ des employés, les frais de consultation stratégique et d'autres éléments, comme les profits ou les pertes de change) est une mesure financière non conforme aux PCGR qui est utilisée par Chorus en guise de mesure financière supplémentaire du rendement de ses activités d'exploitation. La direction est d'avis que le BAIIA ajusté aide les investisseurs à comparer les résultats de Chorus, car il exclut des éléments qui, selon la direction, ne sont pas récurrents à long terme (comme les primes de signature, les coûts liés aux programmes de départ des employés et les frais de consultation stratégique) et qui, de par leur nature, sont des éléments hors trésorerie, comme les profits et les pertes de change. Le BAIIA ajusté ne devrait pas être utilisé comme mesure exclusive des flux de trésorerie, car il ne tient pas compte de l'incidence de la croissance du fonds de roulement, des dépenses en immobilisations, du remboursement de la dette et d'autres entrées et sorties de fonds, qui figurent dans les états des flux de trésorerie faisant partie des états financiers de Chorus.

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l'« information prospective ». On repérera l'information prospective à l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoit », « croit », « pourrait », « estime », « s'attend à », « a l'intention de », « peut », « planifie », « prédit », « potentiel », « projette », « devrait » et « suppose » ou de termes ou expressions similaires, y compris d'hypothèses. L'information prospective met en jeu des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont indiqués dans l'information prospective. Vous trouverez des exemples d'information prospective dans le présent communiqué à la rubrique « Perspectives », dans les énoncés au sujet de produits de location futurs prévus par contrat, les passages dans le présent communiqué sur les perspectives de croissance futures des activités de Chorus et les renvois aux opérations prévues par contrat mais qui ne sont pas encore conclues. Les facteurs importants utilisés pour calculer les produits de location futurs estimatifs prévus par contrat sont décrits dans le rapport de gestion. Les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats qui sont indiqués dans l'information prospective pour un certain nombre de raisons, notamment celles décrites dans le dossier d'information public de Chorus disponible à www.sedar.com et les facteurs de risque décrits dans la notice annuelle de Chorus datée du 12 février 2020. Les énoncés contenant de l'information prospective et figurant dans le présent communiqué représentent les attentes de Chorus à la date du présent communiqué (ou à la date à laquelle ils ont été faits) et pourraient changer après cette date. Chorus décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de modifier ces énoncés pour tenir compte de nouveaux éléments d'information, d'événements subséquents ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

À propos de Chorus Aviation Inc.

Chorus est un fournisseur mondial de solutions d'aviation régionale intégrées. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Ayant son siège social à Halifax, en Nouvelle‑Écosse, elle est formée de Chorus Aviation Capital, une entreprise de location d'avions régionaux de premier plan d'envergure internationale, ainsi que de Jazz Aviation et de Voyageur Aviation, deux entreprises qui exercent leurs activités de manière sûre depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle. Chorus offre une gamme complète de services de soutien liés à l'aviation régionale englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion, notamment l'acquisition et la location, le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la préparation, les vols à contrats, la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces. Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». www.chorusaviation.com

SOURCE Chorus Aviation Inc.

Renseignements: Relations avec les médias pour Chorus : Teri Udle, 902 873-5047, [email protected]; Relations avec les analystes pour Chorus : Nathalie Megann, 902 873-5094, [email protected]

Liens connexes

www.chorusaviation.ca