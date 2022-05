Mesures clés du premier trimestre de 2022

Résultat net de 22,9 millions de dollars ou 0,13 $ par action de base; la progression de 61,0 millions de dollars d'un trimestre à l'autre est attribuable principalement à une diminution des frais de restructuration non récurrents de 81,8 millions de dollars liés aux modifications apportées au contrat d'achat de capacité en 2021 (le « CAC »), ainsi qu'à une provision pour pertes de crédit moins élevée que prévue de 2,5 millions de dollars, partiellement contrebalancée par une augmentation de la charge d'impôt sur le résultat.

Le résultat net ajusté 1) s'est établi à 17,7 millions de dollars ou 0,10 $ par action de base; la hausse de 2,0 millions de dollars d'un trimestre à l'autre est attribuable principalement à une charge d'intérêts moins élevée que prévu sur le remboursement de la dette à long terme en 2021, ainsi qu'à une baisse de la dotation aux amortissements, partiellement contrebalancée par une augmentation de la charge d'impôt sur le résultat ajustée.

BAIIA ajusté 1) de 83,3 millions de dollars, en baisse de 0,8 million de dollars par rapport au premier trimestre de 2021.

Recouvrement d'environ 92 % (67 % au T2 2021, 77 % au T3 2021, 83 % au T4 2021) des produits de location du secteur de la location d'appareils régionaux (le « secteur LAR ») comptabilisé au cours du premier trimestre.

Liquidités totalisant 199,7 millions de dollars.

Réalisations récentes

Nous avons réalisé l'acquisition de Falko Regional Aircraft Limited, ainsi que des membres de son groupe et des participations dans des entités et des appareils gérés par ces personnes (« Falko »), ce qui fait de Chorus la plus importante société mondiale de location d'appareils destinés exclusivement au secteur de l'aviation régionale et un fournisseur de premier plan de services complets d'aviation régionale.

Nous avons remporté de nombreux prix décernés aux employeurs pour Jazz, ce qui témoigne de notre engagement à offrir à nos employés un milieu de travail sécuritaire et inclusif :

nous avons été nommés parmi les meilleurs employeurs de la Nouvelle‑Écosse et du Canada atlantique pour la onzième année consécutive (par Mediacorp Canada Inc.);

nous avons été nommés parmi les meilleurs employeurs du Canada sur le plan de la diversité pour la onzième année consécutive (par Mediacorp Canada Inc.);

nous avons été nommés l'un des meilleurs employeurs canadiens pour les jeunes en 2022 (par le projet des 100 meilleurs employeurs du Canada );

nous avons été désignés comme l'un des meilleurs endroits où travailler en 2022 (par Glassdoor).

HALIFAX, NS, le 5 mai 2022 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX : CHR) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2022.

« Je suis extrêmement heureux de notre premier trimestre, durant lequel nous avons accompli de grandes réalisations et affiché des résultats financiers positifs », a déclaré Joe Randell, président et chef de la direction de Chorus Aviation Inc. « Grâce à l'acquisition de Falko, Chorus est désormais la plus importante société mondiale de location d'appareils destinés exclusivement au secteur de l'aviation régionale. Il s'agit d'une acquisition transformatrice pour Chorus, car elle fait progresser de façon importante notre stratégie de croissance et de diversification. Avec l'ajout de Falko, en 2022, nous prévoyons tirer 50 % de nos produits d'activités non liées au CAC. La plateforme de gestion d'actifs et des participations dans 123 appareils détenus en propriété et gérés crée un modèle d'affaires d'envergure et distinctif qui bénéficie à toutes les parties prenantes. Cette opération augmente le nombre de clients de Chorus, qui passe de 19 à 32 compagnies aériennes, élargit sa portée géographique, qui passe de 16 à 23 pays, et accroît la valeur de ses actifs sous gestion, qui est portée à environ 4,5 milliards de dollars américains, grâce à un parc de 348 appareils régionaux. Notre priorité immédiate est de réaliser une intégration harmonieuse et d'exploiter le potentiel d'occasions liées à cette opération, notamment en lançant un nouveau fonds cette année. Nous sommes d'avis que cette opération est réalisée à un moment opportun, dans un contexte d'augmentation du trafic aérien à l'échelle mondiale et de la demande pour des services de location d'appareils régionaux. »

« Je tiens à remercier sincèrement les membres du personnel de Chorus pour leur travail acharné et leur dévouement au cours des deux dernières années, qui furent difficiles. En tant que groupe, nous demeurons énergiques et enthousiastes face à nos perspectives pour l'avenir. Nous observons des signes encourageants que la demande pour le transport aérien affiche une hausse importante dans plusieurs régions du monde. Les activités de Jazz continuent de s'intensifier à l'approche de la période de pointe estivale, et nous embauchons de nouveaux employés au sein de l'organisation. Chorus Aviation Capital a perçu environ 92 % des produits de location comptabilisés au premier trimestre par rapport à 83 % au cours du trimestre précédent, et les services de vente de pièces et d'approvisionnement en pièces de Voyageur ont enregistré leur trimestre le plus vigoureux depuis leur lancement en 2016. Nous demeurons optimistes quant au fait que ces tendances se maintiendront et nous croyons être en bonne posture pour saisir de nouvelles occasions de croissance qui dégageront des résultats positifs pour nos actionnaires, nos investisseurs de fonds, nos clients et nos employés », a conclu M. Randell.

Liquidités

Au 31 mars 2022, les liquidités de Chorus totalisaient 199,7 millions de dollars et se composaient de fonds en caisse totalisant 110,0 millions de dollars et de 89,7 millions de dollars disponibles aux termes de sa facilité de crédit d'exploitation. Les liquidités se sont accrues de 11,2 millions de dollars depuis le quatrième trimestre de 2021, principalement en raison des flux de trésorerie d'exploitation, qui ont augmenté de 41,5 millions de dollars, et de l'augmentation de 25,0 millions de dollars au titre de sa facilité de crédit d'exploitation engagée, contrebalancée par les paiements prévus au titre de la dette à long terme de 44,6 millions de dollars et les dépenses d'investissement de 11,6 millions de dollars.

Dans le cadre de la clôture de l'acquisition de Falko, Chorus a conclu une nouvelle facilité de crédit d'exploitation renouvelable non garantie de 30,0 millions de dollars américains d'une durée de neuf mois échéant en février 2023.

Sommaire du premier trimestre

Au premier trimestre de 2022, Chorus a déclaré un BAIIA ajusté de 83,3 millions de dollars, en baisse de 0,8 million de dollars par rapport au premier trimestre de 2021.

Le BAIIA ajusté du secteur LAR a augmenté de 2,8 millions de dollars en raison de la comptabilisation de la reprise prévue de la réclamation de Chorus dans le cadre de la faillite d'Aeromexico, de la baisse de la provision pour pertes de crédit prévues de 2,5 millions de dollars et de l'augmentation des produits de location tirés des appareils loués de nouveau, partiellement contrebalancées par la baisse des produits de location attribuable aux modifications négociées apportées à certains contrats de location (prévoyant notamment des prolongations).

Le BAIIA ajusté du secteur des services de transport aérien régional (le « secteur STAR ») a diminué de 3,6 millions de dollars. Les résultats du premier trimestre ont été touchés par ce qui suit :

une augmentation de 3,7 millions de dollars des charges liées à la rémunération fondée sur des actions en conséquence de la variation du cours des actions, y compris la variation de la juste valeur du swap sur rendement total;

une augmentation des charges administratives générales attribuable à l'augmentation des activités, partiellement contrebalancées par :

une augmentation des autres produits des activités ordinaires attribuable à une progression des ventes de pièces, partiellement contrebalancée par une diminution des produits tirés des services de maintenance, de réparation et de révision générale offerts à des tiers et des vols à contrat;

une augmentation de 1,4 million de dollars des dépenses capitalisées au titre des travaux de maintenance et de révision importants.

Le résultat net ajusté de Chorus s'est établi à 17,7 millions de dollars pour le trimestre, ce qui représente une hausse de 2,0 millions de dollars par rapport au premier trimestre de 2021, en raison de ce qui suit :

une diminution de 4,8 millions de dollars de la charge d'intérêts nette attribuable principalement au remboursement du financement de certains appareils et au rachat partiel des débentures à 6,00 %, contrebalancés par l'intérêt sur les débentures de série B et de série C;

une baisse de 1,1 million de dollars de la dotation aux amortissements, partiellement contrebalancée par ce qui suit :

la diminution de 0,8 million de dollars du BAIIA ajusté susmentionnée;

une hausse de 2,2 millions de dollars au titre de la charge d'impôt sur le résultat sur des éléments ajustés;

une augmentation de 1,0 million de dollars attribuable principalement à des pertes de change latentes sur le fonds de roulement.

Le résultat net de Chorus s'est établi à 61,0 millions de dollars au cours du premier trimestre de 2021, en raison de ce qui suit :

l'augmentation susmentionnée de 2,0 millions de dollars du résultat net ajusté;

une réduction des frais de restructuration non récurrents de 81,8 millions de dollars attribuable aux modifications apportées au CAC en 2021;

une augmentation de 0,7 million de dollars des gains de change latents nets, principalement sur la dette à long terme;

une diminution de 0,7 million de dollars des coûts liés au programme de départ des employés et aux coûts liés à des reprises de possession d'appareils loués, partiellement contrebalancés par ce qui suit :

une baisse de 21,5 millions de dollars au titre du recouvrement des charges d'impôts sur des éléments ajustés;

des frais de consultation stratégique de 2,7 millions de dollars liés à l'acquisition de Falko.

Analyse financière consolidée

La présente rubrique fournit des informations détaillées et une analyse du rendement de Chorus pour le trimestre clos le 31 mars 2022 comparativement au trimestre clos le 31 mars 2021. Elle porte sur les résultats d'exploitation consolidés de Chorus et fournit de l'information financière sur les secteurs opérationnels de Chorus.

(non audités) (exprimés en milliers de dollars canadiens) Trimestres clos les 31 mars 2022 2021 Variation Variation $ $ $ %









Produits d'exploitation 342 380 202 487 139 893 69,1 Charges d'exploitation 299 068 239 383 59 685 24,9









Résultat d'exploitation 43 312 (36 896) 80 208 (217,4) Charge d'intérêts nette (20 054) (24 856) 4 802 (19,3) Profit de change 4 449 4 754 (305) (6,4)









Résultat avant impôt sur le résultat 27 707 (56 998) 84 705 (148,6) Recouvrement (charge) d'impôt sur le résultat (4 800) 18 919 (23 719) (125,4)









Bénéfice net (perte nette) 22 907 (38 079) 60 986 (160,2)









BAIIA ajusté1) 83 280 84 041 (761) (0,9) BAI ajusté1) 23 346 19 130 4 216 22,0 Résultat net ajusté1) 17 743 15 744 1 999 12,7



1) Mesures financières non conformes aux PCGR.

Perspectives

(Se reporter à la rubrique « Informations prospectives » ci‑après.)

Le 3 mai 2022, Chorus a réalisé l'acquisition de Falko. Cette opération de transformation crée de nouvelles occasions de croissance en facilitant les investissements de croissance et en établissant un modèle d'affaires distinctif permettant de maximiser le rendement tiré des appareils.

Compte tenu des prélèvements effectués sur les facilités de crédit et du paiement de la contrepartie dans le cadre de l'acquisition de Falko, Chorus prévoit que ses liquidités totales dépasseront les 100,0 millions de dollars pour le reste de l'année 2022 et qu'environ la moitié de ses liquidités seront sous forme d'espèces et les liquidités restantes correspondront au crédit disponible au titre de sa facilité de crédit d'exploitation et de la nouvelle facilité de crédit d'exploitation renouvelable non garantie de 30,0 millions de dollars américains.

Chorus prévoit disposer de liquidités suffisantes pour financer ses activités courantes, ses dépenses d'investissement prévues, ainsi que ses remboursements de capital et d'intérêts au titre d'emprunts à long terme.

Les prévisions de Chorus1) pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 sont les suivantes :



Secteur LAR Secteur STAR Secteurs consolidés (non audités) (exprimés en milliers de dollars canadiens)

Compte non tenu des

coûts refacturéset des

coûts contrôlables

(compris dans les

produits et les charge

s d'exploitation) Coûts refacturés et

coûts contrôlables

(compris dans les

produits et les charges

d'exploitation)

De À De À De À De À

$ $ $ $ $ $ $ $

















Produits d'exploitation 260 000 275 000 310 000 330 000 1 000 000 1 200 000 1 570 000 1 805 000 BAIIA ajusté 215 000 235 000 205 000 220 000 -- -- 420 000 455 000 BAI ajusté 75 000 90 000 74 000 84 000 -- -- 149 000 174 000 Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires2)











93 000 108 000 RPA ajusté attribuable aux actionnaires3)











0,48 0,56 Dette nette sur le BAIIA ajusté











4,7x 5,0x Progression du rendement sur le capital investi (en %)











7,0 % 7,9 % Flux de trésorerie liés à l'exploitation4)











270 000 320 000























1) Les prévisions ne tiennent pas compte de l'incidence de la répartition du prix d'achat (les « ajustements de la répartition du prix d'achat ») dans le cadre de l'acquisition de Falko prévue dans IFRS 3, Regroupements d'entreprises (« IFRS 3 »). Si la comptabilisation initiale peut être déterminée à titre provisoire avant la fin de la première période de déclaration, les ajustements de la répartition du prix d'achat doivent être effectués dans les 12 mois qui suivent la date de la clôture de l'acquisition. Aux termes d'IFRS 3, lorsqu'un acquéreur prend le contrôle d'une entreprise dans le cadre d'une acquisition, la contrepartie payée est répartie entre la juste valeur des actifs et des passifs, à la date d'acquisition, compte tenu de l'évaluation de la juste valeur des immobilisations incorporelles. Les immobilisations incorporelles comprennent l'évaluation de la juste valeur de ce qui suit : les contrats de gestion d'actifs et le droit au rendement des fonds existants ou éventuels, les relations avec les investisseurs et les clients et la survaleur de la main‑d'œuvre groupée. 2) Les dividendes sur les actions privilégiées et les intérêts créditeurs provenant des participations minoritaires sont déduits du résultat net ajusté afin d'obtenir le bénéfice net attribuable aux actionnaires et le RPA ajusté attribuable aux actionnaires. 3) Un nombre moyen pondéré d'actions de 194 561 125 a été utilisé pour calculer le résultat par action ajusté. 4) Les flux de trésorerie d'exploitation ne tiennent pas compte des dividendes versés aux actionnaires qui détiennent une participation minoritaire ainsi que des variations des soldes hors trésorerie liés à l'exploitation.

Principales hypothèses économiques :

Les prévisions tiennent compte du lancement, au cours du deuxième trimestre de 2022, d'un nouveau fonds d'investissement géré par Falko qui prévoit i) des engagements en capital d'au moins 500,0 millions de dollars américains; et ii) des frais de gestion et des conditions économiques semblables à ceux des fonds antérieurs de Falko.

Le résultat prévisionnel est calculé en fonction des produits de location aux termes des contrats de location en vigueur et des produits prévisionnels tirés de la location d'appareils et des frais de gestion d'actifs. Les produits tirés du secteur de la location d'appareils aux termes du CAC et la marge fixe à recevoir devraient s'établir respectivement à 114,7 millions de dollars américains et à 66,3 millions de dollars américains en 2022.

Les prévisions sont effectuées en fonction du taux d'imposition prévu par la loi moyen pondéré pour chaque entité individuelle selon le territoire d'imposition de l'entité en cause. Les prévisions sont effectuées selon un taux d'imposition moyen pondéré de 22,0 % en fonction de taux d'imposition prévus par la loi moyens pondérés de 27,0 %, 12,5 % et 19,0 % au Canada , en Irlande et au Royaume‑Uni, respectivement. Les taux d'imposition moyens pondérés réels peuvent varier en raison du résultat réel affiché dans chaque pays et des taux de change.

, en et au Royaume‑Uni, respectivement. Les taux d'imposition moyens pondérés réels peuvent varier en raison du résultat réel affiché dans chaque pays et des taux de change. Les prévisions présument qu'aucun appareil loué aux termes du CAC ni dans le secteur LAR ne sera aliéné en 2022.

Les prévisions sont effectuées en fonction d'un taux de change de 1,00 $ US = 1,25 $ CA utilisé pour convertir en dollars canadiens les produits et les charges d'exploitation exprimés en dollars américains.

Secteur de la location d'appareils régionaux :

Après l'éclosion de la pandémie de COVID‑19, Chorus Aviation Capital a reçu des demandes de la quasi‑totalité de ses clients pour une certaine forme d'allègement temporaire des frais de location tandis qu'ils faisaient face à une réduction sans précédent de la demande pour le transport aérien de passagers. Aux termes d'ententes d'allègement des frais de location, dont certaines prévoient une prolongation de la durée du bail, la période de remboursement des montants reportés coïncide généralement avec les prolongations de la durée des baux. Le montant brut des créances au titre des contrats de location de Chorus Aviation Capital s'élevait à 84,5 millions de dollars (67,6 millions de dollars américains) au 31 mars 2022, contre 84,0 millions de dollars (66,3 millions de dollars américains) au 31 décembre 2021. En raison des allègements des frais de location et d'éventuels retards de paiement, le montant brut de ces créances pourrait augmenter et s'établir à environ 88,0 millions de dollars (70,0 millions de dollars américains) d'ici la fin de 2022.

Le montant net des créances au titre des contrats de location, compte tenu de la provision pour pertes de crédit prévues, s'est établi à 77,3 millions de dollars (61,9 millions de dollars américains) au 31 mars 2022, contre 76,8 millions de dollars (60,6 millions de dollars américains) au 31 décembre 2021. Le risque de Chorus Aviation Capital lié au montant des créances au titre des paiements de contrats de location reportés est également partiellement atténué par des sûretés détenues totalisant environ 28,0 millions de dollars (22,4 millions de dollars américains) au 31 mars 2022, contre 26,8 millions de dollars (21,1 millions de dollars américains) au 31 décembre 2021.

En 2022, les dépenses d'investissement, compte tenu des travaux de maintenance et de révision importants inscrits à l'actif, mais compte non tenu des dépenses affectées à l'achat d'avions, devraient s'établir entre 21,0 millions de dollars et 33,0 millions de dollars. En 2022, les achats d'avions et les améliorations devraient se situer entre 10,0 millions de dollars et 17,0 millions de dollars1).

(non audités) (exprimés en milliers de dollars canadiens)

Réels

Trimestre clos le Exercice clos le Prévus pour 20221) 31 mars 2022 31 décembre 20212) $ $ $ Dépenses d'investissement, compte non tenu des achats d'avions De 15 000 à 21 000 1 409 7 019 Travaux de maintenance et de révision importants inscrits à l'actif3) De 6 000 à 12 000 5 939 20 296 Achats d'avions et améliorations De 10 000 à 17 000 4 287 47 392

De 31 000 à 50 000 11 635 74 707





1) Les montants prévus pour 2022 tiennent compte des coûts de reconfiguration d'appareils qui ont été loués à nouveau dans le secteur LAR, convertis en fonction du taux de change de 1 $ US = 1,2496 $ CA, soit le taux de clôture de la Banque du Canada au 31 mars 2022. 2) Les montants réels pour 2021 tiennent compte de l'acquisition d'un appareil CRJ900 et du montant au titre de la reconfiguration de certains appareils hors location et qui ont été loués à nouveau. 3) Les montants prévus pour 2022 tiennent compte de dépenses comprises entre 2,0 millions de dollars et 5,0 millions de dollars qui devraient être incluses dans les coûts contrôlables. Les montants réels pour 2022 et 2021 tiennent compte de dépenses de 2,7 millions de dollars et de 8,1 millions de dollars, respectivement, qui ont été incluses dans les coûts contrôlables.

Le tableau ci‑dessous indique le nombre d'appareils qui donnent lieu à des produits de location aux termes d'opérations réalisées :











(non audités)

Opérations réalisées Client Type d'appareil T4 2021 T1 2022 Total









Aeromexico1) E190 3

3 Air Nostrum CRJ1000 4

4 airBaltic A220‑300 5

5 Azul Airlines2) ATR72‑600/E195 5

5 CityJet CRJ900 -- 2 2 Cobham Dash 8‑400 1

1 Croatia Airlines Dash 8‑400 2

2 Emerald Airlines3) ATR72‑600 2 1 3 Ethiopian Airlines Dash 8‑400 5

5 Indigo ATR72‑600 8

8 Jambojet Dash 8‑400 3

3 KLM Cityhopper E190 1

1 Malindo Air ATR72‑600 4

4 Philippine Airlines4) Dash 8‑400 3 (1) 2 Sky Alps Dash 8‑400 2

2 SpiceJet Dash 8‑400 5

5 Waltzing Matilda Dash 8‑400 2

2 Wings Air ATR72‑600 1

1









Total du secteur de la location d'appareils régionaux

56 2 58









Total du secteur des services de transport aérien régional5) Dash 8‑400/CRJ900 48 -- 48









Total des appareils de Chorus

104 2 106

























1) Le 4 novembre 2021, Aeromexico et Chorus Aviation Capital ont signé des contrats de location modifiés et mis à jour relativement aux trois appareils E190 que Chorus Aviation Capital loue actuellement à Aeromexico. Ces contrats (qui sont entrés en vigueur le 31 janvier 2022) tiennent compte de nouvelles conditions commerciales négociées par les parties après le dépôt par Aeromexico d'une requête en redressement volontaire en vertu du chapitre 11 du Bankruptcy Code des États‑Unis le 30 juin 2020. Le 17 mars 2022, Aeromexico a procédé à sa restructuration et a cessé d'être assujettie à l'application du chapitre 11 du Banruptcy Code des États‑Unis. 2) Se compose de trois appareils ATR72‑600 et de deux appareils E195. 3) Chorus Aviation Capital a signé avec Emerald Airlines des baux à long terme relativement à six appareils ATR72‑600. En date du 31 mars 2022, trois de ces appareils avaient été livrés, un appareil supplémentaire a été livré le 25 avril 2022 et les deux autres appareils à livrer devraient l'être au cours du deuxième trimestre de 2022. 4) Le 31 décembre 2021, Philippine Airlines a réalisé avec succès sa restructuration en vertu du chapitre 11 du Bankruptcy Code des États‑Unis. Deux appareils ont été conservés aux termes de contrats de location dont les conditions ont été révisées, et un appareil a été retourné au cours du premier trimestre de 2022. 5) Le secteur STAR tire des produits de la location des appareils suivants aux termes du CAC : 34 appareils Dash 8‑400 et 14 appareils CRJ900.

Utilisation de termes définis

Les termes clés utilisés dans le présent communiqué sans y être définis ont le sens qui leur est donné dans le rapport de gestion qui est disponible sur le site Web de Chorus (www.chorusaviation.com) et sous le profil de Chorus sur SEDAR (www.sedar.com).

Conférence téléphonique et diffusion Web audio à l'intention des investisseurs

Chorus tiendra une conférence téléphonique à 9 h 00, heure de l'Est, le vendredi 6 mai 2022, afin d'analyser les résultats financiers du premier trimestre de 2022. On peut participer à la conférence en composant le 1 888 664‑6392. La conférence sera diffusée simultanément sur le Web, en mode audio, à l'adresse suivante :

https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1540083&tp_key=cc041ef05a

Il s'agit d'une webdiffusion en mode audio seulement.

La conférence téléphonique diffusée sur le Web sera archivée sur le site Web de Chorus, à l'adresse www.chorusaviation.com, sous Investors > Reports > Executive Management Presentations. On pourra également l'écouter en différé jusqu'à minuit, heure de l'Est, le 13 mai 2022, en composant le 1 888 390‑0541 (sans frais), et en entrant le code d'accès 706664#.

1) MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

Le présent communiqué présente plusieurs mesures financières non conformes aux PCGR qui complètent l'analyse des résultats de Chorus. Chorus utilise certaines mesures financières non conformes aux PCGR décrites ci‑après pour évaluer le rendement. Ces mesures non conformes aux PCGR sont en général des mesures numériques du rendement financier, de la situation financière ou des flux de trésorerie d'une entreprise qui incluent ou excluent des sommes de la mesure conforme aux PCGR pouvant le mieux servir de comparaison. En tant que telles, ces mesures ne sont pas reconnues aux termes des PCGR pour la présentation des états financiers, leur signification n'est pas normalisée et, par conséquent, elles ne sont probablement pas comparables à des mesures similaires présentées par d'autres entités ouvertes.

Résultat net ajusté, BAI ajusté et BAIIA ajusté

Le résultat net ajusté et le résultat net ajusté par action sont utilisés par Chorus pour évaluer le rendement sans les effets des profits ou pertes de change latents sur la dette à long terme et du passif locatif lié aux appareils, des primes de signature, des coûts liés au programme de départ des employés, des provisions pour dépréciation, des coûts de reprise de possession d'appareils loués, déduction faite des sûretés réalisées, de la provision pour désuétude des stocks constituée à l'égard des appareils Dash 8‑300, de la charge au titre de la compression du régime de retraite à prestations déterminées, des coûts d'intégration, des frais de consultation stratégique et de la charge (du recouvrement) d'impôt applicable. Chorus gère son exposition au risque de change lié aux titres de créance à long terme par la facturation des paiements de location connexes prévus par le CAC dans la monnaie sous‑jacente (dollar américain) qui se rapporte aux titres de créance liés aux appareils. Ces éléments sont exclus puisqu'ils ont une incidence sur la comparaison possible entre les résultats financiers de Chorus, d'une période à l'autre, et pourraient déformer l'analyse des tendances dans le rendement de l'entreprise. L'exclusion de ces éléments ne suppose pas qu'ils ne soient pas récurrents en raison de la fluctuation permanente du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain.

Le BAI désigne le bénéfice avant impôt sur le résultat. Le BAI ajusté (le BAI avant les primes de signature, les coûts liés au programme de départ des employés, les provisions pour dépréciation, les coûts de reprise de possession d'appareils loués, déduction faite des sûretés réalisées, de la provision pour désuétude des stocks constituée à l'égard des appareils Dash 8‑300, de la charge au titre de la compression du régime de retraite à prestations déterminées, des coûts d'intégration, des frais de consultation stratégique et d'autres éléments, comme les profits et les pertes de change) est une mesure financière non conforme aux PCGR qui est utilisée par Chorus en guise de mesure financière supplémentaire du rendement de ses activités d'exploitation. La direction est d'avis que le BAI ajusté aide les investisseurs à comparer les résultats de Chorus, car il exclut des éléments qui, selon elle, ne sont pas récurrents à long terme (comme les primes de signature, les coûts liés au programme de départ des employés, les provisions pour dépréciation, les coûts de reprise de possession d'appareils loués, déduction faite des sûretés réalisées, de la provision pour désuétude des stocks constituée à l'égard des appareils Dash 8‑300, de la charge au titre de la compression du régime de retraite à prestations déterminées, des coûts d'intégration et des frais de consultation stratégique) et qui, de par leur nature, sont des éléments hors trésorerie, comme les profits et les pertes de change.

Le BAIIA désigne le bénéfice avant charge d'intérêts nette, impôt, amortissement et dépréciation et il s'agit d'une mesure financière non conforme aux PCGR qui est couramment utilisée par les sociétés du secteur de l'aviation en guise de mesure du rendement. Le BAIIA ajusté (le BAIIA avant les primes de signature, les coûts liés au programme de départ des employés, les frais de consultation stratégique, les provisions pour dépréciation, les coûts de reprise de possession d'appareils loués, déduction faite des sûretés réalisées, de la provision pour désuétude des stocks constituée à l'égard des appareils Dash 8‑300, de la charge au titre de la compression du régime de retraite à prestations déterminées, des coûts d'intégration et d'autres éléments, comme les profits ou les pertes de change) est une mesure financière non conforme aux PCGR qui est utilisée par Chorus en guise de mesure financière supplémentaire du rendement de ses activités d'exploitation. La direction est d'avis que le BAIIA ajusté aide les investisseurs à comparer les résultats de Chorus, car il exclut des éléments qui, selon la direction, ne sont pas récurrents à long terme (comme les primes de signature, les coûts liés au programme de départ des employés, les provisions pour dépréciation, les coûts de reprise de possession des appareils loués, déduction faite des sûretés réalisées, de la provision pour désuétude des stocks constituée à l'égard des appareils Dash 8‑300, de la charge au titre de la compression du régime de retraite à prestations déterminées, des coûts d'intégration et des frais de consultation stratégique) et qui, de par leur nature, sont des éléments hors trésorerie, comme les profits et les pertes de change. Le BAIIA ajusté ne devrait pas être utilisé comme mesure exclusive des flux de trésorerie, car il ne tient pas compte de l'incidence de la croissance du fonds de roulement, des dépenses en immobilisations, du remboursement de la dette et d'autres entrées et sorties de fonds, qui figurent dans les états des flux de trésorerie faisant partie des états financiers de Chorus.

Informations prospectives

Le présent communiqué renferme des « informations prospectives ». Ces informations prospectives se reconnaissent à l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « s'attendre », « avoir l'intention de », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « supposer » et autres termes semblables, éventuellement employés au futur ou au conditionnel, qui font référence à des hypothèses. Elles peuvent concerner les stratégies, les attentes, les activités prévues ou les mesures futures, sans toutefois se limiter à ces sujets. Les informations prospectives portent sur des analyses et d'autres renseignements fondés sur des prévisions quant aux résultats futurs, à des montants ne pouvant encore être déterminés et à d'autres événements incertains. De par leur nature même, les informations prospectives reposent sur des hypothèses, y compris celles mentionnées ci‑après, et sont soumises à d'importants risques et incertitudes. Les prévisions, projections ou informations prospectives ne sont donc pas fiables parce qu'elles sont tributaires, notamment, des circonstances externes, de l'évolution des conditions du marché et des incertitudes générales inhérentes au secteur. Ces informations portent sur des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont indiqués dans les informations prospectives.

Vous trouverez des exemples d'information prospective dans le présent communiqué à la rubrique « Perspectives », ainsi que dans les énoncés au sujet des attentes concernant les liquidités et la santé financière ainsi que les produits de location prévus par contrat futurs de Chorus; la reprise du trafic aérien au Canada et ailleurs dans le monde; la croissance future de Chorus ainsi que la réalisation d'opérations prévues ou en cours. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats évoqués par l'information prospective en raison de divers facteurs, notamment la capacité de Chorus d'intégrer les activités et les employés de Falko et de tirer les avantages prévus de l'opération d'acquisition; les répercussions éventuelles de la réalisation de l'opération d'acquisition sur les relations avec différentes parties prenantes, y compris les employés, les fournisseurs, les clients, les investisseurs et d'autres fournisseurs de capitaux; la capacité de Falko de lancer avec succès un nouveau fonds au cours du deuxième trimestre de 2022 ou de le faire selon les modalités actuellement envisagées; les écarts par rapport aux principales hypothèses économiques décrites à la rubrique « Perspectives »; une durée prolongée de la pandémie de COVID‑19 (y compris par suite de l'émergence de nouveaux variants) et/ou des mesures restrictives supplémentaires pour réduire le plus possible ses conséquences sur la santé publique, l'incidence changeante de la COVID‑19 sur les cocontractants de Chorus; les fluctuations dans l'industrie de l'aviation et l'économie en général; le versement continu (en totalité ou en partie) des montants dus aux termes du CAC et/ou de contrats de location d'appareils conclus avec des clients de Chorus Aviation Capital; le risque de litiges Iiés au CAC et/ou aux contrats de location d'appareils conclus avec des clients de Chorus Aviation Capital; la capacité de Chorus de rembourser ses dettes et de continuer par ailleurs de respecter ses engagements d'emprunt; le risque de défauts croisés aux termes de conventions de prêt et d'autres contrats importants; le risque de dépréciation d'actifs et les provisions pour pertes de crédit prévues; l'incapacité de conclure des opérations (y compris des financements potentiels) dont il est fait mention dans le présent communiqué ainsi que dans le dossier d'information de Chorus disponible à www.sedar.com. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué représentent les attentes de Chorus à la date du présent communiqué (ou à la date à laquelle ils ont été faits) et pourraient changer après cette date. Chorus décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de modifier ces énoncés pour tenir compte de nouveaux éléments d'information, d'événements subséquents ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Les lecteurs doivent savoir que la liste de facteurs et de risques qui précède n'est pas exhaustive.

À propos de Chorus Aviation Inc.

Chorus est la plus importante société mondiale de location d'appareils destinés exclusivement au secteur de l'aviation régionale et un fournisseur mondial de solutions d'aviation régionale intégrées, y compris la gestion d'actifs. La vision de Chorus est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Ayant son siège social à Halifax, en Nouvelle‑Écosse, elle est formée de Falko Regional Aircraft Limited, une société de gestion d'actifs (avions) de premier ordre, de Chorus Aviation Capital, une entreprise de location d'appareils régionaux de premier plan d'envergure internationale, ainsi que de Jazz Aviation et de Voyageur Aviation, deux entreprises qui exercent leurs activités de manière sûre depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle. Chorus offre une gamme complète de services de soutien liés à l'aviation régionale englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion, notamment l'acquisition et la location; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la préparation; les vols à contrat; et la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures de premier rang à 6,00 %, les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % et les débentures de premier rang non garanties convertibles à 6,00 % de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous les symboles « CHR.DB », « CHR.DB.A », « CHR.DB.B » et « CHR.DB.C », respectivement. www.chorusaviation.com

