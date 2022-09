HALIFAX, NS, le 14 sept. 2022 /CNW/ - Le conseil d'administration de Chorus Aviation Inc. (« Chorus » ou la « Société ») (TSX : CHR) a annoncé aujourd'hui que Joseph (Joe) Randell prévoit de prendre sa retraite en tant que président et chef de la direction au cours du premier trimestre de 2023, après la publication par la Société de ses résultats de fin d'exercice pour 2022. Sa retraite fait suite à une carrière de 37 ans de direction dans le secteur de l'aviation régionale. Au moment du départ à la retraite de M. Randell, Colin Copp, actuellement chef de l'exploitation, Chorus et président, Chorus Aviation Services, sera nommé président et chef de la direction de Chorus.

« Je suis ravi d'annoncer la nomination de Colin Copp à titre de nouveau chef de la direction », a déclaré Paul Rivett, président du conseil d'administration de Chorus. M. Rivett a ajouté : « Chorus a la chance d'avoir un successeur au chef de la direction en la personne de Colin Copp, qui a une telle connaissance approfondie de l'entreprise et de sa culture. Colin a joué un rôle déterminant dans l'évolution de Chorus, faisant preuve d'une capacité avérée à penser de façon stratégique, à communiquer sa vision et à exécuter avec succès les plans prévus. Le conseil se réjouit de travailler avec Colin et est convaincu que Colin a la capacité de mener Chorus dans un nouveau chapitre passionnant de croissance et de diversification. »

M. Copp est chef de l'exploitation de Chorus et président de Chorus Aviation Services, dont Jazz Aviation et Voyageur Aviation, depuis mars 2019. Auparavant, il a été président de Jazz Aviation. Il travaille pour la Société et les entités qu'elle a remplacées depuis plus de 30 ans et possède une expérience de direction dans des rôles clés dans les domaines de l'exploitation, de l'administration et des relations de travail. Colin est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires, est un négociateur et médiateur certifié et est titulaire d'un titre de l'Institut des administrateurs de sociétés (IAS.A.). Il siège actuellement au conseil de l'Association du transport aérien du Canada et de l'Association des industries aérospatiales du Canada.

« Colin fait partie intégrante de mon équipe de direction depuis près de deux décennies et a prouvé qu'il était un leader exemplaire dans le cadre de la résolution de problèmes complexes liés à la gestion des changements et de négociations avec plusieurs parties prenantes », a déclaré Joe Randell. « Il a tissé des liens solides dans l'ensemble du secteur de l'aviation et a élevé Jazz et Voyageur à de nouveaux niveaux de rendement. Je suis persuadé que Colin dirigera habilement et avec succès Chorus au cours de la prochaine phase de transformation, et je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec Colin, et le reste de l'équipe de direction, dans le cadre de sa transition au poste de chef de la direction. »

La carrière de M. Randell dans le secteur de l'aviation régionale s'étend sur quatre décennies. Il a été le président fondateur d'Air Nova, ayant lancé la compagnie aérienne située au Canada atlantique en 1986 avec deux avions desservant cinq destinations. Il prendra sa retraite après avoir bâti une entreprise mondiale comptant environ 5 000 employés, qui comprend la plus grande compagnie aérienne régionale du Canada, une société de gestion d'actifs d'appareils de premier plan sur le marché et le plus grand bailleur d'appareils au monde qui se concentre uniquement sur le segment régional. M. Randell a assuré un leadership stable et mis en œuvre avec succès une vision à long terme pour Chorus au cours des périodes les plus difficiles pour le secteur de l'aviation. En 2020, il a été intronisé au Temple de la renommée de l'aviation du Canada en reconnaissance de son importante contribution à l'avancement du secteur de l'aviation au Canada.

« Joe est largement reconnu comme le fondateur et le bâtisseur du secteur de l'aviation régionale au Canada. » a déclaré M. Rivett. « Il a été un véritable visionnaire, continuant à réinventer l'entreprise selon les différents cycles et les différentes tendances du secteur. Joe est également respecté pour son éthique et son intégrité, ce qui lui a permis de tisser de nombreux liens et partenariats solides avec le secteur et la collectivité. Ses valeurs personnelles ont façonné une culture d'entreprise primée. Au nom du conseil et des employés des sociétés Chorus, je remercie Joe pour son dévouement et son engagement de longue date, notamment son soutien lors de la prochaine transition. »

À propos de Chorus Aviation Inc.

La vision de Chorus est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Ayant son siège social à Halifax, en Nouvelle-Écosse, Chorus est un fournisseur intégré de solutions d'aviation régionale, notamment de services de gestion d'actifs. Ses principales filiales sont: Falko Regional Aircraft, la plus importante société mondiale de gestion d'actifs et de location d'appareils destinés exclusivement au secteur de l'aviation régionale; Jazz Aviation, le fournisseur exclusif de services de vols nolisés régionaux à Air Canada; et Voyageur Aviation, un fournisseur de services de vols nolisés spécialisés, de services de modification d'appareils et d'approvisionnement en pièces à des clients du secteur de l'aviation régionale du monde entier. Ensemble, les filiales de Chorus fournissent des services de soutien qui englobent chaque étape du cycle de vie d'un appareil régional, dont l'acquisition et la location, le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la transition, les vols à forfait, la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures de premier rang à 6,00% échéant le 31 décembre 2024, les débentures de premier rang non garanties à 5,75% échéant le 31 décembre 2024, les débentures de premier rang non garanties convertibles à 6,00% échéant le 30 juin 2026 et les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous les symboles « CHR.DB », « CHR.DB.A », « CHR.DB.B » et « CHR.DB.C », respectivement. www.chorusaviation.com.

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l'« information prospective ». On repérera l'information prospective à l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoit », « croit », « pourrait », « estime », « s'attend à », « a l'intention de », « peut », « planifie », « prédit », « éventuel » et « projette » ou des termes ou expressions similaires, y compris des hypothèses, ainsi que par l'utilisation du conditionnel et du futur. Cette information comporte des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés dans l'information prospective. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont indiqués dans l'information prospective pour un certain nombre de raisons, notamment les facteurs de risques présentés dans le dossier d'information de Chorus, qui est disponible au www.sedar.com, et les facteurs de risque présentés dans la notice annuelle de Chorus datée du 16 février 2022 (mis à jour par les facteurs de risque présentés dans le rapport de gestion de Chorus daté du 5 mai 2022). Plus particulièrement, il est possible que les changements à la direction dont il est question dans le présent communiqué ne se matérialisent pas, ou qu'ils ne se matérialisent pas selon les modalités actuellement prévues. Les énoncés qui figurent dans l'information prospective représentent les attentes de Chorus à la date à laquelle ils sont faits (ou à la date à laquelle on indique qu'ils ont été faits) et pourraient changer après cette date. Chorus rejette toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés pour tenir compte notamment de nouveaux renseignements ou d'événements subséquents, sauf si les lois en valeurs mobilières applicables l'y obligent.

SOURCE Chorus Aviation Inc.

Renseignements: Relations avec les médias pour Chorus : [email protected] ; Relations avec les analystes pour Chorus : [email protected]