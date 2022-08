HALIFAX, NS, le 29 août 2022 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. ('Chorus') (TSX: CHR) a annoncé aujourd'hui que sa filiale, Falko Regional Aircraft Limited (« Falko ») a conclu des accords liés à la vente de huit avions en propriété exclusive qui étaient auparavant en location, pour des produits nets d'environ 45 M$ US après le remboursement de la dette connexe et la charge fiscale estimée. L'équipe de Falko possède une vaste expérience pour la vente opportuniste d'avions, forte de plus de 160 ventes à ce jour.

« Je suis heureux d'annoncer que la première transaction de vente de l'ère de Chorus/Falko a lieu. Cette transaction se fait à une fois la valeur comptable et produira des flux de trésorerie nets d'environ 45 M$ US », a déclaré Joe Randell, président et chef de la direction de Chorus.

M. Randell a poursuivi : « La récente acquisition de Falko a fait de Chorus un chef de file de la gestion d'actifs sous forme d'avions régionaux et la plus grande société de location d'avions du monde qui se concentre uniquement sur le marché des avions régionaux, ce qui marque une étape importante dans notre stratégie de croissance et de diversification. »

« La vente de ces avions appartenant à Chorus permet de diminuer la dette et l'effet de levier financier tout en produisant des flux de trésorerie. Nous continuerons de chercher des occasions de vente opportuniste d'actifs pour accroître la valeur pour les actionnaires », a ajouté M. Randell.

Cette transaction devrait se conclure d'ici la fin du troisième trimestre de 2022.

Cette transaction ne devrait pas changer sensiblement les prévisions financières présentées dans le communiqué de Chorus du 4 août 2022.

À propos de Chorus Aviation Inc.

Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Ayant son siège social à Halifax, en Nouvelle-Écosse, Chorus est un fournisseur intégré de solutions d'aviation régionale, y compris de services de gestion d'actifs. Ses principales filiales sont : Falko Regional Aircraft, la plus importante société mondiale de location d'appareils et de gestion d'actifs se concentrant uniquement sur le secteur de l'aviation régionale; Jazz Aviation, l'unique fournisseur des services aériens régionaux d'Air Canada; et Voyageur Aviation, un fournisseur de services de vols nolisés spécialisés, de modification d'avions et d'approvisionnement en pièces à des clients du secteur de l'aviation régionale partout dans le monde. Ensemble, les filiales de Chorus offrent des services de soutien englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion régional, notamment : l'acquisition et la location; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la transition; les vols à contrats; la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». www.chorusaviation.com. Les débentures de premier rang à 6,00 % échéant le 31 décembre 2024, les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 31 décembre 2024, les débentures de premier rang non garanties convertibles à 6,00 % échéant le 30 juin 2026 et les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous les symboles « CHR.DB », « CHR.DB.A », « CHR.DB.B » et « CHR.DB.C », respectivement. www.chorusaviation.com

Information prospective

Le présent communiqué peut renfermer de l'« information prospective ». L'information prospective se reconnaît à l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « s'attendre », « avoir l'intention de », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « supposer » et autres termes semblables, ainsi qu'à des renvois à des hypothèses. Cette information met en jeu des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont indiqués dans l'information prospective. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats évoqués par l'information prospective en raison de divers facteurs, notamment les facteurs présentés dans le dossier d'information public de Chorus disponible à www.sedar.com et les facteurs de risque décrits dans la notice annuelle de gestion de Chorus, publiée le 16 février 2022 (mise à jour selon les facteurs de risque identifiés dans le rapport de gestion de Chorus publié le 5 mai 2022). Il est notamment possible que les transactions prévues dans le présent communiqué ne se matérialisent pas selon les conditions prévues actuellement ou ne se concrétisent pas. Les énoncés prospectifs représentent les attentes de Chorus à la date du présent communiqué (ou à la date à laquelle ils ont été faits) et pourraient changer après cette date. Chorus décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de modifier ces énoncés pour tenir compte de nouveaux éléments d'information, d'événements subséquents ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

