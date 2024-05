Lancement de la première bouteille d'huile de tournesol biologique à haute teneur en oléique et saine pour le cœur pouvant être pressée au Canada

MONTRÉAL, 15 mai 2024 /CNW/ - À l'avant-garde de l'innovation culinaire, CHO America est heureuse d'annoncer les débuts de Bella Del Sol au SIAL Canada. Cette marque pionnière d'huiles de tournesol hautement oléiques est sur le point de transformer le paysage d'une cuisine saine avec son profil exceptionnel d'acides gras et ses applications multifonctionnelles. Bella Del Sol est la première bouteille compressible au Canada, spécialement conçue pour améliorer l'expérience utilisateur dans les cuisines à domicile et professionnelles.

Pour en savoir plus, visitez le site https://belladelsol.com/

Bella Del Sol Organic Expeller Press High Oleic Sunflower Oil dans une bouteille sous pression inspirée du chef.

Bella Del Sol offre un avantage inégalé avec son point de fumée élevé de 455 °F (235 °C) et son profil de saveur neutre, ce qui en fait le choix idéal pour diverses techniques de cuisson sans donner d'odeurs résiduelles. La gamme de produits comprend non seulement de l'huile de tournesol pure à haute teneur en oléique, mais aussi des variantes délicieuses infusées d'extraits naturels d'ail, de citron, de piment chili et de romarin, répondant aux besoins culinaires de ceux qui accordent la priorité à la santé sans compromettre le goût.

"Notre huile de tournesol à haute teneur en oléique biologique se distingue non seulement par ses bienfaits pour la santé, en raison de son profil d'acide gras à teneur élevée en gras monoinsaturés (oméga-9) et à faible teneur en gras saturés, mais aussi par sa pureté sans produits chimiques qui rivalise et dépasse ses homologues comme l'huile d'avocat," a déclaré Wajih Rekik, chef de la direction de CHO America. « Avec Bella Del Sol, nous lançons la première huile de cuisson biologique à chaleur élevée compressible au Canada, établissant une nouvelle norme en matière de commodité et de santé."

La gamme Bella Del Sol comprend également une première huile d'olive extra-vierge extracompressée à froid de première qualité provenant des vergers tunisiens et un mélange inspiré du chef qui combine les saveurs douces et douces de l'huile d'olive avec le point de grande fumée de l'huile de tournesol oléique. Toute la gamme de ces huiles de cuisson haut de gamme est disponible dans une variété de tailles, des bouteilles de 500 L à un sac de service alimentaire de 20 L dans une boîte avec deux becs, Bella Del Sol s'adresse à un large éventail de professionnels de la cuisine et de chefs domestiques.

Visitez notre boutique en ligne pour acheter.

À propos de CHO America

CHO America est un leader dans la production d'huiles d'olive biologiques et naturelles, y compris l'huile d'olive primée et largement reconnue Terra Delyssa. Notre vaste portefeuille comprend également Moresh, BULK by CHO, Origin 846 et la nouvelle Bella Del Sol. Spécialisée dans les huiles d'olive et de tournesol oléiques de haute qualité, CHO America sert un mélange éclectique de clients de détail et de vrac dans les industries alimentaire, cosmétique et pharmaceutique, en mettant l'accent sur la qualité, la durabilité et l'innovation.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2408560/Bella_del_sol_logo_04_Logo_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2408561/Bella_Del_Sol_Chef_Squeeze_Organic_Cooking_Oil.jpg

SOURCE CHO America

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Nada Resheidat, +12817121549, [email protected];