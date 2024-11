SHANGHAI, 26 novembre 2024 /CNW/ - La 32e Foire internationale du vélo de Chine, également connue sous le nom de China Cycle, s'est terminée avec succès en mai à Shanghai. L'événement, d'une superficie de plus de 150 000 mètres carrés, a attiré plus de 140 000 participants de 137 pays et régions, dont 1 460 exposants. S'appuyant sur ce succès, China Cycle devrait revenir du 5 au 8 mai 2025 au Shanghai New International Expo Center (« SNIEC ») sous le thème « New Quality Productivity, For the Shared Future » (Une nouvelle productivité de qualité pour un avenir commun), afin d'élargir son envergure et d'enrichir son contenu.

CHINACYCLE 2025

Fondée en 1990, China Cycle est devenue la plus importante exposition de vélos en Chine, englobant l'ensemble de la chaîne industrielle et facilitant les échanges commerciaux essentiels. Selon le rapport de recherche 2023 de la China Bicycle Association sur l'indice de déplacement vert des vélos et des vélos électriques, les vélos couvrent plus de 110 milliards de kilomètres par année, remplaçant ainsi environ 6,4 milliards de déplacements en voiture.

Dans le delta du fleuve Yangtze, plus de 60 % des jeunes possèdent des vélos, principalement des vélos de route et des vélos de montagne, ce qui représente 65 % du marché. En particulier, plus de 60 % de ces vélos sont vendus à un prix supérieur à 1 000 yuans, ce qui indique un virage vers des produits haut de gamme.

Retour en arrière à 2024

L'an dernier, l'événement a accueilli plus de 15 000 visiteurs internationaux, principalement d'Asie, d'Europe et d'Amérique. En plus des marques de premier plan qui présentent leurs produits, les expériences interactives comme les tournois de sports électroniques, les essais de vélos électriques et les essais de vélos pour enfants.

Pour faciliter les relations commerciales transfrontalières, les trois dernières éditions du salon comprenaient des réunions d'acheteurs internationaux soutenues par des interactions en ligne et hors ligne pour répondre à divers besoins d'achat, attirant près d'une centaine d'acheteurs étrangers.

Faits saillants de 2025 :

Un paysage industriel plus clair : la chaîne d'approvisionnement à deux roues en Chine est de plus en plus robuste. Ces progrès alimentent la croissance rapide des fabricants nationaux de vélos et attirent un plus grand nombre de marques internationales à la recherche de partenariats avec des entreprises chinoises.

la chaîne d'approvisionnement à deux roues en Chine est de plus en plus robuste. Ces progrès alimentent la croissance rapide des fabricants nationaux de vélos et attirent un plus grand nombre de marques internationales à la recherche de partenariats avec des entreprises chinoises. Amélioration de la performance des produits : L'évolution du secteur manufacturier chinois fait en sorte que les entreprises chinoises occupent une place de premier plan à l'échelle mondiale grâce à des chaînes industrielles complètes et à des produits de haute performance qui répondent aux besoins de l'industrie du vélo.

: L'évolution du secteur manufacturier chinois fait en sorte que les entreprises chinoises occupent une place de premier plan à l'échelle mondiale grâce à des chaînes industrielles complètes et à des produits de haute performance qui répondent aux besoins de l'industrie du vélo. Tendances croissantes du cyclisme : La croissance des amateurs de cyclisme stimule une tendance à la hausse des ventes nationales et du développement du marché.

Alors que la Chine se fixe des objectifs de carboneutralité d'ici 2060, les discussions sur le transport à faibles émissions de carbone se sont intensifiées. En réponse, de nombreuses villes améliorent les infrastructures, comme les voies cyclables, afin de promouvoir les déplacements écologiques. China Cycle est un phare mondial pour l'industrie du vélo, ouvrant la voie à la mobilité durable et à un mode de vie sain. Pour vous inscrire à l'avance, veuillez consulter le site : http://cep.e-chinacycle.com/NetExhibit/en.

