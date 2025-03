SHANGHAI, le 26 mars 2025 /CNW/ - La 33e Foire internationale du vélo de Chine (CHINA CYCLE 2025) aura lieu du 5 au 8 mai au Shanghai New International Expo Center. Sous le thème de la nouvelle productivité de qualité pour un avenir commun, l'événement rassemblera des exposants, des acheteurs et des médias du monde entier pour explorer les dernières tendances et innovations dans l'industrie du vélo et du vélo électrique.

CHINA CYCLE 2025 : Connecter le monde grâce à l’innovation cycliste

En tant que principal fabricant et marché mondial de vélos et de vélos électriques, la Chine représente plus de 60 % du volume des échanges mondiaux. En 2024, la production de vélos en Chine a atteint un niveau record, les exportations de vélos électriques affichant un rendement exceptionnel sur les marchés de l'Europe, des Amériques et du Japon. Avec plus de 30 ans de développement, CHINA CYCLE est devenu l'une des expositions de vélos les plus importantes et les plus influentes au monde.

L'édition de cette année présente quatre améliorations majeures : un espace d'exposition agrandi avec des aménagements optimisés, une collaboration améliorée avec les médias internationaux, des pavillons thématiques raffinés pour une navigation plus fluide et des expériences de produits immersives avec des caractéristiques interactives.

Faits saillants du CYCLE 2025 en Chine :

À une échelle sans précédent : près de 1 600 exposants présenteront leurs derniers produits dans 13 salles professionnelles, couvrant les vélos, les vélos électriques, les composants, l'équipement d'extérieur et les motocyclettes électriques. Le nouveau N1 Hall mettra l'accent sur l'innovation et servira de plaque tournante pour les technologies et les conceptions de pointe.

: près de 1 600 exposants présenteront leurs derniers produits dans 13 salles professionnelles, couvrant les vélos, les vélos électriques, les composants, l'équipement d'extérieur et les motocyclettes électriques. Le nouveau N1 Hall mettra l'accent sur l'innovation et servira de plaque tournante pour les technologies et les conceptions de pointe. L'exposition sur l'innovation à l'avant-garde présentera 70 produits novateurs, dont des vélos électriques en fibre de carbone et des systèmes de déplacement électronique. L'exposition de démonstration de la transformation et de la modernisation de l'industrie mettra en valeur les entreprises qui stimulent l'innovation verte.

présentera 70 produits novateurs, dont des vélos électriques en fibre de carbone et des systèmes de déplacement électronique. L'exposition de démonstration de la transformation et de la modernisation de l'industrie mettra en valeur les entreprises qui stimulent l'innovation verte. Activités engageantes : les participants peuvent assister à des spectacles en direct, à des essais et à une zone technologique mettant en vedette des systèmes de navigation intelligents et d'assistance électronique. Une compétition de sports électroniques unique combinera le cyclisme et les jeux pour offrir une nouvelle expérience aux spectateurs.

: les participants peuvent assister à des spectacles en direct, à des essais et à une zone technologique mettant en vedette des systèmes de navigation intelligents et d'assistance électronique. Une compétition de sports électroniques unique combinera le cyclisme et les jeux pour offrir une nouvelle expérience aux spectateurs. Opportunités commerciales mondiales : en s'appuyant sur le taux de réussite de 95 % de l'an dernier, l'International Sourcing Meeting mettra en relation les acheteurs internationaux avec les fournisseurs chinois, favorisant les partenariats entre les vélos, les vélos électriques, les vélos pour enfants et les produits de plein air. Des exposants d' Europe , d'Asie du Sud-Est, du Moyen-Orient et d'Amérique latine y participeront.

: en s'appuyant sur le taux de réussite de 95 % de l'an dernier, l'International Sourcing Meeting mettra en relation les acheteurs internationaux avec les fournisseurs chinois, favorisant les partenariats entre les vélos, les vélos électriques, les vélos pour enfants et les produits de plein air. Des exposants d' , d'Asie du Sud-Est, du Moyen-Orient et d'Amérique latine y participeront. A Festival of Fun : L'événement comprendra un marché de vélos, un défilé de vélos de marque, des expériences de style de vie et des activités culturelles célébrant la culture du cyclisme.

Incidence et perspective :

CHINA CYCLE 2025 servira de plateforme dynamique pour les échanges industriels mondiaux, favorisant la transformation verte et le commerce international.

Joignez-vous à nous :

Nous invitons chaleureusement les exposants, les acheteurs et les médias internationaux à se joindre à nous dans le cadre de cet événement inégalé de l'industrie.

Pour vous inscrire à l'avance et obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site https://wx-chinacycle.tonggao.info/EN/Customer/Index?source=.

