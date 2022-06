SCHOMBERG, Ontario, 20 juin 2022 /CNW/ - Chilly Moose est heureuse d'annoncer la poursuite de son partenariat avec Parcs Ontario pour soutenir son projet de protection des tortues. « Nous sommes très heureux d'appuyer Parcs Ontario dans sa mission d'aider les tortues », a déclaré Kristi Greco, fondatrice et présidente de Chilly Moose.

Il existe huit espèces de tortues en Ontario, et elles sont toutes en danger. Les principaux risques pour leur survie comprennent la perte d'habitat, les prédateurs et les collisions avec les véhicules. Le projet de protection des tortues a été créé pour aider les espèces de tortues vulnérables dans les parcs provinciaux de l'Ontario, ainsi que pour financer des programmes de recherche et d'éducation sur les tortues.

Chilly Moose, une entreprise qui se consacre à la fabrication d'équipements de haute qualité, comme des refroidisseurs et des récipients à boire, destinés aux Canadiens qui aiment le plein air, a créé trois produits en édition limitée, y compris la bouteille Jasper de 14 oz des Parcs Ontario, le contenant isolant Tamarack de 16 oz de Parcs Ontario, et la bouteille Tortue de 25 oz de Parcs Ontario pour aider les tortues. Pour chaque bouteille Tortue de Parcs Ontario vendue, dix dollars seront versés directement au projet de protection des tortues, qui aide à fournir des protections de nids et à installer des passages pour les tortues.

Il n'y a rien de mieux que de s'aventurer dans la nature sauvage des parcs provinciaux de l'Ontario et d'observer la faune, comme les tortues, dans son habitat naturel. C'est un fortifiant pour l'âme. Chaque dollar compte dans les efforts visant à assurer la survie et la protection des tortues en péril. Ceux qui souhaitent appuyer le projet de protection des tortues de Parcs Ontario peuvent le faire à travers des dons directs ou en achetant différents produits, comme les articles de la collection spéciale de Chilly Moose sur les tortues de Parcs Ontario.

Si vous souhaitez faire une différence dans la vie des tortues et préserver ces créatures fascinantes pour les générations futures, composez le 705 313-2462 ou envoyez-nous un courriel à [email protected] . Vous pouvez également visiter le site Web de Chilly Moose et vous procurer un récipient à boire avec le motif de tortue de Parcs Ontario, en cliquant sur le lien suivant : https://www.chillymoose.ca/collections/drinkware

À propos de Chilly Moose Ltd.

La mission de Chilly Moose est d'aider les Canadiens à profiter d'aventures en plein air en leur offrant des articles de plein air de grande qualité, y compris des récipients à boire, des refroidisseurs et des réfrigérateurs-congélateurs qui dureront toute une vie. Tous ces articles sont réutilisables, ce qui permet de conserver les matériaux sources et de réduire l'impact sur l'environnement. L'entreprise s'associe à des organisations qui font des choses merveilleuses pour aider à protéger l'environnement au Canada. Le projet de protection des tortues de Parcs Ontario est l'un des nombreux projets auxquels Chilly Moose s'associe pour avoir un impact réel sur l'avenir des ressources naturelles et des aires de nature sauvage du Canada. Pour en savoir plus, visitez le site Web : https://www.chillymoose.ca/

