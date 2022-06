Plus de 15 millions de dollars récoltés pour les femmes en situation de vulnérabilité à Montréal

MONTRÉAL, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - Chez Doris, un organisme montréalais qui vient en aide aux femmes vulnérables et en situation d'itinérance, souligne cette semaine la clôture de la plus grande campagne de financement de son histoire. La campagne Chez Doris, jour et nuit, lancée en septembre 2021, a récolté plus de 15 millions de dollars, montant qui permettra de financer l'ouverture de nouveaux points de service à Montréal.

Les donateurs - entreprises, organisations et gouvernements - ont été nombreux à répondre à l'appel pour faire une différence dans la vie des femmes les plus vulnérables. Coprésidée par Elizabeth Wirth et François Carrier, cette campagne majeure témoigne de l'importance de soutenir cette cause et permettra à l'organisme de bonifier son offre de services.

Après la pandémie, le coût de la vie

Le visage de la précarité change au Québec. Au lendemain d'une crise sanitaire sans précédent ayant affecté particulièrement les femmes, c'est maintenant le taux d'inflation qui met les bâtons dans les roues des ménages les plus démunis. Le coût de la vie connaît une hausse majeure ayant un impact sur le prix des loyers et du panier d'épicerie, poussant de plus en plus de personnes vers la précarité. Au Québec, en 2021, on note une hausse de 40 % des personnes en emploi qui ont eu recours aux banques alimentaires. La clientèle itinérante de Chez Doris a également bondi de 50 %, témoignant d'un accroissement du nombre de personnes en situation de vulnérabilité.

« Notre clientèle a évolué rapidement dans les dernières années. Que ce soit pour faire face aux défis causés par la pandémie ou à l'augmentation du coût de la vie, les besoins des populations vulnérables sont grandissants. C'est pour faire face à cette demande croissante et évolutive que Chez Doris souhaite développer davantage de programmes et améliorer l'accessibilité de ses services, pour multiplier les points de contact avec la clientèle », indique Marina Boulos-Winton, directrice générale de Chez Doris.

Un organisme en forte croissance

Fondé en 1977, Chez Doris célèbre également cette année son 45e anniversaire sous le signe de la croissance. Le déploiement de nouveaux services de soutien, mais également l'augmentation de son budget d'exploitation, qui a plus que doublé dans les dernières années, et l'expansion de son équipe permanente, passée de 23 à 65 employés, témoignent de l'essor de l'organisme. Pendant l'exercice 2021-2022, Chez Doris a accueilli 1500 femmes et a servi plus de 41 000 repas.

Si la campagne Chez Doris, Jour et nuit, est la plus importante campagne de dons de l'organisme à ce jour, les initiatives de financement demeurent toujours une priorité. Marina Boulos-Winton rappelle également que les besoins sont grandissants et que plus que jamais, le financement est essentiel pour l'organisme.

« C'est grâce aux dons privés et au financement public que Chez Doris peut multiplier les points de service et développer de nouveaux programmes. Je salue d'ailleurs la générosité de tous les donateurs de la campagne Chez Doris, Jour et nuit, qui permettent à l'organisme de diversifier son offre de services et d'améliorer l'accessibilité pour mieux répondre aux besoins de la clientèle. Un merci tout particulier à Elizabeth Wirth et François Carrier, les deux coprésidents de cette campagne qui ont su mobiliser la communauté d'affaires pour la cause », indique Marina Boulos-Winton.

« Chez Doris est le plus important organisme dédié aux femmes vulnérables et en situation d'itinérance à Montréal. À titre de coprésidente de la campagne, je suis très fière de m'engager pour cette cause et de redonner à celles qui en ont moins. Je remercie tous les généreux donateurs de cette campagne et j'invite la communauté d'affaires à demeurer à l'affût des prochaines initiatives de l'organisme. Cette campagne de financement donnera des ailes à l'organisme, mais le financement demeurera toujours une priorité pour permettre à Chez Doris de répondre aux besoins grandissants de sa clientèle. »

- Elizabeth Wirth, présidente de Wirth Rail, coprésidente d'honneur de la campagne majeure Chez Doris, Jour et Nuit

À propos de Chez Doris

Chez Doris offre des services et des programmes pour répondre aux besoins les plus élémentaires et immédiats des femmes en matière d'itinérance, de pauvreté, de maladie mentale et/ou de toxicomanie. C'est le seul refuge de jour pour femmes à Montréal ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les services comprennent : déjeuner, dîner et souper; accès aux douches, aux produits hygiéniques et à un vestiaire; sacs de nourriture d'urgence; lits de répit; services d'informations et de références; un programme de gestion financière; un programme d'aide aux Inuits; un service de placement en logement; services de santé et de santé mentale; services juridiques; service de préparation de déclarations de revenus, ainsi que des programmes d'intégration éducative et sociorécréative.

