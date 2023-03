Chez Burger King : Toujours à ton goût. C'est ton choix!

La maison du Whopper adopte un nouveau positionnement de la marque au Canada, en célébrant la royauté que représente sa clientèle au quotidien.

MONTRÉAL, le 13 mars 2023 /CNW/ - Le public canadien a sans doute déjà entendu le refrain publicitaire incroyablement accrocheur « Whopper, Whopper » qui figure au premier plan de la nouvelle campagne de marketing et de positionnement de la marque Burger King. Depuis son lancement aux États-Unis, « C'est ton choix! » s'est déjà avéré être plus qu'une simple campagne de marketing. De même, avec le lancement officiel de « C'est ton choix! » au Canada aujourd'hui, cette campagne aura un impact sur tous les points de contact avec les clients, de la publicité traditionnelle à l'expérience dans les restaurants.

« Dès l'allumage de notre premier gril à flamme, nous avons tenu une promesse singulière : chez Burger King, les sandwichs sont toujours à ton goût. Nous ne cesserons jamais de servir le Whopper que nos clients adorent, exactement comme ils le veulent, et ce nouveau positionnement est plus qu'une simple invitation à personnaliser votre nourriture. C'est un encouragement à vivre sa vie, quelle qu'elle soit, a déclaré Matt Wright, directeur général de Burger King Canada. 'C'est ton choix! ' célèbre les petites choses que nous pouvons contrôler dans la vie et permet à nos clients d'être maîtres de leur journée lorsqu'ils visitent nos restaurants. »

Développée en partenariat avec l'agence de création de Burger King aux États-Unis, OKRP, « C'est ton choix! » est une amplification du slogan de longue date de la marque « Toujours à votre goût » et prend vie grâce à un nouveau refrain publicitaire incontournable qui modernise le refrain classique des années 1970.

La campagne « C'est ton choix! » de Burger King se déploie à l'échelle nationale à partir du 13 mars. En plus de l'affichage dans les restaurants et du contenu social exclusif, la marque présente le message publicitaire viral axé sur le seul, l'unique Whopper, au public canadien dans tout le pays. Le message publicitaire peut être visionné ICI .

