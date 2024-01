TORONTO, 18 janvier 2024 /CNW/ - La Major League Soccer (MLS) et Chevrolet Canada ont annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat exclusif qui désigne Chevrolet comme partenaire officiel de la Major League Soccer au Canada et des trois clubs canadiens, dont le CF Montréal , le Toronto FC et les Whitecaps de Vancouver.

La Major League Soccer (MLS) et Chevrolet Canada ont annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat exclusif qui désigne Chevrolet comme partenaire officiel de la Major League Soccer au Canada et des trois clubs canadiens. (PRNewsfoto/Major League Soccer) Dans le cadre du partenariat, la MLS et Chevrolet travailleront ensemble pour faire progresser le développement du soccer au Canada grâce à des activités communautaires et à son essor à l’échelle nationale. (PRNewsfoto/Major League Soccer)

Dans le cadre de ce partenariat, MLS et Chevrolet travailleront ensemble pour faire progresser le développement du soccer au Canada grâce à des activités communautaires et à son essor à l'échelle nationale. Chevrolet aidera à organiser des événements communautaires spécialisés dans les installations de formation universitaire MLS au Canada, qui donneront aux jeunes joueurs l'occasion de rencontrer des entraîneurs et des joueurs canadiens de la MLS en plus de créer une série de contenu qui fait la chronique des histoires de joueurs canadiens individuels et de leurs parcours personnels pour faire partie de la MLS.

« Nous sommes fiers d'annoncer ce nouveau partenariat et d'accueillir Chevrolet au sein de la Major League Soccer au Canada, a déclaré Diego Moratorio, directeur général, MLS Canada. Chevrolet partage notre engagement à créer plus de possibilités pour les jeunes Canadiens qui aspirent à réaliser leurs rêves, ici même au pays. Nous sommes ravis de commencer à collaborer avec l'équipe passionnée de Chevrolet pour établir des liens avec la communauté de soccer en pleine croissance du Canada. »

Ce partenariat offre à Chevrolet toute une gamme d'occasions de s'engager auprès de la clientèle canadienne passionnée et diversifiée de la ligue, tout en rehaussant le profil du soccer pendant une période sans précédent pour le sport en Amérique du Nord. Ensemble, MLS et Chevrolet créeront des expériences uniques pour les partisans et les clients dans les sites de MLS partout au Canada.

« Chevrolet Canada est heureuse de s'associer à la MLS, aux Whitecaps de Vancouver, au Toronto FC et au CF Montréal pour appuyer le niveau le plus élevé de soccer au Canada, a déclaré James Hodge, directeur de la marque de Chevrolet Canada. Ce partenariat appuie le soccer communautaire tout en favorisant le développement des jeunes sur le terrain et à l'extérieur. Cette collaboration revêt une importance encore plus grande en tirant parti du pouvoir de notre communauté de concessionnaires de Chevrolet, et nous avons hâte de stimuler un enthousiasme et une passion croissants pour le soccer parmi les Canadiens. »

Grâce à ce partenariat, Chevrolet sera présente aux matchs de la MLS au Canada grâce à des publicités et à des présentoirs numériques novateurs sur place et dans les magasins de détail. Chevrolet participera également à des événements de la MLS qui offriront des expériences inoubliables aux amateurs de partout au Canada.

À PROPOS DE LA MAJOR LEAGUE SOCCER

La Major League Soccer, dont le siège social est situé à New York, célèbre sa 29e saison en 2024. Elle compte 30 clubs aux États-Unis et au Canada, dont une nouvelle équipe d'expansion à San Diego qui fera ses débuts en 2025. Tous les matchs de la MLS, de Leagues Cup et certains matchs de MLS NEXT Pro et de MLS NEXT peuvent être visionnés au moyen de la MLS Season Pass, disponible sur l'application Apple TV sur les appareils Apple, les téléviseurs intelligents, les appareils de diffusion en continu, les décodeurs et les consoles de jeu, et sur le Web à tv.apple.com. La MLS Season Pass présentera la programmation la plus vaste et la plus accessible jamais offerte aux amateurs de la MLS. Pour en savoir plus sur la MLS, visitez mlssoccer.com. Pour en savoir plus sur l'application Apple TV, visitez apple.com/apple-tv-app.

À PROPOS DE CHEVROLET

Fondée en 1911 à Detroit, Chevrolet est maintenant l'une des plus grandes marques automobiles au monde. Chevrolet propose à ses clients des véhicules électriques et écoénergétiques qui offrent une performance attrayante, une conception électrisante, des caractéristiques de sécurité passive et active et une technologie facile à utiliser, pour un excellent rapport qualité-prix. De plus amples renseignements sur les modèles de Chevrolet se trouvent à www.chevrolet.ca.

Personnes-ressources pour les médias :

Major League Soccer

Peter O'Brien

[email protected]

Chevrolet Canada

Michelle Burnham

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2320802/MLS_Chevy_Launch_Hero_Image.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2320803/MLS_Chevy.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/648752/Major_League_Soccer_Logo.jpg

SOURCE Major League Soccer