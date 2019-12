Chengdu, dans le sud-ouest de la Chine, s'attend à lever 1 milliard de dollars des 11 compartiments industriels à mettre en place

Une filiale de Chengdu Jiaozi Financial Holding Group Co Ltd, spécialisée dans la gestion de fonds industriels, a conclu des accords, respectivement, avec 11 établissements de gestion de fonds, dont Shanghai SIIC Fund Management Co Ltd, Shanghai Stone Capital Co Ltd, une filiale de Shenzhen HTI Group Co Ltd tournée vers la gestion experte de fonds d'investissement, Shenzhen GTJA Investment Group Co Ltd, Founder H Fund Co Ltd, ainsi que Chengdu Innovation Venture Capital Co Ltd.

Aux termes de ces accords, 11 compartiments consacrés aux secteurs en développement dans le cadre du « 5+5+1 » seront mis en place en vue de lever environ 8 milliards de yuans (1,1 milliard de dollars US).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1055276/2019_Western_China_Capital_Innovation_Summit.jpg

