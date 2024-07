DOWNERS GROVE, Illinois, 17 juillet 2024 /CNW/ - ChemPoint LLC (« ChemPoint »), une filiale d'Univar Solutions LLC (« Univar Solutions » ou la « Société »), un important fournisseur mondial de solutions pour les utilisateurs d'ingrédients et de produits chimiques spécialisés, et Enviro Tech International, Inc., un important fabricant de solvants fluorés pour les applications de nettoyage de pièces industrielles, est heureuse d'annoncer un nouvel accord pour la vente, le marketing et la distribution d'EnSolv-Fluoro® et de NEXT-HD PRO aux États-Unis et au Canada.

« Les produits Enviro Tech apportent une valeur énorme à notre portefeuille, à nos clients et à l’environnement. Nous sommes ravis de ce partenariat et nous avons hâte de générer de la demande sur le marché grâce à cette relation de collaboration à long terme, offrant des solutions de nettoyage industriel uniques à un large éventail d’industries », a déclaré Austin Nichols, président de ChemPoint. ChemPoint® Announces New Collaboration with CFS North America and its Xtendra BHT Antioxidant (PRNewsfoto/Univar Solutions Inc.)

Les produits EnSolv-Fluoro® et NEXT sont des solvants de nettoyage de précision à haute performance qui sont excellents pour le nettoyage à la vapeur et comme fluides porteurs dans les applications de dépôt. Les produits EnSolv-Fluoro® et NEXT se distinguent par leur ininflammabilité et leur potentiel d'appauvrissement nul de la couche d'ozone, ce qui contribue de façon importante à un environnement et un milieu de travail plus sécuritaires. Les solvants EnSolv-Fluoro® et NEXT sont des solutions de rechange à faible potentiel de réchauffement de la planète dans diverses industries, y compris l'aérospatiale, la défense nationale et la médecine.

« En tirant parti des solutions de pointe d'Enviro Tech et du vaste réseau de distribution de ChemPoint, de son expertise technique et de ses activités de marketing et de vente axées sur les produits, nous sommes prêts à répondre à la demande croissante de solutions de rechange et de mélanges Next HD Pro dans diverses industries. Ensemble, nous sommes déterminés à offrir un rendement et une fiabilité supérieurs dans les solutions de nettoyage de prochaine génération », a déclaré Richard Morford, chef de la direction et avocat général d'Enviro Tech International, Inc.

Apprenez-en davantage sur la façon dont ChemPoint établit des liens entre les produits spécialisés et les clients qui en ont besoin.

À propos d'Univar Solutions

Univar Solutions est un important distributeur mondial d'ingrédients et de produits chimiques spécialisés qui représente un portefeuille de premier plan des principaux producteurs du monde. Misant sur le plus grand parc de véhicules de transport privé du secteur et la plus grande équipe des ventes techniques de l'industrie, son savoir-faire logistique sans pareil, ses connaissances approfondies en matière de marché et de réglementation, sa formulation et son développement de recettes et ses outils numériques de pointe, l'entreprise est bien placée pour offrir des solutions sur mesure et des services à valeur ajoutée à un large éventail de marchés, d'industries et d'applications. Tout en remplissant son objectif de contribuer à maintenir les communautés en bonne santé, nourries, propres et sûres, Univar Solutions s'engage à aider les clients et les fournisseurs à innover et à se concentrer sur la croissance commune. Pour en savoir plus, visitez univarsolutions.com.

À propos de ChemPoint

ChemPoint LLC, filiale d'Univar Solutions Inc., est une entreprise de distribution unique qui offre des services de marketing et de vente de produits chimiques fins et spécialisés en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique latine. La Société entretient des relations exclusives en matière de gamme de produits avec des fabricants de premier plan, offrant des solutions sur mesure à plus de 90 fournisseurs partenaires et à plus de 200 gammes de produits à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, consultez le site chempoint.com.

À propos d'Enviro Tech International, Inc.

Enviro Tech International, Inc. est un important fabricant de solvants fluorés pour les applications de nettoyage de pièces industrielles depuis plus de vingt ans. Avec la fabrication aux États-Unis, Enviro Tech veille à ce que tous les solvants soient mélangés selon la norme de qualité la plus élevée. Enviro Tech s'engage à soutenir votre entreprise en vous aidant à prendre les bonnes décisions concernant vos solutions de nettoyage industriel et en vous offrant les meilleurs solvants de nettoyage pour la plus grande valeur. Pour de plus amples renseignements, visitez le site envirotechint.com.

PERSONNE-RESSOURCE : Dwayne Roark, +1 331 777-6031, [email protected]