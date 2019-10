Chem-Dry recueille plus de 2 500 $ pendant la première année de son partenariat avec la Society for the Prevention of Cruelty to Animals International

La franchise cherche à mobiliser 3 000 $ à la deuxième année pour son fonds de soutien aux refuges Chem-Dry Canada (Chem-Dry Canada Shelter Support Fund)

VANCOUVER, Colombie-Britannique, le 2 oct. 2019 /CNW/ - Chem-Dry renforce son partenariat avec la SPCAI (Society for the Prevention of Cruelty to Animals International) pour appuyer la mission de l'organisme, qui consiste à faire avancer la sécurité et le bien-être des animaux. À la première année du programme conjoint avec la SPCAI, la société Chem-Dry a mis sur pied une subvention pour soutenir les refuges du Canada (Chem-Dry Canada Shelter Support Grant) et recueilli plus de 2 500 $, qui ont été remis aux établissements de quatre provinces canadiennes plus tôt cette année. Se consacrant depuis longtemps à créer des milieux sains et sécuritaires pour les animaux domestiques, Chem-Dry et ses 80 franchises canadiennes s'appuient sur la réussite de la première année du partenariat dans l'objectif de recueillir 3 000 $ de plus pour l'organisation, somme qui profitera directement aux refuges pour animaux et aux organismes de sauvetage de partout au Canada.

Puisque 85 pour cent des clients de Chem-Dry ont des animaux domestiques, la bannière appuie la cause qu'est l'adoption d'animaux secourus et continuera de recueillir des fonds grâce à des initiatives par l'entremise des médias sociaux, de participer à des événements locaux et d'offrir des offres promotionnelles, qu'il s'agisse de prestations de service à domicile avec don inclus ou, surtout, de vente de boîtes spécialement marquées du détachant Chem-Dry World Famous Spot Remover, qui permet de remettre à SPCAI un don de 1 $ à chaque unité écoulée.

Il y a une nouveauté cette année : Chem-Dry s'est associée au vétérinaire Kwane Stewart, fondateur et animateur de la série The Street Vet, diffusée d'abord par la chaîne spécialisée Cottage Life de Blue Ant Media le mercredi en soirée, pour promouvoir et soutenir davantage l'adoption d'animaux qui ont été secourus. Militant en faveur de ceux-ci, le Dr Kwane consacre ses fins de semaine à prendre soin des animaux appartenant aux personnes sans-abri et aux familles dans le besoin. Il a personnellement utilisé et soutient la gamme de produits et de services de Chem-Dry, lesquels sont sécuritaire, efficaces et sans danger pour les enfants et les animaux domestiques, y compris le détachant World Famous Spot Remover et le traitement P.U.R.T.® (Pet Urine Removal Treatment). Il est déterminé à appuyer cette campagne.

