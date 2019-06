Chef de la direction sortant d'Otéra Capital - Alfonso Graceffa entend démontrer sa probité exemplaire auprès des autorités

MONTRÉAL, le 19 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le chef de la direction sortant d'Otéra Capital, Alfonso Graceffa, réaffirme qu'il entend démontrer sa probité exemplaire, contrairement à ce que prétend la Caisse de dépôt et placement du Québec, et en fera la preuve auprès des autorités.

L'enquête exhaustive de la Caisse de dépôt et placement du Québec, commandée sur Otéra Capital par et pour elle, de plus de 5 M$, menée par 120 avocats et experts durant près de quatre mois, a conclu que, sous la direction de M. Graceffa, il n'y a « aucune preuve de fraude ou de blanchiment d'argent touchant le portefeuille d'Otéra ni de transactions frauduleuses ».

M. Graceffa réitère que tout au long de sa carrière, il a toujours agi avec probité, de manière professionnelle, prudente et de bonne foi.

