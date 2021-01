Cheerios transforme ses « O » iconiques en cœurs heureux à l'occasion du Mois du cœur

Les Cheerios, qui se déclinent en une sélection de céréales aussi délicieuses que nutritives, font partie du rituel du déjeuner de générations de familles canadiennes. Faites d'avoine entière et contenant des vitamines et des minéraux essentiels, les céréales Cheerios ont toujours été préparées dans le souci de préserver la santé du cœur. Pour favoriser l'adoption d'un mode de vie bénéfique pour le cœur, Cheerios offre aux consommateurs la chance de participer à un concours pour gagner 1 des 5 000 bracelets de suivi de l'activité physique Fitbit Inspire 2TM. De plus, les gagnants auront droit à un abonnement d'un an à Fitbit PremiumTM, application payante qui se fonde sur les données recueillies par le bracelet Fitbit pour fournir de l'information pointue et des conseils pratiques personnalisés. Les participants au concours qui ne gagneront pas un dispositif Inspire 2 pourront se prévaloir d'un abonnement gratuit de 90 jours à Fitbit Premium.