TORONTO, le 15 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Cheekbone Beauty lance la campagne Right the story (Pour changer le visage de l'histoire) pour se réapproprier le discours entourant les peuples autochtones dans les médias. Développée en collaboration avec l'agence créative Sid Lee, cette campagne défie les stéréotypes et la sous-représentation en amplifiant les voix de héros de différentes communautés autochtones. Cheekbone Beauty lancera un emballage en édition limitée du rouge à lèvres de teinte Aki dans les magasins Sephora comme principal symbole de Pour changer le visage de l'histoire et versera une partie des ventes à des programmes d'éducation pour jeunes Autochtones. (Pour visionner la campagne, cliquez ici)

Cheekbone Beauty est la toute première lauréate du concours IDEA de l'ICA (Institute of Communication Agencies) qui promeut l'inclusion, la diversité et l'équité en publicité. L'entreprise s'est servie du montant d'un million de dollars donné par Bell Média pour encourager la représentation des peuples autochtones auprès du grand public à l'échelle nationale. Par ailleurs, Sephora Canada a apporté son soutien en finançant la production de la campagne et en rendant disponible le rouge à lèvres Pour changer le visage de l'histoire en édition limitée dans 8 de ses magasins phares au Canada.

« La campagne est si importante à mes yeux. Sid Lee a fait un travail incroyable pour donner vie à la vision de Cheekbone Beauty et Sephora a été d'un soutien inouï à chaque étape du processus. Cette campagne qui a arraché quelques larmes à tous ceux et celles qui y ont participé, est un pas pour changer le visage de l'histoire pour les jeunes autochtones », déclare Jenn Harper, fondatrice et cheffe de la direction de Cheekbone Beauty.

« Ce fut un privilège de travailler avec Cheekbone Beauty. Grâce à ce partenariat, nous avons pris conscience du besoin pressant d'avoir des représentations authentiques des peuples autochtones dans les médias, ajoute Zemina Moosa, vice-présidente exécutive et cheffe, service-conseil chez Sid Lee. En collaboration avec notre réalisateur incroyablement talentueux, la distribution et l'équipe de production, nous avons eu l'honneur d'écouter chaque histoire et de livrer le puissant message de Cheekbone Beauty au grand public. Ce qui est encore plus important pour nous, c'est que cette campagne ne se termine pas lorsque le budget est épuisé. Notre mission pour changer le visage de l'histoire ne se réalise que si nous continuons ensemble à faire entendre davantage les voix des Autochtones. »

« Nous sommes honorés de participer à cette campagne importante et marquante, tout en continuant à faire partie du parcours et de la croissance de la marque Cheekbone Beauty. Le rouge à lèvres Aki 'Pour changer le visage de l'histoire' sera dans 8 de nos magasins phares à travers le pays, en plus d'une sélection plus large des produits de Cheekbone Beauty sur Sephora.ca. Soutenir les marques fondées par des PANDC, et plus particulièrement la représentation autochtone, est au cœur des efforts de Sephora Canada en matière de diversité et d'inclusion. Nous sommes déterminés à faire en sorte que tous les Canadiennes et Canadiens se voient reflétés chez Sephora, » a déclaré Deborah Neff, vice-présidente sénior, marketing chez Sephora Canada.

POUR CHANGER LE VISAGE DE L'HISTOIRE

Right the Story est une déclaration percutante pour favoriser la représentation sur tous les fronts, tant à l'écran que dans les coulisses. Filmée au Yukon par une équipe composée à 95 % de personnes autochtones et réalisée par Shaunoh, un artiste visuel et conteur haudenosaunee, la campagne cherche à représenter la vie des Autochtones aujourd'hui de façon authentique et moderne. Pour y parvenir, Shaunoh a sélectionné un vrai groupe d'amis, qui habitent au Yukon. La puissante narration est assurée par la poète Zoey Roy qui récite une série d'extraits de son poème « Unsilent ». Et pour la musique, le court métrage met en vedette la chanson « War Cry Movement I » de la compositrice et violoncelliste en nomination aux prix Juno, Cris Derksen.

Cheekbone Beauty croit fermement à la représentation de la diversité et à l'inclusion des communautés autochtones et cela se reflète dans tous les aspects du court métrage et des publicités extérieures. Cette campagne met de l'avant de véritables modèles à suivre comme :

Autumn Peltier - Militante anichinabée de la Première Nation de Wiikwemkoong qui se bat pour l'eau potable dans les communautés les Autochtones

- Militante anichinabée de la Première Nation de Wiikwemkoong qui se bat pour l'eau potable dans les communautés les Autochtones Ravyn Wngz - Cofondatrice de Black Lives Matter Canada et représentante de la communauté LGBTQ2+ au sein de l'organisme

- Cofondatrice de Black Lives Matter Canada et représentante de la communauté LGBTQ2+ au sein de l'organisme Joy SpearChief-Morris - Rédactrice, militante et ancienne coureuse de haies de l'équipe canadienne à la fois noire et d'origine autochtone

- Rédactrice, militante et ancienne coureuse de haies de l'équipe canadienne à la fois noire et d'origine autochtone Quannah Chasinghorse - Mannequin de renommée internationale et militante pour le climat

- Mannequin de renommée internationale et militante pour le climat Dre Nadine Caron - Première chirurgienne générale d'origine autochtone au Canada et militante pour les droits des Autochtones dans les soins de santé

Aki - Le rouge à lèvres pour changer le visage de l'histoire

Aki, le rouge à lèvres signature de Cheekbone Beauty, est satiné, polyvalent, ultra-pigmenté et durable. Le mot « aki » désigne la terre et le territoire dans la langue ojibwée de la fondatrice et cheffe de la direction Jenn Harper, l'anishinaabemowin. Les composants et l'emballage du rouge à lèvres sont faits à base de papier certifié par le Forest Steward Council (FSC) et sont imprimés avec des encres végétales. L'emballage en édition limitée présente un extrait du poème « Unsilent » de Zoey Roy ainsi qu'un code QR pour accéder au court métrage.

Le rouge à lèvres SUSTAIN Aki se détaille 32 $ CA et est offert dans les magasins Sephora de 5 villes au pays, soit Toronto (Bloor St., Eaton Centre, Yorkdale, Square One), Montréal (rue Sainte-Catherine), Vancouver (Pacific Centre), Edmonton (West Edmonton Mall) et Calgary (Chinook Centre). Il sera aussi offert au www.cheekbonebeauty.com

