Chatons espiègles, serpents sournois, lutte contre la fraude et plus encore - Aviva Canada dévoile quelques demandes inhabituelles et insolites de l'année dernière

Des chatons et du chahut : deux chatons laissés seuls à la maison ont accidentellement ouvert le robinet de la cuisine, faisant déborder l'évier et inondant la cuisine pendant que l'assurée était au travail. Dans les heures précédant le retour de la cliente chez elle, des dommages considérables ont été causés au carrelage et aux placards, mais Aviva a mis la cliente en contact avec un entrepreneur et la situation est revenue à la normale, tant pour la cuisine que pour les chatons.

Il ne faisait que passer : après le vol de son camion dans un hôtel de la région, un assuré a demandé à un ami de venir le chercher et nous a appelés pendant qu'il se trouvait dans la voiture. Au moment où il nous communiquait les renseignements nécessaires pour ouvrir sa demande, il a aperçu le camion passer à côté d'eux sur l'autoroute. Le client est resté en ligne avec nous pendant que son ami appelait le 911. La police a arrêté le conducteur et nous avons pris les dispositions nécessaires pour faire inspecter le véhicule. L'assuré a finalement récupéré son camion indemne.

Des biens renaissent de leurs cendres : un incendie a causé la perte de 36 voitures anciennes que collectionnait l'assuré. Aviva a réglé sa demande, qui incluait la valeur des 36 véhicules, et il a déjà commencé à enrichir sa collection. Toutefois, il nous a également demandé de conserver les 36 véhicules brûlés et a déclaré qu'il prévoyait bâtir un musée dans sa propriété.

Un entrepreneur amical dans le voisinage : un entrepreneur en cloison sèche s'est rendu à la maison d'un client pour effectuer les réparations nécessaires dans son sous-sol, mais lorsqu'il a été en bas, il s'est aperçu que des cloisons sèches avaient déjà été installées. Il s'avère qu'une maison située dans la même rue était en cours de reconstruction et l'ouvrier engagé pour les travaux se serait rendu dans la mauvaise maison par accident. Notre entrepreneur a pris la journée de congé et les autres réparations prévues dans le sous-sol sont en cours.

Un passager clandestin : après avoir loué un véhicule au Mexique, un assuré a subi un accident mineur lorsqu'il est sorti d'une aire de stationnement. Il s'est arrêté pour vérifier les dommages et lorsqu'il a regardé sous le capot, telle ne fut pas sa surprise de trouver un gros serpent enroulé autour du moteur. Même si le serpent n'a pas causé de dégâts, nous avons versé une indemnité pour les dommages à la carrosserie et le client a repris la route en toute sécurité (le serpent en moins).

Aviva Canada a réglé 99 % des demandes reçues en 2018 et est le seul assureur canadien à dévoiler volontairement ses résultats d'indemnisation tous les ans. Ce taux signifie qu'en 2018, Aviva a réglé 256 367 demandes, ce qui équivaut à plus de 2,7 milliards de dollars versés*. Cela correspond à une demande réglée toutes les deux secondes ou à une indemnité de 5 137 $ versée aux clients toutes les minutes en assurance habitation et automobile.

*Les données ont été calculées en divisant le nombre total de demandes payées par le nombre total de demandes reçues sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. Ce chiffre inclut les demandes en assurance habitation et automobile.

