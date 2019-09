Chasse à l'orignal - Assouplissement règlementaire pour les chasseurs non-résidents

QUÉBEC, le 16 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Deux nouvelles exceptions sont introduites dans la réglementation encadrant la chasse à l'orignal pratiquée par les non-résidents. Cet assouplissement réglementaire entrera en vigueur dès le 17 septembre 2019.

Rappelons que la réglementation actuelle oblige le chasseur à l'orignal non-résident à utiliser les services d'une pourvoirie, d'une réserve faunique ou d'une zone d'exploitation contrôlée (zec) pour chasser au sud du 52e parallèle, sauf dans les cas où celui-ci est :

un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou des Forces armées canadiennes qui exerce ses fonctions au Québec ou y résidait immédiatement avant d'établir sa résidence à l'extérieur du Québec pour l'exercice de ses fonctions;

un chasseur non-résident accompagné d'un membre de sa famille immédiate qui est un résident titulaire d'un permis de chasse à l'orignal, valide ou expiré, délivré entre le 1er avril et le 31 mars de l'année en cours. Les grands-parents, parents, frères et sœurs, conjoint, enfants, petits-enfants ainsi que les enfants et petits-enfants du conjoint sont considérés comme faisant partie de la famille immédiate.

Nouvelles exceptions en vigueur

Les deux cas suivants permettront également à un chasseur à l'orignal non-résident de se soustraire à l'obligation réglementaire mentionnée ci-dessus :

s'il est accompagné par un résident titulaire d'un permis de chasse à l'orignal, valide ou expiré, délivré entre le 1 er avril et le 31 mars de l'année en cours. Pour l'application de cette disposition, le résident peut accompagner un seul non-résident par année;

avril et le 31 mars de l'année en cours. Pour l'application de cette disposition, le résident peut accompagner un seul non-résident par année; si lui ou un membre de sa famille immédiate est propriétaire foncier et qu'il chasse l'orignal dans les limites de son terrain.

Un chasseur non-résident détenteur d'un bail de villégiature sur une terre du domaine de l'État est encore soumis à cette obligation, à moins de bénéficier de l'une ou l'autre des autres exemptions mentionnées plus haut.

Toutes les règles particulières qui s'appliquent aux chasseurs non-résidents sont disponibles sur le site Web du Ministère.

