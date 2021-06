MISSISSAUGA, ON, le 21 juin 2021 /CNW/ - À l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones, Chartwell, résidences pour retraités est honorée de faire un don de 10 000 $ pour soutenir le travail essentiel de la Fondation Legacy Of Hope.

« La famille Chartwell est solidaire des Canadiens autochtones et fait ce don en soutien aux survivants des pensionnats, et dans le respect et la reconnaissance de nos employés et résidents autochtones, a déclaré Vlad Volodarski, chef de la direction de Chartwell. Nos pensées vont aux survivants et à toutes les personnes touchées par les pensionnats, et notre soutien va à toutes les communautés autochtones du Canada. »

La Fondation Legacy of Hope (LHF) est un organisme caritatif national dirigé par des Autochtones qui, depuis plus de 20 ans, s'efforce de promouvoir la guérison et la réconciliation au Canada en éduquant le public et en le sensibilisant aux pensionnats autochtones et à leurs conséquences.

« On compte environ 80 000 survivants de pensionnats autochtones en vie au Canada aujourd'hui, dont beaucoup sont des aînés, a déclaré Teresa Edwards, directrice générale et conseillère juridique de la LHF. Le financement de Chartwell sera utilisé dans le cadre de nos projets visant à promouvoir la revitalisation de la culture et à soutenir la fierté culturelle des survivants des pensionnats à travers les générations, car il a été déterminé que c'était la meilleure approche pour favoriser leur guérison et leur bien-être. La Fondation Legacy of Hope est reconnaissante de ce soutien et de l'impact incroyable que ce financement aura dans la mise en place d'ateliers et de pratiques traditionnelles. »

La LHF travaille avec des enseignants, des commissions scolaires, des universités, des services de police, des gouvernements, des banques, des syndicats, des entreprises privées et des citoyens. Elle offre des ressources éducatives, notamment des ateliers, des expositions, des recherches et du matériel éducatif destinés aux élèves de la maternelle à la 12e année.

« Nous pensons qu'en sensibilisant les Canadiens aux riches histoires des peuples autochtones ainsi qu'à la douleur et aux injustices infligées aux générations qui ont suivi cette période d'assimilation, nous pouvons souligner la force et la résilience des survivants, a dit Mme Edwards. Cette approche nous permet de favoriser le respect, la compréhension et l'empathie, afin de créer des liens significatifs et de susciter des actions visant à lutter contre le racisme et à instaurer l'égalité, l'espoir et la guérison au Canada. »

À propos de Chartwell, résidences pour retraités

Chartwell, résidences pour retraités est le plus important opérateur du secteur des de résidences pour aînés au Canada, avec plus de 200 résidences de qualité dans quatre provinces. Elle offre une gamme complète de services destinés aux personnes autonomes ou semi-autonomes et aux personnes nécessitant des soins de longue durée. Chartwell s'engage à faire vivre sa vision « Dédiés à votre MIEUX-ÊTRE » en offrant à ses résidents un style de vie plus heureux, plus sain, et plus valorisant. Pour de plus amples informations, visitez le site www.chartwell.com.

SOURCE Chartwell, résidences pour retraités

Renseignements: Michèle Fortier, Cheffe principale, Communications, Chartwell, résidences pour retraités, cell. : 438 883-0158 | [email protected]

Liens connexes

www.chartwell.com