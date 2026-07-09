Charles Guay nommé président-directeur général de UV Assurance

DRUMMONDVILLE, QC, le 9 juill. 2026 /CNW/ - Au terme d'un rigoureux processus de sélection, le conseil d'administration annonce la nomination de M. Charles Guay à titre de président-directeur général de UV Assurance à compter du 14 septembre 2026. M. Guay succèdera à Christian Mercier, qui a annoncé plus tôt cette année son départ après 10 années marquées par des réalisations majeures à la tête de la mutuelle.

Charles Guay (Groupe CNW/UV Assurance)

Cette nomination s'inscrit dans le début d'une nouvelle phase stratégique pour UV Assurance, où l'organisation entend poursuivre son développement en tirant parti des acquis des dernières années. S'appuyant sur l'équipe solide déjà en place, M. Guay aura pour mandat de porter l'élan de croissance, appuyé sur une vision claire et un positionnement stratégique des produits et services dans le marché canadien de l'assurance vie. Il travaillera en étroite collaboration avec l'ensemble des parties prenantes afin de renforcer la position concurrentielle de UV Assurance, d'accélérer l'innovation, de faire évoluer l'expérience client et de saisir de nouvelles occasions d'affaires à travers le pays.

Un leader reconnu ayant transformé plusieurs organisations d'envergure

Diplômé en administration des affaires et finances à l'Université Laval, M. Guay s'est bâti une carrière remarquable, se distinguant par son leadership de haut niveau, son esprit entrepreneurial et sa capacité à bâtir des organisations performantes. Fort de ses 25 ans d'expérience dans l'industrie canadienne des services financiers, M. Guay a occupé des postes clés notamment à la Banque Nationale du Canada, où il a dirigé la division des fonds d'investissement pendant plusieurs années. Il a ensuite été président et chef de la direction de la Standard Life Canada avant l'acquisition de cette société par Manuvie. Après cette transaction pour laquelle il a joué un rôle déterminant pour assurer le succès de l'intégration pancanadienne, M. Guay est devenu président et chef de la direction de Manuvie Québec, ainsi que chef de la direction des activités canadiennes de Manuvie pour les activités des régimes d'assurances collectives et des régimes de retraite collectifs.

« Le conseil d'administration se réjouit d'accueillir Charles Guay à la tête de UV Assurance. Sa vision stratégique, son expérience en transformation et son sens aigu de l'exécution nous donnent confiance qu'il saura traduire notre ambition de développement en actions concrètes qui contribueront à renforcer notre présence sur le marché au bénéfice de nos mutualistes », a fait valoir M. Alain Bédard, président du conseil d'administration de UV Assurance.

Plus récemment, M. Guay a fondé son propre cabinet conseil en stratégies d'affaires, gouvernance et coaching d'exécutifs, en plus de présider et de gérer les opérations de SuccesFinder, une plateforme technologique d'analyse prédictive en ressources humaines. Détenant plus de 20 ans d'expérience en gouvernance sur des conseils d'administration d'organisations de renom, il siège actuellement sur les conseils d'administration de Pomerleau, AGF Management et la Fondation du Collège Notre-Dame à Montréal.

M. Guay est récipiendaire de plusieurs prix d'excellence, tels que le Top 40 under 40 décerné par le Globe and Mail et le prix Hermès Carrière d'exception de l'Université Laval.

À propos de UV Assurance

Fondée en 1889, UV Assurance, est l'une des plus anciennes compagnies d'assurance au Canada. Elle a acquis sa notoriété grâce à sa solidité financière et son service à la clientèle de proximité. À travers ses plateformes hautement technologiques, UV Assurance offre une gamme de produits en assurance individuelle et maladies graves, en assurance collective et en investissement-retraite. À travers le temps, elle a su faire sa place en misant sur l'innovation, sur des produits flexibles et sur un vaste réseau de conseillers indépendants. La compagnie, dont le siège social est situé à Drummondville, dessert le marché canadien, particulièrement le Québec et l'Ontario.

UV Assurance est une raison sociale et marque de commerce de L'Union-Vie, compagnie mutuelle d'assurance.

SOURCE UV Assurance

Pour plus d'informations : Julie Thomassin, Directrice, communications-marketing, UV Assurance, 819-479-2605, [email protected]