OTTAWA, ON, le 20 janv. 2026 /CNW/ - XTC Mobile, entreprise canadienne chef de file derrière le LynX Phone® et XFoneOS™, une plateforme mobile axée sur la confidentialité, annonce aujourd'hui que Charles Eagan, ancien chef de la technologie (CTO) de BlackBerry, s'est joint à l'entreprise à titre de chef de la stratégie (CSO), avec prise d'effet au 1er janvier 2026.

La nomination de M. Eagan renforce l'équipe de direction de XTC Mobile alors que l'entreprise accélère sa prochaine phase : déployer à plus grande échelle l'adoption d'un téléphone mobile axé sur la confidentialité pour les entreprises et gouvernements.

À titre de CSO, M. Eagan dirigera la stratégie à long terme et la feuille de route produit de XTC Mobile, avec un focus sur l'évolution du LynX Phone® et de XFoneOS™, un téléphone intelligent sécurisé conçu pour la confidentialité et la souveraineté des données au niveau du système d'exploitation, où la sécurité est intégrée dès le départ, et non ajoutée après coup.

Durant son mandat comme CTO chez BlackBerry, M. Eagan a joué un rôle central dans l'évolution de leur téléphone intelligent sécurisé emblématique, en intégrant la sécurité aux fondations mêmes de l'appareil. Il a également étendu cette approche « OS-first » aux systèmes embarqués et automobiles via QNX, aujourd'hui déployé dans plus de 275 millions de véhicules dans le monde.

« BlackBerry a créé un univers d'appareils mobiles sécurisés dignes de confiance », a déclaré Charles Eagan. « XTC Mobile porte ce concept vers l'avenir. Le LynX Phone® et XFoneOS™ offrent la plateforme mobile sécurisée que j'ai toujours priorisée : moderne, intelligente, et conçue avec confidentialité, sécurité et contrôle au niveau du système d'exploitation. »

« Notre parcours a commencé par une promesse : créer un téléphone d'affaires attrayant où la confidentialité et la souveraineté des données sont essentielles », a déclaré David Long, fondateur et chef de la direction de XTC Mobile. « Avec l'arrivée de Charles chez XTC Mobile, nous ajoutons une expertise de calibre mondial à notre équipe de direction et accélérons notre feuille de route afin d'offrir, à grande échelle, une sécurité digne de confiance intégrée au niveau du système d'exploitation. »

À propos de XTC Mobile -- Aux confins de la liberté

XTC Mobile est une entreprise technologique canadienne, chef de file à l'échelle mondiale, qui conçoit un téléphone mobile sécurisé et axé sur la confidentialité pour les marchés de l'entreprise et du gouvernement. Son produit phare, le LynX Phone, est propulsé par XFoneOS™, offrant une confidentialité, une souveraineté des données et un contrôle au niveau du système d'exploitation.

