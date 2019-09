Charlene A. Ripley nommée vice-présidente directrice et chef du contentieux

MONTRÉAL, le 18 sept. 2019 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) a le plaisir d'annoncer la nomination de Charlene A. Ripley au poste de vice-présidente directrice et chef du contentieux. Son mandat commence le 15 octobre 2019. En poste à Montréal, Charlene relèvera de Ian L. Edwards, président et chef de la direction par intérim, et se joindra à l'équipe de direction.

Avant de se joindre à SNC-Lavalin, Mme Ripley a dirigé son équipe à Goldcorp Inc. à titre de vice-présidente directrice et chef du contentieux pendant six ans. Dans ses fonctions, elle était responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre d'un programme de conformité en lien avec la loi sur la lutte contre la corruption à l'échelle de l'entreprise. Elle dirigeait également les services des Affaires juridiques, de l'Éthique et conformité, des Ressources humaines et de la Vérification interne.

« J'aimerais souhaiter la bienvenue à Charlene et lui souhaiter beaucoup de succès alors que nous entamons notre cheminement vers l'excellence dans l'ensemble de nos secteurs, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction par intérim, SNC-Lavalin. Sa feuille de route éprouvée parle d'elle-même. Son expérience sera précieuse pour SNC-Lavalin pendant que nous sommes sur la voie de la mise en œuvre de notre nouvelle orientation stratégique. »

Mme Ripley a remporté plusieurs prix, notamment le prix Influential Women in Business de 2018, décerné par le site Business in Vancouver aux femmes d'affaires influentes, le prix Expert Zenith Award for Diversity Celebrating Women in Law de 2017, qui souligne la présence des femmes dans le domaine du droit, ainsi que le prix remis aux 100 femmes les plus influentes du Canada par le Réseau des femmes exécutives en 2016 et 2015.

Hartland J. A. Paterson

Depuis qu'il s'est joint à SNC-Lavalin en 2015, M. Paterson a réorganisé la fonction Affaires juridiques et assuré plusieurs succès et changements importants. Par exemple, il a favorisé la collaboration étroite entre les fonctions Affaires juridiques et Intégrité et a mis l'accent sur l'égalité entre les genres. Il a également été d'un soutien précieux dans le cadre de plusieurs acquisitions et coentreprises, ainsi que pour d'autres transactions de l'entreprise au cours des quatre dernières années. Il prendra sa retraite le 30 décembre 2019.

« Je tiens à remercier Hartland pour ses efforts considérables et sa contribution au cours des quatre dernières années, et je lui souhaite la meilleure des chances pour l'avenir, a conclu Ian L. Edwards. On se souviendra assurément de son apport à SNC-Lavalin. »

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise mondiale spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et un acteur de premier plan en matière de propriété d'infrastructures. À partir de bureaux situés dans le monde entier, la vision des employés de SNC-Lavalin dépasse l'ingénierie. Nos équipes offrent des services pour chaque étape du cycle de vie des projets, notamment dans les domaines de l'investissement de capital, des services-conseils, de la conception, de l'ingénierie, de la gestion de construction, des investissements de maintien, de l'exploitation et de l'entretien, aux clients dans les secteurs d'activité de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire et des ressources. www.snclavalin.com

SOURCE SNC-Lavalin

Renseignements: Médias, Daniela Pizzuto, Directrice, Communications externes, 514-393-8000, poste 54772, media@snclavalin.com; Investisseurs, Denis Jasmin, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 514-393-8000, poste 57553, denis.jasmin@snclavalin.com

Related Links

www.snclavalin.com