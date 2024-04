Chaque victoire des Toronto Blue Jays(MC) vous offre un article gratuit dans l'application mobile A&W

Réclamez vos offres gratuites* exclusives à l'appli A&W chaque lendemain de victoire des Toronto Blue Jays.

MONTRÉAL, le 8 avril 2024 /CNW/ - A&W donne à tout le monde une raison de plus d'encourager les Toronto Blue Jay. Quand les Toronto Blue Jays gagnent, vous gagnez aussi, grâce aux offres exclusives sur l'application d'A&W, qui permettent de savourer chaque victoire de l'équipe de baseball. À partir du match d'ouverture du 28 mars, et tout au long de la saison des Ligues majeures de baseball, chaque lendemain de victoire, vous pourrez réclamer une offre exclusive valable pour une journée seulement dans l'appli A&W. C'est aussi simple que ça. Et ça veut dire que vous avez 162 chances d'obtenir un Teen Burger, des rondelles d'oignon ou d'autres produits du menu d'A&W.

A&W | Oh que oui! A&W. (Groupe CNW/A&W Food Services of Canada Inc.) Source: A&W Canada (Groupe CNW/A&W Food Services of Canada Inc.)

L'équipe de baseball préférée des Canadiens rencontre le burger le plus savoureux du Canada

A&W est devenue le « burger officiel des Toronto Blue Jays » en 2021, dans le cadre d'un partenariat entre ces deux organisations canadiennes. Ces offres exclusives à l'appli A&W sont la plus récente collaboration entre les Toronto Blue Jays et A&W. Cette année encore, le célèbre joueur, Vladimir Guerrero Jr, et Alain, le fameux porte-parole d'A&W, se retrouvent pour figurer ensemble dans différentes publicités qui seront présentées partout au pays.

« Nous avons eu beaucoup de plaisir à travailler avec Vladdy et son père pour le lancement du burger Grand chelem l'année dernière. Encore une fois cette année, la complicité entre Vladdy et Alain sera mise de l'avant et fera sourire », souligne Stéphan Bisson, directeur marketing chez A&W. « La promotion permettra autant aux adeptes de baseball qu'aux amateurs et amatrices de vrais bons burgers de se rallier derrière les Toronto Blue Jays et de célébrer ensemble chacune de leurs victoires tout au long de la saison. »

Téléchargez l'application A&W, créez un compte et activez les notifications pour profiter de chaque cadeau postvictoire des Toronto Blue Jays. Un achat minimum est requis pour réclamer une offre gratuite. Rendez-vous sur l'appli A&W pour plus de détails.

À propos d'A&W Canada :

A&W est fière d'être une entreprise canadienne, entièrement détenue et exploitée par des intérêts canadiens, en plus d'être reconnue comme étant l'une des chaînes de burgers les plus originales et ayant la croissance la plus rapide au Canada. Nous sommes la chaîne offrant les plus savoureux burgers au Canada, en plus d'être connus pour nos délicieux classiques comme le Teen Burger™, les rondelles d'oignon faites à la main ainsi que la Root Beer A&W™. Vous pouvez déguster nos burgers, nos déjeuners, nos boissons et bien plus encore dans l'un de nos 1 000 restaurants et plus, partout au pays. Pour plus d'informations, visitez aw.ca.

