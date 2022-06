Les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard travaillent de pair pour brancher tous les foyers moins bien desservis restants de la province

Aujourd'hui, la ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, le député de Malpeque, Heath MacDonald, et le ministre de la Croissance économique, du Tourisme et de la Culture de l'Île-du-Prince-Édouard, l'honorable Matthew MacKay, ont annoncé la formation d'un partenariat fédéral-provincial. Jusqu'à 20 millions de dollars seront investis dans des projets en vue d'atteindre le but commun de brancher à Internet haute vitesse chaque foyer moins bien desservi des communautés rurales de l'Île-du-Prince-Édouard.

Dans le cadre de ce partenariat, chacun des deux ordres de gouvernement versera jusqu'à 10 millions de dollars, pour un total de 20 millions de dollars. Ces fonds permettront l'élaboration et la mise en œuvre de programmes et de projets cofinancés qui serviront à brancher à Internet haute vitesse les quelque 2 000 foyers de l'Île qui n'y ont toujours pas accès. Les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard collaboreront avec les communautés locales, y compris les communautés autochtones, vers l'atteinte de l'objectif national, qui est de brancher 98 % des Canadiens d'ici 2026, et 100 % de la population d'ici 2030. Ce travail sera accéléré dans la province, puisque le gouvernement de l'Île s'est fixé comme objectif de brancher 95 % de ses résidents d'ici 2023, et 100 % d'entre eux d'ici 2025. Les détails des projets qui seront menés d'un bout à l'autre de la province seront annoncés au cours des prochains mois.

S'ajoute au partenariat annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement fédéral immédiat de plus de 1,5 million de dollars à Island Telecom et à Xplornet pour brancher à Internet haute vitesse plus de 1 000 foyers dans 56 communautés de la province.

Les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard reconnaissent l'importance du rôle que jouera l'accès à Internet haute vitesse dans la relance postpandémique. Ils travaillent donc de concert pour offrir aux Prince-Édouardiens de meilleurs services Internet qui contribueront à la croissance économique dans l'ensemble de la province.

Citations

« Nous devons combler le fossé de connectivité et nous assurer que tous les coins et recoins de l'Île-du-Prince-Édouard sont desservis par des services Internet haute vitesse fiables, de Tignish à Summerside, et de Murray Harbour à Souris, en passant par North Rustico. Le partenariat Canada-Île-du-Prince-Édouard, qui prévoit un investissement pouvant atteindre 20 millions de dollars afin de brancher les foyers des secteurs ruraux de la province, se veut une étape marquante pour les résidents de l'Île. De plus, notre gouvernement alloue aujourd'hui un financement immédiat de plus de 1,5 million de dollars qui servira à brancher 56 communautés de la province. Le gouvernement du Canada continuera de faire des investissements comme ceux-ci afin d'atteindre son objectif de brancher 98 % des citoyens d'ici 2026, et tous les Canadiens d'ici 2030. »

- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings

« La pandémie a entraîné un virage de nos activités en ligne et a transformé nos façons de vivre, de travailler, d'apprendre et de faire des affaires. Sans un accès à des services Internet haute vitesse de qualité, les communautés de l'Île-du-Prince-Édouard sont laissées pour compte. Nous devons faire tout en notre pouvoir pour éviter cela. Grâce aux investissements réalisés par notre gouvernement aujourd'hui, plus de 2 000 Prince-Édouardiens des communautés rurales partout dans la province auront accès à Internet haute vitesse. »

- Le député de Malpeque, Heath MacDonald

« Plus que jamais, l'accès des résidents de l'Île à des services Internet haute vitesse fiables est absolument essentiel à la croissance et à la prospérité. Au cours des dernières années, nous avons travaillé fort et gardé le cap pour atteindre nos objectifs. Nous remercions le gouvernement fédéral de son engagement continu à investir dans l'Île-du-Prince-Édouard pour que nous puissions ensemble fournir à tous les résidents de la province un accès à Internet haute vitesse. »

- Le ministre de la Croissance économique, du Tourisme et de la Culture de l'Île-du-Prince-Édouard, l'honorable Matthew MacKay

« Le réseau à fibre optique d'Xplornet permet aux Prince-Édouardiens de profiter de vitesses exprimées en gigabits et d'une connectivité accrue. Nous sommes heureux que ce dernier projet s'ajoute au plan d'expansion de notre réseau déjà en cours de mise en œuvre sur l'Île. Grâce à ce réseau de prochaine génération, les résidents et les entreprises peuvent se brancher à ce qui leur importe le plus et c'est pourquoi nous sommes fiers d'offrir ces avantages dans toutes les Maritimes. »

- Le président et chef de la direction d'Xplornet Communications Inc., Allison Lenehan

« Les éléments de la nature qui font de l'Île-du-Prince-Édouard un si bel endroit, c'est-à-dire nos arbres et nos terrains vallonnés, sont aussi les éléments qui rendent difficile l'accès à des services à large bande réellement fiables. Nous sommes fiers de montrer qu'une entreprise locale est capable d'offrir une connexion à fibre optique rapide et fiable aux foyers des secteurs ruraux qui n'étaient auparavant pas en mesure de profiter du meilleur de la large bande. Nous avons hâte à la prochaine phase du prolongement du réseau sur l'Île. »

- Le président d'Island Telecom, Daniel Mullen

Faits en bref

Le partenariat Canada­-Île-du-Prince-Édouard fournira une connexion à quelque 2 000 foyers de l'Île qui ne sont pas desservis par Island Telecom ou Xplornet.

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement, et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle (FLBU) du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 2,75 milliards de dollars. Ce fonds a été conçu pour aider à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026 et 100 % de la population d'ici 2030. L'échéance de 2030 s'applique aux foyers les plus difficiles à brancher.

Le FLBU s'inscrit dans une série d'investissements fédéraux destinés à améliorer l'accès à Internet haute vitesse. Pour en savoir plus, consultez la page Accès à Internet haute vitesse dans tout le Canada .

