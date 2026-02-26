Chapais obtient l'appui du gouvernement du Québec pour accélérer sa relance économique

CHAPAIS, QC, le 26 févr. 2026 /CNW/ - À l'issue d'une série de rencontres tenues à Québec avec plusieurs ministres du gouvernement du Québec, le maire de Chapais, M. Jacques Fortin, se réjouit des avancées concrètes réalisées pour soutenir la relance et le positionnement stratégique de la Ville au cœur du développement nordique.

« Je tiens à saluer l'accueil très positif des ministres ainsi que des acteurs clés du gouvernement du Québec et leur ouverture à travailler avec la ville de Chapais. Les échanges ont été constructifs et démontrent une réelle volonté de poser des gestes concrets pour soutenir la revitalisation de Chapais. Notre communauté est prête à aller de l'avant et à jouer pleinement son rôle dans le développement du Nord-du-Québec », souligne le maire de Chapais, Jacques Fortin.

Des avancés tangibles pour accélérer la relance économique de Chapais

Ces échanges ont permis de confirmer plusieurs signaux positifs pour l'avenir de Chapais. Le gouvernement du Québec va chercher du financement pour permettre l'embauche d'un agent de développement économique, un levier important pour soutenir la croissance locale et la mise en œuvre de projets structurants.

Les discussions ont également porté sur la relance des Serres de Chapais, pour laquelle le gouvernement a manifesté sa volonté de travailler étroitement avec la Ville afin d'en favoriser le redéploiement. Les ministres ont aussi démontré un grand intérêt pour les projets dans le secteur agroalimentaire, notamment l'idée d'un centre de formation et de recherche sur l'agriculture nordique. Par ailleurs, des actions seront mises en place pour accélérer le développement des projets miniers, secteur clé pour l'économie chapaisienne.

Les acteurs du gouvernement du Québec ont aussi démontré un intérêt marqué pour le développement du corridor ferroviaire Grevet-Chapais ainsi que pour le potentiel d'implantation d'une deuxième usine de transformation, deux initiatives qui pourraient renforcer la chaîne de valeur industrielle et logistique du territoire.

Enfin, les participants rencontrés ont démontré un grand intérêt pour la mise en place d'une cour de transbordement à Chapais, reconnue comme un emplacement stratégique pour soutenir la logistique et le développement économique du Nord-du-Québec.

Au cours de cette tournée, le maire a rencontré Mme Isabelle Charest, ministre du Sport, du Loisir et du Plein air, M. Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, M. Éric Girard, ministre délégué au Développement économique régional, M. Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et responsable de la région du Nord-du-Québec, un représentant du cabinet de Mme Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales, ainsi que M. Denis Lamothe, député d'Ugava et adjoint parlementaire du ministre des Ressources naturelles et des Forêts qui a accompagné la délégation chapaisienne tout au long de la journée.

La Ville de Chapais poursuivra ses démarches au cours des prochaines semaines afin de concrétiser ces collaborations et de mettre en œuvre les initiatives discutées, dans l'objectif de renforcer durablement son développement économique et sa vitalité.

SOURCE Ville de Chapais

Renseignements médias: Pierre-Thomas Choquette, Associé, Arsenal conseils, 418-265-5750, [email protected]