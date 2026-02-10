Chapais : un levier stratégique prêt à être activé pour propulser l'économie du nord québécois

CHAPAIS, QC, le 10 févr. 2026 /CNW/ - Ville nordique stratégique, Chapais se trouve aujourd'hui à un moment charnière de son histoire. Forte de sa position géographique, de son ouverture au développement économique et de solutions concrètes déjà identifiées, la Ville de Chapais interpelle le gouvernement du Québec afin que sa revitalisation s'inscrive clairement parmi les priorités du Plan Nord.

Située au cœur du Nord-du-Québec, Chapais présente des atouts concrets, pragmatiques et immédiatement mobilisables pour stimuler l'économie nordique. Toutefois, la pérennité de la Ville est actuellement fragilisée. Consciente des défis, l'administration municipale a pris les devants en se dotant d'un plan stratégique ambitieux, présenté sous forme de mémoire au gouvernement du Québec. Ce document propose des mesures structurantes, applicables rapidement, afin de relancer Chapais et de lui permettre de renouer avec son rôle de ville leader du développement nordique.

Une mobilisation active auprès du gouvernement et des acteurs économiques

Au cours des dernières semaines, le maire de Chapais, M. Jacques Fortin, a mené une tournée de rencontres auprès de députés, de ministres et de hauts représentants de l'appareil gouvernemental afin de présenter la vision de la Ville et les solutions proposées. Dans la continuité de cette démarche, il a également rencontré des dirigeants d'entreprises minières pour réitérer un message clair : Chapais est une terre d'accueil, ouverte aux projets miniers responsables et aux investissements structurants.

« Chapais bénéficie d'une forte acceptabilité sociale pour le développement minier. Nous croyons profondément au Plan Nord et souhaitons nous positionner au cœur de sa mise en œuvre, comme partenaire actif et engagé », souligne le maire Jacques Fortin.

Un appel clair à l'action gouvernementale

La Ville de Chapais appelle maintenant les ministres Ian Lafrenière et Jean-François Simard à concrétiser les échanges déjà amorcés par des actions tangibles. Un appui gouvernemental significatif permettra non seulement d'accélérer la revitalisation de Chapais, mais aussi de renforcer la capacité de ses citoyens à se prendre en main et à contribuer pleinement au développement du Nord-du-Québec.

« En raison de son isolement géographique, Chapais tout comme l'ensemble des municipalités du Nord du Québec, doit bénéficier d'un statut particulier reconnu par la gouvernement du Québec », affirme le maire Jacques Fortin.

Un levier stratégique pour le Plan Nord

Chapais dispose d'atouts structurants majeurs :

Une localisation stratégique sur le tracé d'une future voie ferrée qui s'ajoute aux routes hors-normes et la voie ferrée existantes;

La capacité de développer une cour de transbordement et une usine de première transformation du minerai extrait dans toute la région;

Une proximité immédiate avec Chibougamau, permettant la création de synergies économiques régionales fortes.

Ces éléments font de Chapais un tremplin incontournable pour la stratégie globale du Plan Nord.

Des solutions concrètes pour revitaliser Chapais

Les mesures proposées au gouvernement constituent des actions structurantes visant à créer un environnement favorable au développement. Elles permettront ensuite à Chapais de prendre pleinement le relais, d'accueillir des investissements et de déployer des projets porteurs au bénéfice de l'ensemble du Nord-du-Québec.

1. Soutenir le développement économique

Appuyer le développement minier de XXIX Metal Corp. (MRNF, Investissement Québec, SPN)

Confirmer l'aide financière pour l'étude d'une cour de transbordement minier et d'une usine de première transformation du minerai (MEIE, SPN)

2. Adapter les programmes d'aide aux villes nordiques, éloignées et isolées

Bonifier les programmes d'infrastructures municipales, incluant l'usine d'assainissement des eaux (MAMH)

Renforcer le soutien aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, notamment pour l'aréna (MEQ / MRSLPA)

3. Assurer l'équité pour les villes nordiques

Ajuster les limites municipales ou assurer une compensation équitable pour les services rendus (MAMH)

Soutenir les municipalités touchées par le phénomène du fly-in/fly-out

Bonifier les mesures fiscales et de soutien au logement pour les citoyens et entreprises nordiques, en cohérence avec les propositions de l'Administration régionale Baie-James (MFQ)

4. Renforcer la présence gouvernementale sur le territoire

Compléter les travaux de rénovation du CLSC (MSSS)

Mettre en place un centre de services gouvernementaux ou de formation professionnelle

Aménager un poste de contrôle routier et une aire de repos pour camionneurs sur la route 113 (SAAQ, MTQ)

Chapais est prête. Les solutions sont identifiées. Les partenaires sont mobilisés.

Il appartient maintenant au gouvernement du Québec de saisir cette occasion et de faire de Chapais un pilier durable du développement nordique.

