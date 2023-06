Chantiers et cônes - Québec respecte son engagement et annonce l'entrée en vigueur des nouvelles normes en matière de signalisation

MONTRÉAL, le 15 juin 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, confirme l'entrée en vigueur de nouvelles normes en matière de signalisation dans les chantiers routiers. Rappelons qu'elle s'y était engagée en avril dernier lors de son passage au Forum stratégique sur les infrastructures de transport, organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM).

Dans l'objectif de maintenir la sécurité des usagers et des travailleurs tout en diminuant les effets nuisibles de la signalisation dans l'espace public urbain, les modifications encouragent les municipalités à exercer leur pouvoir d'utiliser des cônes plus compacts et mieux adaptés au milieu urbain. De plus, afin d'améliorer la détection par les personnes non voyantes des barrières servant à fermer les trottoirs, l'ajout d'une troisième planche horizontale est prévu dans la partie inférieure de celles-ci. Le Tome V - Signalisation routière présente l'ensemble des normes du ministère des Transports et de la Mobilité durable relatives à la signalisation des routes et des voies cyclables.

Le gouvernement poursuit également le travail pour apporter d'autres changements d'ici la fin de l'année, notamment : la signalisation temporaire dans les chantiers en milieu urbain, la dimension des panneaux qui s'adressent aux piétons ou encore le remplacement des cônes orange par des glissières pour séparer les zones de chantier des passages pour les piétons.

Citation

« J'ai bien entendu l'appel des citoyens et, dès aujourd'hui, les villes et les municipalités disposent de plus de moyens pour réduire de façon sécuritaire l'empreinte de la signalisation dans leurs chantiers routiers. Ces nouvelles normes ne sont qu'une première étape dans la réalisation de notre vision pour améliorer l'environnement à proximité des zones de travaux. C'est important pour moi de poser des gestes concrets, et je m'assure que le travail se poursuit afin de trouver des solutions pour atténuer les répercussions des chantiers sur le quotidien des Québécois. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Source : Maxime Roy, Directeur des communications, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 989-6037; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724