CHIBOUGAMAU, QC, le 21 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Chantiers Chibougamau, une entreprise familiale qui fabrique et commercialise des produits forestiers depuis 1961, a conclu une entente avec Produits forestiers GreenFirst afin de faire l'acquisition de l'ensemble des activités québécoises de cette entreprise, soit les scieries de La Sarre et Béarn ainsi que les opérations forestières qui s'y rattachent.

Autrefois détenues par Tembec puis par RYAM-Rayonier à compter de 2017, ces deux usines qui font partie du riche patrimoine forestier québécois étaient depuis août 2021 la propriété de Produits forestiers GreenFirst. Les quelque 320 hommes et femmes qui travaillent aujourd'hui au Québec au sein de l'équipe de Produits forestiers GreenFirst feraient donc désormais partie de la famille de Chantiers Chibougamau, après la clôture de la transaction.

L'acquisition des activités de GreenFirst s'inscrit dans la volonté de Chantiers Chibougamau de consolider ses activités existantes et de toujours accroitre l'autonomie et la résilience du groupe, pour mieux composer avec les fluctuations dans l'industrie du bois. Le cœur de l'organisation, à partir de Chibougamau, pourra compter sur plus de planches de bois d'œuvre de qualité pour les bois d'ingénierie, la production de pâte kraft à l'usine Nordic Kraft de Lebel-sur-Quévillon bénéficiera d'une plus grande stabilité de ses approvisionnements en copeaux à long terme alors que l'équipe de Scierie Landrienne et celles de ces deux usines d'Abitibi-Témiscamingue profiteront de l'addition des talents et des compétences de tous.

D'autre part, les opérations forestières liées aux usines de Béarn et La Sarre reposent sur un engagement de longue haleine en faveur de la certification du Forest Stewardship Council, comme c'est le cas de Chantiers Chibougamau.

« Cette transaction est cohérente avec nos quelque 60 ans d'existence, guidés par l'augmentation de notre autonomie dans toutes nos activités. On ne cherche pas à additionner pour la seule croissance, mais bien à rendre chacun des maillons de la chaine que nous composons plus solide. Nous procédons aussi à cette transaction parce que nous croyons fermement en la pertinence et l'avenir de la coupe et de la transformation des arbres au Québec à long terme, pour répondre aux besoins de lutte aux changements climatiques par le biais de nos produits.

Certes, nous achetons des usines et des équipements, mais nous choisissons d'abord et avant le talent et l'éthique de travail des hommes et des femmes qui donnent vie à ces usines de Béarn et La Sarre. Nous avons hâte d'apprendre à les connaitre et de les accueillir dans notre équipe définie par la proximité, le gros bon sens, la sobriété et l'efficacité. »

- Frédéric Verreault, directeur exécutif, développement corporatif

La transaction est soumise à l'approbation du Bureau de la concurrence du Canada et on prévoit qu'elle sera finalisée au cours du premier trimestre de 2023.

Chantiers Chibougamau salue la collaboration de Produits forestiers GreenFirst, de ses dirigeants et de ses partenaires dans la mise en place de cette transaction.

Faits saillants post-clôture :

1500 emplois ;

Transformation d'environ 2,7 M de mètres cubes de bois pour la production annuelle de 600 M de pmp de bois d'œuvre, du bois qui permettrait de construire 40 000 maisons unifamiliales par année ;

Présence nord-américaine dans les bois d'ingénierie avec les poutrelles en I, le bois lamellé-collé et le bois lamellé-croisé en Amérique du Nord par le biais de l'unité d'affaires Nordic Structures ;

300 000 tonnes de pâte kraft blanchie de résineux du Nord (NBSK) ;

Près de 40 MW d'énergie renouvelable.

À propos de Chantiers Chibougamau

L'entreprise familiale Chantiers Chibougamau fabrique et commercialise depuis 1961 des produits forestiers hautement compétitifs. Plus de 1150 personnes y travaillent, faisant d'elle l'employeur principal des municipalités de Chibougamau et Lebel-sur-Quévillon (Nordic Kraft), donc de toute la région du Nord-du-Québec, en plus de jouer un pareil rôle à Landrienne près d'Amos avec Scierie Landrienne et de compter sur un bureau d'études et de gestion de projet, Nordic Structures, à Montréal. En plus de la pâte kraft, du bois d'œuvre et de l'énergie renouvelable, les bois d'ingénierie Nordic Structures occupent une place importante dans le marché nord-américain.

