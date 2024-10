CHIBOUGAMAU, QC, le 16 oct. 2024 /CNW/ - Chantiers Chibougamau, une entreprise familiale qui fabrique et commercialise des produits forestiers depuis 1961 avec 1500 hommes et femmes aux quatre coins du Québec, a conclu une entente avec la Corporation Interfor afin de faire l'acquisition de l'ensemble des activités québécoises de cette société, soit les scieries de Matagami et Val-d'Or et les opérations forestières qui s'y rattachent, de même que l'usine de Sullivan à Val-d'Or spécialisée dans les sommiers de lit.

À la suite des feux historiques de l'été 2023 et avec l'addition de mesures de protection du caribou forestier, alors qu'un moratoire de coupe forestière faisant trois fois la superficie de l'île de Montréal est déjà en vigueur depuis 10 ans autour de l'enclos protégeant la harde de Val-d'Or, le bois disponible à la récolte s'est raréfié dans ce secteur. La transaction permettra à Chantiers Chibougamau de sécuriser et d'intégrer une plus grande part de matière dans toutes ses activités de transformation, des matériaux de construction jusqu'à la pâte kraft et l'énergie.

Les activités québécoises d'Interfor au Québec, aujourd'hui portées par quelque 300 hommes et femmes qui intégreront Chantiers Chibougamau à la clôture de la transaction, sont plurielles. On trouve à Matagami, des opérations forestières, du sciage et du séchage de bois. On réalise à Val-d'Or de la foresterie, du sciage, des produits à valeur ajoutée avec comme fer de lance des sommiers de lit, du séchage, du rabotage, de la logistique et plusieurs fonctions administratives.

Les copeaux résultant du sciage dans ces usines sont déjà largement intégrés au complexe industriel Nordic Kraft de Lebel-sur-Quévillon, aussi détenu par Chantiers Chibougamau. C'était par ailleurs leur réalité historique jusqu'à 2005, alors qu'elles étaient toutes la propriété de Domtar qui exploitait aussi l'usine de pâte.

Citations

« Au moment de signer cet accord, nous avons la volonté de pérenniser un maximum des activités historiques que nous intégrerons, tout en sécurisant nos activités et nos équipes actuelles à Béarn, La Sarre, Landrienne, Chibougamau et Lebel-sur-Quévillon. Nous demeurons toutefois lucides du manque de bois pour alimenter toutes les usines de sciage de nos régions d'activités. Nous réaliserons l'examen complet de toutes les activités visées par la transaction après la clôture et les plans finaux ne pourront donc être établis qu'à ce moment. »

« Nous souhaitons que l'acquisition s'inscrive dans notre trajectoire de développement depuis 1961, cherchant à être plus solide pour la prochaine génération, tout en demeurant à taille humaine. En étant conscients que cela peut surprendre d'acheter des usines au moment où plusieurs en ferment, nous avons la faculté d'agir aujourd'hui pour les décennies à venir, en reconnaissant que c'est un privilège de transformer au moins 600 000 mètres cubes de bois de plus annuellement et d'ouvrir un nouveau chapitre avec 300 hommes et femmes qui ont déjà de fortes compétences en matière de valorisation du bois. En pleine période de perturbations, cette acquisition vient néanmoins renouveler notre confiance dans notre métier qui consiste à couper et transformer des arbres pour répondre aux besoins des populations. »

- Frédéric Verreault, directeur exécutif, développement corporatif

La transaction, estimée à un total de 30 M$, est soumise à l'approbation du Bureau de la concurrence du Canada et on prévoit qu'elle sera finalisée avant la fin de 2024.

Faits saillants post-clôture

1800 hommes et femmes au sein de l'effectif ;

Capacité de transformation de plus de 3,5 M de mètres cubes de bois pour la production annuelle de plus de 850 M de pmp de bois d'œuvre, du bois qui permettrait de construire plus de 55 000 maisons unifamiliales par année ;

de mètres cubes de bois pour la production annuelle de plus de de pmp de bois d'œuvre, du bois qui permettrait de construire plus de 55 000 maisons unifamiliales par année ; Présence nord-américaine dans les bois d'ingénierie avec les poutrelles en I, le bois lamellé-collé et le bois lamellé-croisé en Amérique du Nord par le biais de l'unité d'affaires Nordic Structures, auxquels s'ajouteraient les sommiers de lit ;

300 000 tonnes de pâte kraft blanchie de résineux du Nord (NBSK) ;

Près de 40 MW d'énergie renouvelable.

À propos de Chantiers Chibougamau

L'entreprise familiale Chantiers Chibougamau fabrique et commercialise depuis 1961 des produits forestiers hautement compétitifs. Plus de 1500 personnes y travaillent à ses usines de produits forestiers de Chibougamau, Béarn, Landrienne et La Sarre, à son usine de pâte kraft Nordic Kraft de Lebel-sur-Quévillon et au sein de son équipe d'ingénierie et de gestion de projet, Nordic Structures, à Montréal. En plus de la pâte kraft, du bois d'œuvre et de l'énergie renouvelable, les bois d'ingénierie Nordic Structures occupent une place importante dans le marché nord-américain, en étant notamment à l'origine de plus de 3500 projets de construction en bois massif.

SOURCE Chantiers Chibougamau Ltée

Renseignements : Louis-Martin Leclerc, [email protected], Cellulaire : (418) 693-2425