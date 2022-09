Chantier Montréal abordable - Montréal utilise son droit de préemption pour protéger 78 maisons de chambres de la spéculation

MONTRÉAL, le 19 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal recommande au conseil municipal d'assujettir 82 lots, répartis dans 9 arrondissements, au droit de préemption à des fins d'habitation afin de répondre aux besoins d'un plus grand nombre de Montréalaises et de Montréalais en matière de logement. Cette nouvelle liste de lots comporte notamment 78 maisons de chambres que la Ville pourrait acquérir pour en préserver l'accès à des personnes vulnérables qui se retrouvent trop souvent sans domicile fixe, parce qu'elles ne correspondent pas aux critères ou aux exigences des hébergements existants.

Cette démarche s'inscrit dans l'objectif que s'est fixé la Ville de Montréal d'accroître la mixité sociale de son paysage urbain pour développer des milieux de vie inclusifs et durables, où règne un fort soutien communautaire.

« Aujourd'hui, nous posons un geste sans précédent pour protéger des centaines d'unités de logements dédiés aux plus vulnérables. C'est une action supplémentaire qui viendra assurer la survie des maisons de chambres existantes et éviter qu'elles ne disparaissent au profit d'autres usages, comme un hôtel ou des logements plus dispendieux. En s'assurant que ces habitations continuent d'offrir des logements accessibles à tous les portefeuilles, nous évitons le déplacement de populations vulnérables. Ce type de logements revêt aussi une grande importance dans la lutte que nous menons contre l'itinérance puisqu'il offre un toit aux plus vulnérables. Il s'agit là d'un besoin essentiel qui doit être soutenu et défendu », a déclaré Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, des affaires juridiques et des projets immobiliers stratégiques.

L'ensemble des arrondissements ont été appelés à participer à la démarche, en identifiant les bâtiments à assujettir. Ainsi, les immeubles assujettis se retrouvent dans les arrondissements de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, du Sud-Ouest, de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, de Montréal-Nord, du Plateau-Mont-Royal, de Rosemont-La Petite-Patrie, de Verdun, de Ville-Marie et de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

En se prévalant de son droit de préemption sur ces maisons de chambres, la Ville pourra saisir l'occasion de les acquérir au moment de leur mise en vente, au prix du marché. Cela permettra de trouver des modalités, en collaboration avec des organismes, pour conserver la vocation des maisons de chambres et maintenir la qualité de vie des plus vulnérables. Rappelons qu'en juin dernier, la Ville avait réalisé une action similaire en assujettissant à son droit de préemption 24 lots comportant 23 maisons de chambres.

Notons que l'assujettissement de ces 82 lots est en phase avec la vision du Chantier Montréal abordable , une démarche de concertation réunissant les principaux acteurs de l'immobilier. Ce chantier a notamment été mis en place pour favoriser la préservation de logements existants et faciliter le rachat d'immeubles par des organismes communautaires à but non lucratif.

