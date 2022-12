Chantier Montréal abordable - Montréal accorde un prêt majeur à l'OMHM pour l'achat et la rénovation de trois immeubles d'habitation

MONTRÉAL, le 20 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal annonce l'octroi d'un prêt sans intérêt de 5,135 M$ pour une période de 35 ans à l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) afin de faire l'acquisition de trois immeubles d'habitation, dont un bâtiment vacant, situés dans les arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville et de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. Grâce à ce prêt, la Ville s'assure de préserver la vocation de 86 logements destinés à des ménages vulnérables dans des secteurs clés de la Ville, dans un contexte de pénurie de logements.

L'OMHM procédera à la rénovation et à la mise à niveau de ces 86 logements pour s'assurer de bien répondre aux besoins des résidentes et des résidents de ces quartiers. Notons que du nombre, 78 logements comportent 3 chambres à coucher ou plus. Il s'agit de grands logements familiaux abordables qui permettront à plusieurs familles d'Ahuntsic-Cartierville et de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles de se loger convenablement.

« En collaboration avec nos partenaires, nous continuons à tout mettre en œuvre pour sauvegarder le parc de logements abordables existant et à risque. Grâce à cette entente, l'OMHM disposera d'un levier essentiel pour réaliser ce projet qui bénéficiera à la communauté pour les décennies à venir », a déclaré Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation, des stratégies et transactions immobilières, des affaires juridiques et des projets immobiliers.

« Ce projet est une réponse directe à la pénurie de logements sociaux et abordables dans les arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville et de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. Je remercie la Ville de Montréal de nous permettre de racheter et de revitaliser 86 grands logements familiaux, qui se font de plus en plus rares à Montréal. Les équipes de l'OMHM sont prêtes et heureuses de s'engager dans ce beau projet et dans les prochaines étapes nécessaires à sa réalisation », a expliqué Danielle Cécile, directrice générale de l'Office municipal d'habitation de Montréal.

Ce projet devait initialement être financé par le programme AccèsLogis, mais la hausse des coûts de construction et les taux d'intérêts ne permettaient plus au programme de couvrir l'ensemble des coûts. Le prêt sans intérêt offert par la Ville permet ainsi à l'OMHM de réaliser le projet grâce à un montage financier alternatif.

Ce financement novateur est en phase avec la vision du Chantier Montréal abordable , une démarche de concertation réunissant les principales parties prenantes de l'immobilier montréalais.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Division des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]; Source : Marikym Gaudreault, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884, [email protected]