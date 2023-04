Chantier Montréal abordable : déclaration commune pour une ville abordable et résiliente

MONTRÉAL, le 12 avril 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal et ses partenaires du milieu de l'habitation publient le rapport d'étape du comité-conseil du Chantier Montréal abordable afin de rendre compte à la population montréalaise du chemin parcouru depuis son lancement, à l'été 2022. Cette démarche concertée vise à déterminer et à mettre en place des leviers d'intervention ciblés, efficaces et adaptés pour assurer l'abordabilité pérenne de l'offre de logement.

Alors que la métropole est confrontée à une crise du logement sans précédent, les membres du comité-conseil s'engagent à faire front commun pour garantir une offre résidentielle abondante, abordable et pérenne pour que chaque Montréalaise et chaque Montréalais puisse trouver un logement qui lui soit financièrement accessible et qui réponde à ses besoins.

Les membres du comité-conseil sont mobilisés pour mettre en œuvre des solutions durables pour protéger l'accessibilité de la métropole pour les décennies à venir. Le comité a priorisé les actions à mettre en place pour concrétiser les solutions auxquelles toutes les parties prenantes en habitation et les différents paliers de gouvernement sont invités à s'engager. La Ville et ses partenaires entameront dès maintenant la mise en œuvre de ces dix priorités.

Dix priorités identifiées

Faire du logement abordable une priorité fondamentale pour l'appareil municipal montréalais;



Accélérer le rythme des mises en chantier à Montréal en agissant sur les processus d'approbation, le cadre réglementaire et la fiscalité;



Adopter un cadre normatif distinct pour le logement abordable;



Mettre à profit les outils fonciers afin d'élargir les occasions de préservation et de construction;



Arrimer les outils de financement public dans le but de rendre toutes les sommes disponibles rapidement;



Rehausser le niveau de financement des programmes de logements sociaux et abordables;



Ajouter des leviers financiers innovants en combinant argent public, fonds privés et philanthropie;



Mettre rapidement en place des programmes de financement en soutien aux acquisitions d'immeubles multilocatifs;



Maximiser l'agilité et la capacité de livraison des OSBL, en privilégiant une approche portefeuille;



Favoriser la montée en échelle de tout le secteur de l'habitation sans but lucratif.

Des projets concrets réalisés

Déjà, l'approche de « projet pilote » découlant du Chantier a permis la concrétisation de plusieurs projets, notamment :

L'achat et la rénovation de trois immeubles d'habitation par l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) ;

L'acquisition de 79 logements abordables par la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) ;

L'acquisition par la Ville de plusieurs maisons de chambres ;

plusieurs maisons de chambres ; L'acquisition et la remise en état de 47 logements abordables par SOLIDES;

La tenue d'appels à projet pour des projets de logements abordables dans le secteur Namur-Hippodrome.

Rappelons que l'ensemble de la démarche est chapeauté par un comité-conseil et trois co-présidents, soit Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques, Roger Plamondon, président du Groupe Immobilier Broccolini, et Edith Cyr, directrice générale de l'entreprise d'économie sociale Bâtir son quartier. Notons qu'en plus des co-présidents, les organisations membres du comité-conseil sont :

Caisse d'économie solidaire Desjardins;

Fonds immobilier de solidarité FTQ ;

Institut de développement urbain du Québec ;

New Market Funds ;

Prével ;

Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) ;

Société de développement Angus ;

SOLIDES ;

UTILE.

À ces 12 membres du comité-conseil se sont ajoutés une vingtaine d'autres participants du milieu de l'habitation. Ils représentaient les organisations suivantes : Atelier Habitation, Centre de transformation du logement communautaire, Construction Quorum, Corporation Mainbourg, Entremise, Fondaction, Gestion immobilière Quo Vadis, Groupe CDH, Interloge, Rachel Julien, ROMEL, Vivacité.

Citations

« L'innovation du Chantier Montréal abordable vient notamment de son processus collaboratif, où partenaires et services municipaux étaient autour de la table à tous les instants. Cette démarche permet d'avoir des solutions mieux adaptées et arrimées à la réalité terrain, permettant d'optimiser les leviers et d'accélérer les projets. Nous ne ménageons pas les efforts pour que toute la population montréalaise puisse se loger selon ses moyens, partout sur le territoire », a déclaré Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques.

« Le dévoilement de ce rapport est une première étape qui démontre l'importance de rassembler tous les partenaires de l'habitation autour d'une seule et même table. Je tiens à souligner cette initiative de la Ville et je souhaite que nos deux grands partenaires en habitation, les gouvernements du Québec et du Canada, se joignent bientôt à nous. Depuis le début de nos démarches, nous avons réussi à trouver des points communs qui rassemblaient l'ensemble des acteurs et je suis confiant que nous reviendrons avec des mesures concrètes d'ici la fin de l'année qui contribueront à assurer le caractère abordable de la métropole », a affirmé Roger Plamondon, président du Groupe immobilier Broccolini et co-président du Chantier Montréal abordable.

« Le Chantier Montréal abordable est un espace de collaboration essentiel pour la réalisation de logements financièrement accessibles pour toutes les Montréalaises et tous les Montréalais. Je salue les élus de la Ville pour cette initiative ainsi que toutes les organisations membres du comité-conseil pour leur contribution. Cet exercice a exigé de retourner toutes les pierres afin d'identifier les solutions qui peuvent être mises de l'avant à l'échelle municipale. De nombreuses idées ont été avancées et nous devons maintenant les mettre à l'épreuve. Chose certaine, nous cheminons dorénavant sur la base d'un consensus clair parmi les acteurs immobiliers montréalais de tous horizons qui participent à la démarche : il faut maintenir l'abordabilité à Montréal et ce, de façon pérenne », a ajouté Edith Cyr, directrice générale de Bâtir son quartier.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Marikym Gaudreault, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884; Renseignements : Division des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]