Chantier des compétences - Le ministre Jean Boulet annonce plus de 1,3 M$ pour la formation en milieu agricole

SAINTE-MARIE, QC, le 24 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce une aide financière de 1 385 667 $ pour soutenir la formation de 160 travailleurs en milieu agricole, notamment en francisation et par l'entremise de stages en entreprise.

Amélioration des compétences

Le premier projet, nommé Récolte de talents, permettra d'offrir des stages rémunérés de 875 heures en milieu de travail à 80 ouvriers agricoles dans autant d'entreprises de ce domaine. Ainsi, une somme de 945 990 $ y sera allouée.

En soutenant directement sur le terrain une formation rémunérée, le ministre Jean Boulet donne des outils supplémentaires à ces employeurs pour favoriser l'embauche et la rétention de leur personnel.

Francisation en milieu de travail

Le deuxième projet est celui d'offrir de la formation à plus de 80 travailleurs provenant de différentes entreprises agricoles, entre autres, dans le secteur de l'élevage, de la culture maraîchère et de la floriculture. Cette formation de 40 heures permettra aux travailleurs d'atteindre un niveau correspondant à un diplôme d'études secondaires. Ce projet bénéficiera d'une somme de 439 677 $.

Avec le phénomène de la rareté de la main-d'œuvre, les employeurs agricoles doivent souvent combler leurs besoins en embauchant de nouveaux immigrants ou des travailleurs étrangers temporaires (TET). Ces travailleurs ont souvent un niveau de français limité, voire presque inexistant dans certains cas.

Il est cependant essentiel que ces travailleurs atteignent un bon niveau de français pour assurer le fonctionnement des activités agricoles en toute sécurité, mais aussi pour favoriser leur intégration sociale. En 2018-2019, 13 projets en francisation en milieu agricole ont été soutenus, pour des investissements de 800 000 $.

Ces projets sont des initiatives du comité sectoriel AGRIcarrières et sont financés par le Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre. Ce fonds est sous la responsabilité de la CPMT et est administré par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS).

Citations :

« La rareté de la main-d'œuvre se fait sentir dans de nombreux secteurs, dont celui de l'agriculture. La formation est un outil essentiel dans ce contexte. Les travailleurs ont besoin de cette formation, et les employeurs, eux, doivent être accompagnés pour favoriser le développement des compétences de leur personnel. C'est exactement l'objectif du Chantier des compétences, que j'ai lancé en septembre dernier, qui met en place des mesures favorisant le rehaussement du savoir-faire du plus grand nombre. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« L'industrie agricole occupe une place d'importance dans plusieurs régions du Québec, dont la Mauricie et le Centre-du-Québec. Ces entreprises doivent faire face à des enjeux considérables comme l'utilisation de nouvelles technologies à la fine pointe et l'accès à une main-d'œuvre qualifiée dans ce domaine. Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous mettons en place des moyens concrets pour soutenir nos agriculteurs. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« L'apprentissage de la langue française constitue un facteur clé pour une intégration réussie des personnes immigrantes sur le marché du travail et à la société québécoise. Je salue AGRIcarrières pour cette initiative, qui sera à la fois bénéfique pour les personnes immigrantes et les entreprises. Les projets porteurs comme celui-ci contribuent au développement économique et au dynamisme des régions. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la Langue française

« Cette annonce aura des répercussions positives et directes sur nos localités où le milieu agricole est omniprésent, notamment ici, dans la MRC de La Nouvelle-Beauce. Nous permettons aux travailleurs d'acquérir de nouvelles compétences, favorisant ainsi leur intégration durable sur le marché du travail et dans nos communautés. »

Luc Provençal, député de Beauce-Nord

Faits saillants :

Le Québec compte quelque 29 000 entreprises agricoles générant près de 9 G$. Le PIB total de l'industrie agroalimentaire représentait environ 26 G$ en 2017. Plus de 70 500 travailleurs œuvrent dans le milieu agricole.

En 2018, 1 200 entreprises agricoles ont embauché 15 400 travailleurs étrangers temporaires. Ce secteur d'activité est celui qui recrute le plus de TET, soit 80 % de tous ces travailleurs pour l'ensemble des secteurs d'activité.

Entre le quatrième trimestre de 2018 et le troisième trimestre de 2019, on dénombrait 1 500 postes vacants dans l'ensemble des secteurs agricoles.

le troisième trimestre de 2019, on dénombrait 1 500 postes vacants dans l'ensemble des secteurs agricoles. Le Conseil canadien pour les ressources humaines en agriculture (CCRHA) prévoit que, d'ici 2029, le déficit entre la demande et l'offre de travailleurs agricoles au Québec atteindra 19 000 postes.

canadien pour les ressources humaines en agriculture (CCRHA) prévoit que, d'ici 2029, le déficit entre la demande et l'offre de travailleurs agricoles au Québec atteindra 19 000 postes. AGRIcarrières est le Comité sectoriel de main-d'œuvre de la production agricole. Sa mission est de soutenir et de valoriser l'emploi, la main-d'œuvre et le développement des ressources humaines afin de contribuer à la prospérité du secteur agricole.

Rappelons que le ministre Boulet a lancé récemment le Plan d'action pour la main-d'œuvre, proposant différentes mesures pour soutenir les travailleurs dans leur développement des compétences, leur retour ou leur maintien en emploi ainsi que les entreprises devant relever des défis liés à la rareté de la main-d'œuvre.

Ce soutien répond à un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du MTESS, soit de favoriser l'intégration et le maintien en emploi.

