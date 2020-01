Chantier des compétences - Le ministre Jean Boulet annonce l'attribution de près de 1,2 million de dollars à Deloitte pour soutenir et contribuer à la création d'emplois en technologies de l'information

MONTRÉAL, le 9 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce qu'une aide financière de 1 191 378 $ est attribuée à l'entreprise Deloitte pour soutenir le développement des compétences de 443 travailleuses et travailleurs, notamment en matière de sécurité informatique et d'intelligence artificielle. Du même coup, le gouvernement favorise la création d'emplois bien rémunérés, dont la moyenne des salaires représente 65 000 $.

Le soutien financier donnera la possibilité aux 213 employés actuels du Centre de développement canadien (CDC) ainsi qu'à 230 nouveaux employés, qui s'ajouteront d'ici 2022, de bénéficier d'une amélioration de leurs compétences. L'entreprise sera ainsi en mesure de répondre à la demande accrue pour ses services et de poursuivre son essor au Canada et à l'étranger.

L'entreprise Deloitte offre des services professionnels de consultation en technologies de l'information et le CDC, créé en 2016 et basé à Montréal, est une division qui lui permet de développer ses services en la matière.

Cette aide financière est attribuée dans le cadre de la Mesure de formation de la main-d'œuvre à l'intention des entreprises, qui vise à soutenir le développement des compétences des travailleuses et travailleurs. En 2019-2020, plus de 125 millions de dollars ont été attribués à plus de 7 500 entreprises et 117 807 travailleurs ont été formés.

« Le secteur des technologies de l'information est en constante évolution. Il est donc essentiel de permettre à celles et ceux qui y travaillent de développer toutes les connaissances nécessaires afin de répondre aux besoins du marché du travail. Dans le cadre du Chantier des compétences, votre gouvernement permet au plus grand nombre de personnes de développer un savoir-faire afin d'accéder à des professions d'avenir. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

L'entreprise emploie 2 679 travailleurs au Québec, dont 213 au Centre de développement canadien (CDC).

Le soutien attribué à Deloitte répond à un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit de soutenir davantage les entreprises dans l'adaptation de leurs pratiques en matière de gestion des ressources humaines.

Rappelons que le ministre Boulet a lancé en septembre 2019 le Plan d'action pour la main-d'œuvre, proposant différentes mesures pour soutenir les travailleurs dans le développement de leurs compétences, leur retour sur le marché du travail ou leur maintien en emploi ainsi que les entreprises devant relever des défis liés à la rareté de la main-d'œuvre.

Ce plan évolutif sera bonifié en continu afin de répondre aux besoins du marché du travail. Les mesures s'inscriront dans le cadre de trois initiatives :

Chantier des compétences : L'objectif est de développer le savoir-faire du plus grand nombre de travailleurs afin de pourvoir les emplois offerts dans les métiers et professions d'avenir.



Grande corvée 2.0 : Cette opération vise à mettre en place des mesures pour soutenir l'intégration durable en emploi de personnes faisant partie de groupes sous-représentés sur le marché du travail, dont les personnes immigrantes, les jeunes, les personnes handicapées, les travailleurs expérimentés, les personnes aptes au travail qui bénéficient de l'aide financière de dernier recours, les personnes judiciarisées et les Autochtones.



Objectif productivité : Il consiste à soutenir l'adaptation des milieux de travail et l'accès à la formation nécessaire pour augmenter la productivité au Québec, afin notamment de compenser la rareté de la main-d'œuvre par une utilisation accrue des nouvelles technologies au sein des entreprises.

