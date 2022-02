Au Jardin botanique | Jardin de l'étrange Dans les serres du Jardin botanique se cache un laboratoire bien particulier dans lequel des plantes plus curieuses les unes que les autres s'épanouissent. La grande serre cache en effet des créatures Géantes, Énigmatiques, Animales, Carnivores, Succulentes et Flamboyantes qui n'attendent qu'une chose : que vous les découvriez. Lors de vos déambulations, vous aurez l'occasion de rassembler des indices et des informations pour vous permettre de créer la plante la plus étrange, la plus curieuse et éblouissante de toutes ! Une expérience ludique et interactive à ne pas manquer. 24 février au 24 avril | Pour tous et toutes Du mardi au dimanche, de 9 h à 17 h - Ouvert le lundi 28 février pour la relâche scolaire La Presse, partenaire de l'événement Jardin de l'étrange.

Au Planétarium Rio Tinto Alcan |Les aventures de Rosetta et Philae

La sonde spatiale Rosetta et son atterrisseur Philae ont entamé un très long voyage à travers le système solaire pour découvrir les secrets qui s'y cachent. Leur destination : la comète au nom extravagant de 67P/Tchourioumov-Guérassimenko ! Au cours de leur aventure dans l'espace, Rosetta et Philae vous expliqueront comment on doit s'y prendre pour explorer de près une comète. Vous découvrirez également tous les secrets scientifiques qui se cachent derrière ces comètes fascinantes, ces « boules de neige sales de l'espace » ! Une production de Design & Data GmbH/ESA.

Dès le 26 février| Dès 9 ans | 26 min

Mardi, mercredi, dimanche, de 9 h à 17 h 30 | Du jeudi au samedi, de 9 h à 20 h 30 - Ouvert le lundi 28

février pour la relâche scolaire

Au Biodôme

| Les animaux géants en balade

Des marionnettes surdimensionnées, inspirées de nos espèces animales, déambuleront dans l'espace entourant les écosystèmes. Ne manquez pas cette promenade poétique, un rêve éveillé pour petit.e.s et grand.e.s.

Dès le 26 février

À 10 h 15, 11 h 15, 13 h 15, 14 h 15 et 15 h 15, dans le hall d'accueil

Ouvert le lundi 28 février pour la relâche scolaire

| À la découverte de…

Parmi nos espèces animales et espèces végétales vivant au Biodôme, plusieurs grandes vedettes sont bien connues des visiteurs et des visiteuses - les aras, les paresseux et les manchots, entre autres. Mais à l'ombre de ces animaux appréciés se cachent des espèces et des milieux qui gagnent à être découverts. Chaque jour durant la relâche, nos éducatrices et nos éducateurs vous feront découvrir une espèce méconnue ou un milieu extraordinaire qui se cache dans les écosystèmes du Biodôme.

Dès le 26 février

De 10 h à 17 h - Ouvert le lundi 28 février pour la relâche scolaire

À la Biosphère

|Exploration guidée au mont Boullé

Partez à la découverte de la nature qui nous entoure en compagnie d'un éducateur ou d'une éducatrice scientifique pour une randonnée guidée au mont Boullé, tout près de la Biosphère.

Rendez-vous dans le hall du musée.

Du mardi au dimanche,

De 14 h à 15 h - Réservé aux détenteurs de billets pour la Biosphère

Ouvert le lundi 28 février pour la relâche scolaire

| Heure du conte

Les petit.e.s entre 3 et 5 ans auront le plaisir de se faire raconter une histoire par un éducateur ou une éducatrice de la Biosphère, sur le thème de la nature et de l'environnement. Une courte activité de bricolage est proposée ainsi qu'une période de lecture libre après le conte.

Du mardi au dimanche

Tous les jours à 10 h en français et 10 h 45 en anglais

Ouvert le lundi 28 février pour la relâche scolaire

| Espace de détente et de contemplation

Finissez en beauté votre visite de la Biosphère en vous détendant au 5e étage de la Biosphère. La salle vous offre une vue imprenable sur le parc Jean-Drapeau et Montréal. Équipée de deux télescopes binoculaires, c'est le lieu parfait pour discuter de votre expérience de visite en famille ou entre ami.e.s tout en s'en mettant plein les yeux!

Du mardi au dimanche, au niveau 5

Ouvert le lundi 28 février pour la relâche scolaire

Mesures en vigueur pour nos visiteurs et visiteuses Le passeport vaccinal et une pièce d'identité avec photo sont obligatoires pour

tous les visiteurs et toutes les visiteuses de 13 ans et plus. Nos musées sont en capacité réduite (50 %) jusqu'à nouvel ordre

Espace pour la vie chez vous

Saviez-vous qu'Espace pour la vie, c'est aussi une multitude d'activités à faire à la maison pour les petit.e.s et les plus grand.e.s?

| Nos balados

Écoutez notre nouveau balado Mon métier, ma passion, mon Biodôme et découvrez le quotidien insolite des expert.e.s du Biodôme de Montréal, en ligne dès le 28 février.

Les 7 à 9 ans ne seront pas en reste avec nos balados jeunesse : Les insectes ont le cafard, Le salon littéraire des animaux, Radio Plantes et ASTRO BIEN, une agence de voyages intergalactiques.

| Mission Nature - Niveau 2e et 3e cycle du primaire

Un tout nouveau jeu virtuel qui permet la découverte des espèces du Biodôme, leur milieu de vie et les liens qui les unissent pour mieux les protéger. Le complément parfait à une visite au Biodôme!

| Les quiz Espace pour la vie

Testez vos connaissances sur l'univers de nos musées avec les quiz Espace pour la vie. Faites votre choix parmi quatre questionnaires et relevez le défi, seul.e, en famille ou entre ami.e.s simultanément!

| Et plus encore…

Découvrez une multitude d'autres activités sur notre page Petits curieux du site web d'Espace pour la vie : vidéos, émissions éducatives, activités, expériences, contes… Tout pour en apprendre plus aux enfants et aux parents!

Offrez-vous nos musées ! Le nouveau Passeport Espace pour la vie permet un accès illimité pendant un an dans nos cinq musées : Biodôme, Biosphère, Jardin botanique, Planétarium Rio Tinto Alcan et l'Insectarium dès sa réouverture. En format numérique et à prix abordable, le passeport offre plusieurs avantages aux détenteurs et détentrices. Il saura combler les familles, les adultes, les étudiant.e.s et les passionné.e.s de nature.

Pour tout connaître de nos institutions muséales et de leur programmation : espacepourlavie.ca

Dossier de presse : https://bit.ly/RelâcheScolaire

